Пирог с тыквой – это ароматное угощение, которое сведет с ума не только членов вашей семьи, но и самых привередливых гурманов. Несмотря на то, что главным компонентом выступает овощ, сладость получается просто невероятной, потому как оранжевый ингредиент идеально гармонирует с сахарным песком и самым разным тестом. Если вам позволяет время, то обязательно попробуйте испечь пирог на дрожжевом тесте, он покорит вас своей пышностью и пористостью. Но если вы не любите заниматься выпечкой, то вариант со слоеным тестом, предназначен именно для вас!

Сладкий пирог с тыквой в духовке

Сладкий пирог с тыквой в духовке – это нежная и ароматная выпечка, с приготовлением которой справится даже ребенок, потому как весь процесс заключается в смешивании компонентов в нужных пропорциях. Благодаря использованию овоща, десерт приобретает аппетитный цвет и невероятный аромат.

Ингредиенты –+10 порц.

Манная крупа 160 гр.

Мука 200 гр.

Кефир 250 мл.

Тыква 150 гр.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 1 ст.

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Шаги 50 мин.

Как испечь вкусный пирог с тыквой в духовке? Необходимое количество манной крупы высыпаем в тарелку с высокими бортиками. Заливаем манку кефиром. Следом в емкость отправляем сахар, перемешиваем и оставляем в покое на 5 минут. Не теряя времени, мякоть тыквы трем на терке с мелкими отверстиями и вмешиваем в основной состав. Дополняем массу яйцом, подсолнечным маслом – тщательно перемешиваем. Вводим муку с разрыхлителем и замешиваем гладкое и однородное тесто. Перекладываем полуфабрикат в огнеупорную форму. Выпекаем лакомство на протяжении 35-40 минут при температурной отметке в 180 градусов. Затем аккуратно извлекаем из духовки и слегка остужаем. Нарезаем н порционными кусочками и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Пирог с тыквой и творогом

Пирог с тыквой и творогом – это многослойное угощение, которое идеально подходит для тех кулинаров, которые не любят заниматься раскаткой теста. В качестве основы используется масляная крошка, которая на следующий день становится еще вкуснее и ароматнее!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Для теста:

Масло сливочное – 100 гр.

Мука – 160 гр.

Сахар-песок – 40 гр.

Разрыхлитель теста – ½ ч.л.

Для начинки:

Творог – 350 гр.

Мякоть тыквы – 300 гр.

Яйца – 3 шт.

Мука – 40 гр.

Сахар-песок – 60 гр.

Корица молотая – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: в тарелку отправляем муку, кубики охлажденного сливочного масла, сахарный песок и разрыхлитель.

Шаг 2. Активно растираем ладонями до образования мелкой крошки.

Шаг 3. В отдельной емкости замешиваем составляющие начинки: творог и куриные яйца.

Шаг 4. Вводим ½ муки и столько же сахара.

Шаг 5. Пробиваем при помощи погружного блендера.

Шаг 6. Тыкву чистим и трем на мелкой терке, овощную массу объединяем с третьей частью творожной смеси, остатками сахара и муки, а также с корицей.

Шаг 7. 2/3 масляной крошки пересыпаем в форму и пальцами формируем бортики, выкладываем тыквенный слой.

Шаг 8. Сверху распределяем творожную массу и разравниваем.

Шаг 9. Присыпаем остатками крошки.

Шаг 10. Готовим при 170 градусах в течение получаса.

Шаг 11. Остывшее угощение нарезаем порционно и подаем к столу. Приятного аппетита!

Тыквенно-медовый пирог в духовке

Тыквенно-медовый пирог в духовке – это невероятно вкусный десерт, который приятно удивит вас своим насыщенным ароматом и нежной, тающей во рту текстурой, которая не похожа ни на что другое. Для готовки нам потребуются простые и доступные составляющие.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Масло сливочное – 75 гр.

Пюре из тыквы – 200 гр.

Сахар-песок – 120 гр.

Мед – 40 гр.

Мука – 220 гр.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Для крема:

Сливки 33-35% – 250 мл.

Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи миксера взбиваем мягкое сливочное масло с сахаром и медом, по одному вводим куриные яйца.

Шаг 2. Добавляем пюре из тыквы и продолжаем взбивание.

Шаг 3. В однородную массу просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Состав перекладываем в посуду, подходящую для выпекания.

Шаг 6. Перемещаем заготовку в духовой шкаф, предварительно прогретый до 170 градусов, на 30-40 минут.

Шаг 7. Готовый десерт обмазываем взбитыми сливками с сахаром – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Вкуснейший пирог с тыквой и яблоками

Вкуснейший пирог с тыквой и яблоками – это лакомство, которое придется по вкусу всем любителям влажной текстуры и сочности. Пирог получается в меру нежным и очень вкусным, потому как сочетает в себе фруктовые нотки, пряность оранжевого овоща и аромат молотой корицы.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Тыква – 250 гр.

Яблоки – 1-2 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Молоко – 250 мл.

Мука – 180-220 гр.

Корица молотая – ½ ч.л.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву очищаем и нарезаем произвольными сегментам, выкладываем в чашу блендера.

Шаг 2. Измельчаем до консистенции кашицы.

Шаг 3. Выкладываем пюре в тарелку и добавляем яйцо, сахар и молоко.

Шаг 4. Смешиваем и всыпаем муку, корицу и разрыхлитель.

Шаг 5. Добиваемся однородности и переходим к следующему этапу.

Шаг 6. Огнеупорную форму обмазываем маслом и припудриваем горстью муки, выкладываем тесто, а сверху красиво раскладываем ломтики яблок без семенной коробочки.

Шаг 7. Готовим на протяжении 30-40 минут при 200 градусах, проверяя готовность зубочисткой.

Шаг 8. Ароматный пирог слегка остужаем и подаем к столу, на радость семье. Приятного аппетита!

Простой пирог на кефире с тыквой

Простой пирог на кефире с тыквой всегда придет на помощь хозяйкам, когда на пороге внезапно оказались гости, а предложить к чаю совершенно нечего. Сочетание воздушного пористого теста с яркой тыквой и украшениями из сахарной пудры и мака никого не оставит равнодушным – гарантировано!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Тыква – 400 гр.

Мука – 300 гр.

Кефир – 200 мл.

Сода – 1 ч.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Корица – по вкусу.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Мак – по вкусу.

Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем тыкву, вычищаем семенную область и удаляем шкурку.

Шаг 2. Измельчаем овощ при помощи терки с мелкими отверстиями.

Шаг 3. В рабочей емкости перемешиваем муку с содой, корицей, сахарным песком и щепоткой соли.

Шаг 4. Объединяем тыквенную массу с кефиром и сухой смесью – хорошенько перемешиваем и перекладываем в форму, устеленную пергаментом.

Шаг 5. Первые 15 минут выпекаем десерт при 220 градусах, затем убавляем нагрев до 180 и засекаем 45 минут.

Шаг 6. Достаем выпечку из формы и щедро посыпаем верхушку сахарной пудрой и маком – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Осетинский пирог с тыквой

Осетинский пирог с тыквой имеет звучное название «Насджин», который является классикой традиционной кухни. Для приготовления начинки нам потребуется не только оранжевый осенний овощ, но также немалое количество сыра «сулугуни», особое внимание уделим и эластичному тонкому тесту.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 400 гр.

Вода – 200 мл.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Для начинки:

Тыква – 300 гр.

Сыр «сулугуни» – 150 гр.

Лук – 150 гр.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Тимьян – по вкусу.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с теста: смешиваем муку с дрожжами, солью и сахаром.

Шаг 2. Подливаем теплую воду и замешиваем мягкое эластичное тесто, добавляем немного растительного масла и формируем шар. Накрываем пленкой и оставляем в тепле «отдохнуть».

Шаг 3. При помощи крупной терки измельчаем мякоть тыквы и сулугуни.

Шаг 4. Очищенный репчатый лук мелко нарезаем и пассеруем до румяности на разогретом подсолнечном масле.

Шаг 5. В глубокой чаше объединяем сыр, тыкву, обжаренный лук, а также соль, молотый перец, тимьян и немного сахара.

Шаг 6. Поднявшееся тесто делим пополам и одну часть раскатываем в круглый пласт, толщиной около 7 миллиметров.

Шаг 7. В середину лепешки кладем половину начинки.

Шаг 8. Приподнимаем края вверх и скрепляем, как показано на фото.

Шаг 9. Переворачиваем заготовку и расплющиваем руками либо скалкой.

Шаг 10. Затем полуфабрикат раскатываем до 7 миллиметров и отправляем в духовку при максимальной температуре на 10-15 минут.

Шаг 11. Смазываем пирог сливочным маслом и даем полежать около 10 минут.

Шаг 12. Затем сервируем и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Тыквенный пирог с манкой в духовке

Тыквенный пирог с манкой в духовке можно готовить даже при соблюдении поста, так как в его состав не входят даже куриные яйца. Для особой нежности и влажности, выпечку рекомендуется подавать с цитрусовым сиропом, для приготовления которого нам потребуется всего лишь три ингредиента.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Тыква – 250 гр.

Кефир – 1 ст.

Манка – 1,5 ст.

Разрыхлитель теста – 1,5 ч.л.

Сахар-песок – ½ ст.

Лимон – 1 шт.

Ванилин – 1 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Для сиропа:

Лимон – 1 шт.

Вода – ½ ст.

Сахар-песок – ¾ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыквенную мякоть перебиваем в блендере.

Шаг 2. К овощу натираем цедру одного лимона.

Шаг 3. Следом добавляем манку, кефир, разрыхлитель, ванилин, соль и сахарный песок.

Шаг 4. Вымешиваем тесто до однородной консистенции.

Шаг 5. Форму промазываем тонким слоем сливочного масла и обсыпаем манкой, перекладываем тесто и выпекаем угощение около 40 минут при температуре 170-175 градусов.

Шаг 6. Параллельно готовим сироп: в сотейник выдавливаем сок лимона, вливаем воду и всыпаем сахар. Кипятим раствор на протяжении 60-120 секунд, до полного растворения сладких кристаллов.

Шаг 7. Горячий пирог поливаем 2/3 сиропа и даем остудиться.

Шаг 8. К столу подаем также с сиропом, обмакивая в него каждый кусочек. Готовьте и получайте удовольствие!

Пирог на дрожжевом тесте с тыквой

Пирог на дрожжевом тесте с тыквой приведет в восторг ваши вкусовые рецепторы, потому как тесто, напоминающее пух, идеально гармонирует с тыквой. Для того чтобы кусочки начинки были равномерно распределены по всему десерту, выпечку мы будем готовить в виде аппетитного рулетика.

Время готовки – 3 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 400 гр.

Молоко – 200 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Дрожжи сухие – 1,5 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Тыква – 300 гр.

Изюм – 80 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Корица молотая – ½ ч.л.

Цедра лимона – 1-2 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Манка – 1 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления опары в теплом молоке разводим дрожжи и настаиваем 10 минут.

Шаг 2. В отдельной емкости растапливаем сливочное масло.

Шаг 3. В опару всыпаем два вида сахара, соль, муку, растопленное сливочное масло и яйца – замешиваем мягкое тесто и формируем шар. Прикрываем полотенцем и убираем в теплое помещение до увеличения в объеме (полтора-два часа).

Шаг 4. Очищенную тыкву трем на бурачной терке.

Шаг 5. Аккуратно снимаем цедру с лимона и выдавливаем столовую ложку сока из мякоти.

Шаг 6. Изюм хорошенько промываем и обсушиваем при помощи бумажных полотенец.

Шаг 7. Тыквенную стружку смешиваем с изюмом, лимонным соком и цедрой, корицей и сахарным песком.

Шаг 8. Поднявшееся тесто разделяем на две части, каждую раскатываем в пласт. Присыпаем заготовки манкой и распределяем начинку.

Шаг 9. Формируем рулеты, полуфабрикаты помещаем на пергамент и оставляем для расстойки на полчаса.

Шаг 10. Рулетики смазываем взбитым яйцом и выпекаем при 180 градусах до готовности (30-40 минут).

Шаг 11. Аппетитный десерт подаем к столу в теплом либо остывшем виде. Приятного аппетита!

Морковно-тыквенный пирог

Морковно-тыквенный пирог – это необычное угощение, которое придется по вкусу всем любителям пряных и оригинальных блюд. Овощи дополняют и оттеняют вкус друг друга, а также отлично гармонируют с влажным и пористым тестом, которое в буквальном смысле тает во рту.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 300 гр.

Морковка очищенная – 300 гр.

Фундук – 150 гр.

Яйца – 2 шт.

Апельсины – 1 шт.

Мука – 200 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Орех мускатный молотый – ½ ч.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Кардамон молотый – 1 ч.л.

Фруктоза – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и промываем под водой овощи, даем время обсохнуть.

Шаг 2. Предварительно подсушенные орехи измельчаем в чаше блендера или в кофемолке.

Шаг 3. Аналогично поступаем с тыквой и морковкой.

Шаг 4. К овощному ассорти вбиваем яйца, добавляем фруктозу и растительное масло.

Шаг 5. Дополняем состав цедрой и соком апельсина – тщательно перемешиваем.

Шаг 6. В отдельной миске объединяем измельченный фундук с мукой, разрыхлителем, корицей, мускатным орехом, солью и кардамоном.

Шаг 7. Смешиваем сухую и влажную массы.

Шаг 8. Выкладываем тесто в силиконовую форму и выпекаем в течение часа при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 9. Остывший пирог достаем из формочки и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пирог на слоеном тесте с тыквой

Пирог на слоеном тесте с тыквой – это простое и быстрое лакомство, с приготовлением которого справится каждый. Рекомендуется использовать бездрожжевую основу и густое вкусное повидло либо варенье. Для украшения прекрасно подойдут цельные ягоды и сахарная пудра.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 500 гр.

Тыква натертая – 300 гр.

Повидло/варенье – по вкусу.

Сахар-песок тростниковый – 50 гр.

Яйца – 1 шт.

Пудра сахарная – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть спелой тыквы измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 2. Размороженное тесто разделяем на две равные части, одну выкладываем на противень, устеленный пергаментом.

Шаг 3. Посыпаем основу тыквенной стружкой, оставляя немного свободного теста по краям.

Шаг 4. Хаотично раскладываем варенье либо повидло и посыпаем тростниковым сахаром.

Шаг 5. Второй пласт теста нарезаем специальным ножом и кладем поверх начинки, верхушку смазываем взбитым яйцом – готовим при 180 градусах около получаса.

Шаг 6. Пышный пирог декорируем сахарной пудрой и приглашаем семью к чаепитию. Приятного аппетита!