Описание приготовления:
Пирог с ревенем в горячем состоянии имеет очень нежную структуру, поэтому чтобы не поломать, сначала дайте ему хорошо остыть перед удалением пергамента. При выпекании пирога в силиконовой форме, пергамент не понадобится, но вынимайте после полного остывания. Если боитесь, что ревень даст много сока, можно смешать сахар с крахмалом и посыпать поверх кусочков.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Овощи / Молочные продукты / Кефир / Ревень
Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 100 Грамм
- Яйцo 1 Штука
- Кефир 100 Миллилитров (высокой жирности)
- Сахар 80 Грамм
- Ревень 150 Грамм
- Масло сливочнoe 40 Грамм
- Разрыхлитель 5 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 1 Чайная ложка (для смазывания формы)
Количество порций 6
Калорийность
215 ккал
Калорийность
4 г
Белки
8 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с ревенем на кефире»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога с ревенем на кефире. Стебли ревеня вымойте и очистите от оболочки.
В миску просейте муку, разрыхлитель, всыпьте сахар, добавьте мягкое масло и разбейте яйцо.
Влейте в миску кефир, всыпьте ванильный сахар и перемешайте до однородного теста.
Форму для запекания диаметром 16 сантиметров застелите пергаментом, смажьте растительным маслом и выложите тесто. Очищенный ревень порежьте на кусочки и выложите поверх теста. При желании верх можно посыпать сахаром.
Поставьте форму с пирогом в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут, до готовности. Достаньте готовый пирог из формы и остудите на решетке, удалите пергамент.
Приятного аппетита!