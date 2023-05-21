Описание приготовления:

Пирог с ревенем в горячем состоянии имеет очень нежную структуру, поэтому чтобы не поломать, сначала дайте ему хорошо остыть перед удалением пергамента. При выпекании пирога в силиконовой форме, пергамент не понадобится, но вынимайте после полного остывания. Если боитесь, что ревень даст много сока, можно смешать сахар с крахмалом и посыпать поверх кусочков.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Овощи / Молочные продукты / Кефир / Ревень

Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 100 Грамм

Яйцo 1 Штука

Кефир 100 Миллилитров (высокой жирности)

Сахар 80 Грамм

Ревень 150 Грамм

Масло сливочнoe 40 Грамм

Разрыхлитель 5 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 1 Чайная ложка (для смазывания формы)

Количество порций 6

Калорийность

215 ккал

Калорийность

4 г

Белки

8 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с ревенем на кефире»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с ревенем на кефире. Стебли ревеня вымойте и очистите от оболочки.

В миску просейте муку, разрыхлитель, всыпьте сахар, добавьте мягкое масло и разбейте яйцо.

Влейте в миску кефир, всыпьте ванильный сахар и перемешайте до однородного теста.

Форму для запекания диаметром 16 сантиметров застелите пергаментом, смажьте растительным маслом и выложите тесто. Очищенный ревень порежьте на кусочки и выложите поверх теста. При желании верх можно посыпать сахаром.

Поставьте форму с пирогом в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до готовности. Достаньте готовый пирог из формы и остудите на решетке, удалите пергамент.

Приятного аппетита!