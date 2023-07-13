Пирог с вареньем на скорую руку в духовке – это простой способ порадовать себя и близких невероятно вкусным десертом к чаепитию. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти быстрых рецептов с пошаговыми фотографиями. Отличная идея, когда внезапно пришли в гости или просто захотелось сладкого.

Быстрый пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Быстрый пирог с вареньем на скорую руку в духовке каждый сможет приготовить в домашних условиях. Готовое угощение можно подавать к чаю или есть просто так. Для приготовления обязательно используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Ингредиенты –+8 порц.

Заварка чайная 230 мл.

Варенье 3 ст.л.

Сахар-песок 30 гр.

Мука 250 гр.

Разрыхлитель 10 гр.

Соль 1 щепотка

Масло растительное 3 ст.л.

Сахарная пудра для украшения

Шаги 45 мин.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке готовится очень просто. Сперва подготовим чайную заварку, остужаем ее и вливаем в глубокую миску. Добавляем в заварку три столовые ложки варенья без косточек. Лакомство выбираем по вкусу. Перемешиваем варенье с заваркой и добавляем сюда соль и сахар. Вливаем растительное масло и хорошенько перемешиваем. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Замешиваем однородное жидковатое тесто. Переливаем его в форму для выпекания и готовим 30 минут при температуре 180 градусов. Остужаем готовый пирог и украшаем его сахарной пудрой. Быстрый пирог с вареньем на скорую руку в духовке готов. Угощайтесь!

Пирог на кефире с вареньем в духовке

Пирог на кефире с вареньем в духовке получается невероятно нежным и аппетитным. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Используйте кулинарную идею, если внезапно пришли гости. Пошаговый рецепт позволит вам быстро и легко приготовить вкуснейший пирог.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Варенье – 1 ст.

Кефир – 1 ст.

Мука – 300 гр.

Сахар – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество варенья.

Шаг 2. Добавляем в варенье соду.

Шаг 3. Тщательно перемешиваем и оставляем на две-три минуты.

Шаг 4. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 5. Вливаем стакан кефира.

Шаг 6. Добавляем немного сахара и тщательно перемешиваем. Если ваше варенье сладкое, то сахар можно не использовать.

Шаг 7. Просеиваем в полученную массу муку.

Шаг 8. Тщательно перемешиваем жидковатое тесто до однородности.

Шаг 9. Переливаем в форму для выпекания.

Шаг 10. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Шаг 11. Пирог на кефире с вареньем в духовке готов. Нарезайте порционными кусочками и подавайте к столу!

Пирог из дрожжевого теста c вареньем на скорую руку

Пирог из дрожжевого теста с вареньем на скорую руку – это отличная идея, когда захотелось сладкого без лишних усилий. По нашему пошаговому рецепту вы быстро и легко приготовите аппетитный десерт для всей семьи. Подходит как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

Варенье – 250 гр.

Мука – 850 гр.

Кефир – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Маргарин – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Дрожжи прессованные – 20 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску вливаем теплый кефир. Добавляем к нему дрожжи, ложку сахара и две ложки муки.

Шаг 3. Вымешиваем содержимое и оставляем на 20 минут.

Шаг 4. Добавляем в заготовку растопленный маргарин, оставшийся сахар (включая ванильный), одно яйцо целиком и один яичный белок (желток оставляем для обмазывания пирога). Сюда же отправляем соль и просеиваем муку.

Шаг 5. Замешиваем из содержимого мягкое эластичное тесто.

Шаг 6. Прикрываем его полотенцем и убираем в теплое место на 40 минут.

Шаг 7. Делим тесто на две части и тонко раскатываем одну из них.

Шаг 8. Обмазываем противень растительным маслом. Выкладываем сюда один пласт теста, формируя бортики.

Шаг 9. Выкладываем на тесто варенье без косточек.

Шаг 10. Из оставшегося теста лепим три длинные колбаски и раскатываем их.

Шаг 11. Каждую полосу фигурно вырезаем.

Шаг 12. Сразу подготовим взбитый желток для обмазывания.

Шаг 13. Выкладываем фигурные полоски на варенье. Обмазываем яичным желтком. Выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.

Шаг 14. Пирог из дрожжевого теста с вареньем на скорую руку готов. Скорее пробуйте аппетитную выпечку!

Пирог c вареньем из песочного теста в духовке

Пирог с вареньем из песочного теста в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Готовое угощение можно подавать к чаю или есть просто так. Для приготовления обязательно используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Варенье – 200 гр.

Мука – 2,5 ст.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску. Дополняем холодным сливочным маслом, которое предварительно натираем на крупной терке.

Шаг 2. Растираем яйца с сахаром и перекладываем в общую массу.

Шаг 3. Вымешиваем заготовку до образования однородного песочного теста. Делим его на две части.

Шаг 4. Одну часть аккуратно раскатываем и выкладываем в форму для выпекания.

Шаг 5. Выкладываем на тесто варенье.

Шаг 6. Закрываем слой из варенья второй частью теста.

Шаг 7. Отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Шаг 8. Пирог с вареньем из песочного теста в духовке готов. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!

Песочный пирог с вареньем и крошкой

Песочный пирог с вареньем и крошкой поразит вас своим нежным вкусом. Такое лакомство буквально тает во рту и никого не оставит равнодушным. Можно подавать как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Варенье/джем – 200 гр.

Мука – 430 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты из списка.

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем размягченное сливочное масло и дополняем его сахаром.

Шаг 3. Начинаем взбивать продукты до получения однородной кашицы.

Шаг 4. Разбиваем сюда куриные яйца и продолжаем взбивать.

Шаг 5. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем.

Шаг 6. Вымешиваем тесто и формируем плотный однородный ком.

Шаг 7. Разделяем тесто на две части. Одну раскатываем в аккуратный круг, который выкладываем в форму с бортиками.

Шаг 8. Выкладываем на тесто варенье без косточек.

Шаг 9. Оставшийся ком повторно вымешиваем, подсыпая немного муки. Натираем на терке и посыпаем крошкой варенье.

Шаг 10. Выпекаем угощение около 30 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 11. Песочный пирог с вареньем и крошкой готов. Можно угощаться!

Заливной пирог с вареньем на скорую руку

Заливной пирог с вареньем на скорую руку – это отличная идея, когда захотелось сладкого без лишних затрат. По нашему проверенному пошаговому рецепту вы быстро и легко приготовите аппетитный десерт для всей семьи. Подходит как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Варенье – 300 гр.

Молоко – 100 мл.

Мука – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло растительное – 140 мл.

Сахар – 140 гр.

Разрыхлитель – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления пирога.

Шаг 2. Взбиваем яйца с сахаром и солью до пышной пены.

Шаг 3. Вливаем сюда молоко.

Шаг 4. Затем вливаем растительное масло.

Шаг 5. Просеиваем муку с разрыхлителем.

Шаг 6. Перемешиваем заготовку до исчезновения комочков.

Шаг 7. Половину теста вливаем в форму, застеленную пергаментом.

Шаг 8. Выпекаем первый слой 10 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 9. Затем равномерно распределяем по слою варенье.

Шаг 10. Закрываем варенье второй частью заливного теста.

Шаг 11. Выпекаем при такой же температуре еще около 40 минут. Готовность проверяем шпажкой.

Шаг 12. Заливной пирог с вареньем на скорую руку готов. Делите угощение на порционные кусочки и подавайте к столу!

Пирог с вареньем на молоке

Пирог с вареньем на молоке получается невероятно нежным и воздушным. Такое лакомство послужит отличным дополнением к семейному чаепитию. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Варенье – 3 ст.л.

Молоко – 150 мл.

Мука – 280 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – 80 мл.

Сахар – 100 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванилин – 2 гр.

Крахмал картофельный – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйцо с сахаром и ванилином до образования пышной массы.

Шаг 2. Вливаем молоко и растительное масло. Перемешиваем.

Шаг 3. Просеиваем муку с разрыхлителем.

Шаг 4. Вымешиваем до однородности и исчезновения комочков.

Шаг 5. Три четвертые теста выливаем в форму для выпекания.

Шаг 6. Размазываем по тесту варенье, перемешанное с картофельным крахмалом.

Шаг 7. Оставшимся тестом закрываем начинку. Можно вылить тесто сеточкой, используя кондитерский мешок.

Шаг 8. Выпекаем угощение при температуре 180 градусов 30 минут.

Шаг 9. Пирог с вареньем на молоке готов. Угощайтесь!

Тертый пирог с вареньем на маргарине

Тертый пирог с вареньем на маргарине – это простая и вкусная кулинарная идея для ваших домашних чаепитий или праздников. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Для простого приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Варенье – 430 гр.

Мука – 340 гр.

Маргарин сливочный – 100 гр.

Сахар – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сода – 1 ч.л.

Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты из списка.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем яйца, размягченный маргарин, сахар и ванилин. Тщательно вымешиваем.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку с содой. Замешиваем однородное гладкое тесто.

Шаг 4. Делим тесто на две равные части. Заворачиваем их в пищевую пленку и на час убираем в морозилку.

Шаг 5. Половину теста натираем на крупной терке и плотно укладываем в форму для выпекания. Формируем бортики. Вливаем на основу варенье.

Шаг 6. Закрываем слой из варенья второй частью теста, которое также натираем на терке.

Шаг 7. Выпекаем угощение около 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Тертый пирог с вареньем на маргарине готов. Нарезайте порционными кусочками и подавайте к столу!

Открытый пирог с вареньем сверху

Открытый пирог с вареньем сверху выходит аппетитным и ярким по вкусу. Такое лакомство послужит отличным дополнением к семейному чаепитию. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Варенье – 250 гр.

Мука – 250 гр.

Сметана – 60 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриное яйцо, сметану, сахар и растительное масло. Взбиваем содержимое до однородности.

Шаг 2. Просеиваем сюда муку и соду.

Шаг 3. Замешиваем из массы мягкое однородное тесто без комочков.

Шаг 4. Выкладываем его в форму для выпекания и формируем аккуратные бортики.

Шаг 5. Прокалываем основу вилкой по всему периметру.

Шаг 6. Выкладываем на основу варенье без косточек.

Шаг 7. Отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем около 40-45 минут.

Шаг 8. Открытый пирог с вареньем сверху готов. Подавайте к столу!

Сладкий пирог с вареньем в духовке к чаю

Сладкий пирог с вареньем в духовке к чаю каждый сможет приготовить в домашних условиях. Готовое угощение можно подавать к чаю или есть просто так. Для быстрого приготовления обязательно используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Варенье – 200 гр.

Мука – 400 гр.

Сахар – 200 гр.

Вода – 200 мл.

Масло растительное – 200 мл.

Ванилин – 2 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску вливаем воду. Добавляем сахар и тщательно вымешиваем до его растворения.

Шаг 2. Сюда же вливаем растительное масло. Перемешиваем.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Добавляем ванилин.

Шаг 4. Замешиваем упругое эластичное тесто. Даем ему отдохнуть около 15 минут. Можно прикрыть полотенцем, чтобы не обветрилось.

Шаг 5. Половину теста выкладываем в форму для выпекания. Формируем аккуратные бортики. Вливаем варенье.

Шаг 6. Второй частью теста закрываем начинку. Можно выложить его красивой сеточкой.

Шаг 7. Выпекаем пирог 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Сладкий пирог с вареньем в духовке к чаю готов!