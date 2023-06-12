Пирог с тыквой

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Пирог с тыквой – это ароматное угощение, которое сведет с ума не только членов вашей семьи, но и самых привередливых гурманов. Несмотря на то, что главным компонентом выступает овощ, сладость получается просто невероятной, потому как оранжевый ингредиент идеально гармонирует с сахарным песком и самым разным тестом. Если вам позволяет время, то обязательно попробуйте испечь пирог на дрожжевом тесте, он покорит вас своей пышностью и пористостью. Но если вы не любите заниматься выпечкой, то вариант со слоеным тестом, предназначен именно для вас!

Сладкий пирог с тыквой в духовке

Сладкий пирог с тыквой в духовке – это нежная и ароматная выпечка, с приготовлением которой справится даже ребенок, потому как весь процесс заключается в смешивании компонентов в нужных пропорциях. Благодаря использованию овоща, десерт приобретает аппетитный цвет и невероятный аромат.

Пирог с тыквой

Ингредиенты –+10 порц.

  • Манная крупа 160 гр.
  • Мука 200 гр.
  • Кефир 250 мл.
  • Тыква 150 гр.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сахар-песок 1 ст.
  • Масло подсолнечное 2 ст.л.

Шаги 50 мин.

  1. Пирог с тыквой

    Как испечь вкусный пирог с тыквой в духовке? Необходимое количество манной крупы высыпаем в тарелку с высокими бортиками.

  2. Пирог с тыквой

    Заливаем манку кефиром.

  3. Пирог с тыквой

    Следом в емкость отправляем сахар, перемешиваем и оставляем в покое на 5 минут.

  4. Пирог с тыквой

    Не теряя времени, мякоть тыквы трем на терке с мелкими отверстиями и вмешиваем в основной состав.

  5. Пирог с тыквой

    Дополняем массу яйцом, подсолнечным маслом – тщательно перемешиваем.

  6. Пирог с тыквой

    Вводим муку с разрыхлителем и замешиваем гладкое и однородное тесто.

  7. Пирог с тыквой

    Перекладываем полуфабрикат в огнеупорную форму.

  8. Пирог с тыквой

    Выпекаем лакомство на протяжении 35-40 минут при температурной отметке в 180 градусов. Затем аккуратно извлекаем из духовки и слегка остужаем.

  9. Пирог с тыквой

    Нарезаем н порционными кусочками и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Пирог с тыквой и творогом

Пирог с тыквой и творогом – это многослойное угощение, которое идеально подходит для тех кулинаров, которые не любят заниматься раскаткой теста. В качестве основы используется масляная крошка, которая на следующий день становится еще вкуснее и ароматнее!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Мука – 160 гр.
  • Сахар-песок – 40 гр.
  • Разрыхлитель теста – ½ ч.л.

Для начинки:

  • Творог – 350 гр.
  • Мякоть тыквы – 300 гр.
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 40 гр.
  • Сахар-песок – 60 гр.
  • Корица молотая – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: в тарелку отправляем муку, кубики охлажденного сливочного масла, сахарный песок и разрыхлитель.

Пирог с тыквой

Шаг 2. Активно растираем ладонями до образования мелкой крошки.

Пирог с тыквой

Шаг 3. В отдельной емкости замешиваем составляющие начинки: творог и куриные яйца.

Пирог с тыквой

Шаг 4. Вводим ½ муки и столько же сахара.

Пирог с тыквой

Шаг 5. Пробиваем при помощи погружного блендера.

Пирог с тыквой

Шаг 6. Тыкву чистим и трем на мелкой терке, овощную массу объединяем с третьей частью творожной смеси, остатками сахара и муки, а также с корицей.

Пирог с тыквой

Шаг 7. 2/3 масляной крошки пересыпаем в форму и пальцами формируем бортики, выкладываем тыквенный слой.

Пирог с тыквой

Шаг 8. Сверху распределяем творожную массу и разравниваем.

Пирог с тыквой

Шаг 9. Присыпаем остатками крошки.

Пирог с тыквой

Шаг 10. Готовим при 170 градусах в течение получаса.

Пирог с тыквой

Шаг 11. Остывшее угощение нарезаем порционно и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пирог с тыквой

Тыквенно-медовый пирог в духовке

Тыквенно-медовый пирог в духовке – это невероятно вкусный десерт, который приятно удивит вас своим насыщенным ароматом и нежной, тающей во рту текстурой, которая не похожа ни на что другое. Для готовки нам потребуются простые и доступные составляющие.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Масло сливочное – 75 гр.
  • Пюре из тыквы – 200 гр.
  • Сахар-песок – 120 гр.
  • Мед – 40 гр.
  • Мука – 220 гр.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Для крема:

  • Сливки 33-35% – 250 мл.
  • Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи миксера взбиваем мягкое сливочное масло с сахаром и медом, по одному вводим куриные яйца.

Пирог с тыквой

Шаг 2. Добавляем пюре из тыквы и продолжаем взбивание.

Пирог с тыквой

Шаг 3. В однородную массу просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем.

Пирог с тыквой

Шаг 4. Тщательно перемешиваем.

Пирог с тыквой

Шаг 5. Состав перекладываем в посуду, подходящую для выпекания.

Пирог с тыквой

Шаг 6. Перемещаем заготовку в духовой шкаф, предварительно прогретый до 170 градусов, на 30-40 минут.

Пирог с тыквой

Шаг 7. Готовый десерт обмазываем взбитыми сливками с сахаром – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Пирог с тыквой

Вкуснейший пирог с тыквой и яблоками

Вкуснейший пирог с тыквой и яблоками – это лакомство, которое придется по вкусу всем любителям влажной текстуры и сочности. Пирог получается в меру нежным и очень вкусным, потому как сочетает в себе фруктовые нотки, пряность оранжевого овоща и аромат молотой корицы.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Тыква – 250 гр.
  • Яблоки – 1-2 шт.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Молоко – 250 мл.
  • Мука – 180-220 гр.
  • Корица молотая – ½ ч.л.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву очищаем и нарезаем произвольными сегментам, выкладываем в чашу блендера.

Пирог с тыквой

Шаг 2. Измельчаем до консистенции кашицы.

Пирог с тыквой

Шаг 3. Выкладываем пюре в тарелку и добавляем яйцо, сахар и молоко.

Пирог с тыквой

Шаг 4. Смешиваем и всыпаем муку, корицу и разрыхлитель.

Пирог с тыквой

Шаг 5. Добиваемся однородности и переходим к следующему этапу.

Пирог с тыквой

Шаг 6. Огнеупорную форму обмазываем маслом и припудриваем горстью муки, выкладываем тесто, а сверху красиво раскладываем ломтики яблок без семенной коробочки.

Пирог с тыквой

Шаг 7. Готовим на протяжении 30-40 минут при 200 градусах, проверяя готовность зубочисткой.

Пирог с тыквой

Шаг 8. Ароматный пирог слегка остужаем и подаем к столу, на радость семье. Приятного аппетита!

Пирог с тыквой

Простой пирог на кефире с тыквой

Простой пирог на кефире с тыквой всегда придет на помощь хозяйкам, когда на пороге внезапно оказались гости, а предложить к чаю совершенно нечего. Сочетание воздушного пористого теста с яркой тыквой и украшениями из сахарной пудры и мака никого не оставит равнодушным – гарантировано!

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Тыква – 400 гр.
  • Мука – 300 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Корица – по вкусу.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Мак – по вкусу.
  • Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем тыкву, вычищаем семенную область и удаляем шкурку.

Пирог с тыквой

Шаг 2. Измельчаем овощ при помощи терки с мелкими отверстиями.

Пирог с тыквой

Шаг 3. В рабочей емкости перемешиваем муку с содой, корицей, сахарным песком и щепоткой соли.

Пирог с тыквой

Шаг 4. Объединяем тыквенную массу с кефиром и сухой смесью – хорошенько перемешиваем и перекладываем в форму, устеленную пергаментом.

Пирог с тыквой

Шаг 5. Первые 15 минут выпекаем десерт при 220 градусах, затем убавляем нагрев до 180 и засекаем 45 минут.

Пирог с тыквой

Шаг 6. Достаем выпечку из формы и щедро посыпаем верхушку сахарной пудрой и маком – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Пирог с тыквой

Осетинский пирог с тыквой

Осетинский пирог с тыквой имеет звучное название «Насджин», который является классикой традиционной кухни. Для приготовления начинки нам потребуется не только оранжевый осенний овощ, но также немалое количество сыра «сулугуни», особое внимание уделим и эластичному тонкому тесту.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 400 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Для начинки:

  • Тыква – 300 гр.
  • Сыр «сулугуни» – 150 гр.
  • Лук – 150 гр.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 щепотка.
  • Тимьян – по вкусу.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем с теста: смешиваем муку с дрожжами, солью и сахаром.

Пирог с тыквой

Шаг 2. Подливаем теплую воду и замешиваем мягкое эластичное тесто, добавляем немного растительного масла и формируем шар. Накрываем пленкой и оставляем в тепле «отдохнуть».

Пирог с тыквой

Шаг 3. При помощи крупной терки измельчаем мякоть тыквы и сулугуни.

Пирог с тыквой

Шаг 4. Очищенный репчатый лук мелко нарезаем и пассеруем до румяности на разогретом подсолнечном масле.

Пирог с тыквой

Шаг 5. В глубокой чаше объединяем сыр, тыкву, обжаренный лук, а также соль, молотый перец, тимьян и немного сахара.

Пирог с тыквой

Шаг 6. Поднявшееся тесто делим пополам и одну часть раскатываем в круглый пласт, толщиной около 7 миллиметров.

Пирог с тыквой

Шаг 7. В середину лепешки кладем половину начинки.

Пирог с тыквой

Шаг 8. Приподнимаем края вверх и скрепляем, как показано на фото.

Пирог с тыквой

Шаг 9. Переворачиваем заготовку и расплющиваем руками либо скалкой.

Пирог с тыквой

Шаг 10. Затем полуфабрикат раскатываем до 7 миллиметров и отправляем в духовку при максимальной температуре на 10-15 минут.

Пирог с тыквой

Шаг 11. Смазываем пирог сливочным маслом и даем полежать около 10 минут.

Пирог с тыквой

Шаг 12. Затем сервируем и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Пирог с тыквой

Тыквенный пирог с манкой в духовке

Тыквенный пирог с манкой в духовке можно готовить даже при соблюдении поста, так как в его состав не входят даже куриные яйца. Для особой нежности и влажности, выпечку рекомендуется подавать с цитрусовым сиропом, для приготовления которого нам потребуется всего лишь три ингредиента.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Тыква – 250 гр.
  • Кефир – 1 ст.
  • Манка – 1,5 ст.
  • Разрыхлитель теста – 1,5 ч.л.
  • Сахар-песок – ½ ст.
  • Лимон – 1 шт.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.

Для сиропа:

  • Лимон – 1 шт.
  • Вода – ½ ст.
  • Сахар-песок – ¾ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыквенную мякоть перебиваем в блендере.

Пирог с тыквой

Шаг 2. К овощу натираем цедру одного лимона.

Пирог с тыквой

Шаг 3. Следом добавляем манку, кефир, разрыхлитель, ванилин, соль и сахарный песок.

Пирог с тыквой

Шаг 4. Вымешиваем тесто до однородной консистенции.

Пирог с тыквой

Шаг 5. Форму промазываем тонким слоем сливочного масла и обсыпаем манкой, перекладываем тесто и выпекаем угощение около 40 минут при температуре 170-175 градусов.

Пирог с тыквой

Шаг 6. Параллельно готовим сироп: в сотейник выдавливаем сок лимона, вливаем воду и всыпаем сахар. Кипятим раствор на протяжении 60-120 секунд, до полного растворения сладких кристаллов.

Пирог с тыквой

Шаг 7. Горячий пирог поливаем 2/3 сиропа и даем остудиться.

Пирог с тыквой

Шаг 8. К столу подаем также с сиропом, обмакивая в него каждый кусочек. Готовьте и получайте удовольствие!

Пирог с тыквой

Пирог на дрожжевом тесте с тыквой

Пирог на дрожжевом тесте с тыквой приведет в восторг ваши вкусовые рецепторы, потому как тесто, напоминающее пух, идеально гармонирует с тыквой. Для того чтобы кусочки начинки были равномерно распределены по всему десерту, выпечку мы будем готовить в виде аппетитного рулетика.

Время готовки – 3 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 400 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Дрожжи сухие – 1,5 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

  • Тыква – 300 гр.
  • Изюм – 80 гр.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Корица молотая – ½ ч.л.
  • Цедра лимона – 1-2 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Манка – 1 ст.л.
  • Яйца – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления опары в теплом молоке разводим дрожжи и настаиваем 10 минут.

Пирог с тыквой

Шаг 2. В отдельной емкости растапливаем сливочное масло.

Пирог с тыквой

Шаг 3. В опару всыпаем два вида сахара, соль, муку, растопленное сливочное масло и яйца – замешиваем мягкое тесто и формируем шар. Прикрываем полотенцем и убираем в теплое помещение до увеличения в объеме (полтора-два часа).

Пирог с тыквой

Шаг 4. Очищенную тыкву трем на бурачной терке.

Пирог с тыквой

Шаг 5. Аккуратно снимаем цедру с лимона и выдавливаем столовую ложку сока из мякоти.

Пирог с тыквой

Шаг 6. Изюм хорошенько промываем и обсушиваем при помощи бумажных полотенец.

Пирог с тыквой

Шаг 7. Тыквенную стружку смешиваем с изюмом, лимонным соком и цедрой, корицей и сахарным песком.

Пирог с тыквой

Шаг 8. Поднявшееся тесто разделяем на две части, каждую раскатываем в пласт. Присыпаем заготовки манкой и распределяем начинку.

Пирог с тыквой

Шаг 9. Формируем рулеты, полуфабрикаты помещаем на пергамент и оставляем для расстойки на полчаса.

Пирог с тыквой

Шаг 10. Рулетики смазываем взбитым яйцом и выпекаем при 180 градусах до готовности (30-40 минут).

Пирог с тыквой

Шаг 11. Аппетитный десерт подаем к столу в теплом либо остывшем виде. Приятного аппетита!

Пирог с тыквой

Морковно-тыквенный пирог

Морковно-тыквенный пирог – это необычное угощение, которое придется по вкусу всем любителям пряных и оригинальных блюд. Овощи дополняют и оттеняют вкус друг друга, а также отлично гармонируют с влажным и пористым тестом, которое в буквальном смысле тает во рту.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Тыква очищенная – 300 гр.
  • Морковка очищенная – 300 гр.
  • Фундук – 150 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Апельсины – 1 шт.
  • Мука – 200 гр.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Орех мускатный молотый – ½ ч.л.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Кардамон молотый – 1 ч.л.
  • Фруктоза – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и промываем под водой овощи, даем время обсохнуть.

Пирог с тыквой

Шаг 2. Предварительно подсушенные орехи измельчаем в чаше блендера или в кофемолке.

Пирог с тыквой

Шаг 3. Аналогично поступаем с тыквой и морковкой.

Пирог с тыквой

Шаг 4. К овощному ассорти вбиваем яйца, добавляем фруктозу и растительное масло.

Пирог с тыквой

Шаг 5. Дополняем состав цедрой и соком апельсина – тщательно перемешиваем.

Пирог с тыквой

Шаг 6. В отдельной миске объединяем измельченный фундук с мукой, разрыхлителем, корицей, мускатным орехом, солью и кардамоном.

Пирог с тыквой

Шаг 7. Смешиваем сухую и влажную массы.

Пирог с тыквой

Шаг 8. Выкладываем тесто в силиконовую форму и выпекаем в течение часа при температурной отметке в 180 градусов.

Пирог с тыквой

Шаг 9. Остывший пирог достаем из формочки и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пирог с тыквой

Пирог на слоеном тесте с тыквой

Пирог на слоеном тесте с тыквой – это простое и быстрое лакомство, с приготовлением которого справится каждый. Рекомендуется использовать бездрожжевую основу и густое вкусное повидло либо варенье. Для украшения прекрасно подойдут цельные ягоды и сахарная пудра.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 500 гр.
  • Тыква натертая – 300 гр.
  • Повидло/варенье – по вкусу.
  • Сахар-песок тростниковый – 50 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Пудра сахарная – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть спелой тыквы измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Пирог с тыквой

Шаг 2. Размороженное тесто разделяем на две равные части, одну выкладываем на противень, устеленный пергаментом.

Пирог с тыквой

Шаг 3. Посыпаем основу тыквенной стружкой, оставляя немного свободного теста по краям.

Пирог с тыквой

Шаг 4. Хаотично раскладываем варенье либо повидло и посыпаем тростниковым сахаром.

Пирог с тыквой

Шаг 5. Второй пласт теста нарезаем специальным ножом и кладем поверх начинки, верхушку смазываем взбитым яйцом – готовим при 180 градусах около получаса.

Пирог с тыквой

Шаг 6. Пышный пирог декорируем сахарной пудрой и приглашаем семью к чаепитию. Приятного аппетита!

Пирог с тыквой

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