Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

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Пирог с вареньем на скорую руку в духовке – это простой способ порадовать себя и близких невероятно вкусным десертом к чаепитию. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти быстрых рецептов с пошаговыми фотографиями. Отличная идея, когда внезапно пришли в гости или просто захотелось сладкого.

Быстрый пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Быстрый пирог с вареньем на скорую руку в духовке каждый сможет приготовить в домашних условиях. Готовое угощение можно подавать к чаю или есть просто так. Для приготовления обязательно используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Ингредиенты –+8 порц.

  • Заварка чайная 230 мл.
  • Варенье 3 ст.л.
  • Сахар-песок 30 гр.
  • Мука 250 гр.
  • Разрыхлитель 10 гр.
  • Соль 1 щепотка
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Сахарная пудра  для украшения

Шаги 45 мин.

  1. Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

    Пирог с вареньем на скорую руку в духовке готовится очень просто. Сперва подготовим чайную заварку, остужаем ее и вливаем в глубокую миску.

  2. Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

    Добавляем в заварку три столовые ложки варенья без косточек. Лакомство выбираем по вкусу.

  3. Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

    Перемешиваем варенье с заваркой и добавляем сюда соль и сахар.

  4. Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

    Вливаем растительное масло и хорошенько перемешиваем.

  5. Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

    Просеиваем сюда муку с разрыхлителем.

  6. Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

    Замешиваем однородное жидковатое тесто.

  7. Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

    Переливаем его в форму для выпекания и готовим 30 минут при температуре 180 градусов.

  8. Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

    Остужаем готовый пирог и украшаем его сахарной пудрой.

  9. Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

    Быстрый пирог с вареньем на скорую руку в духовке готов. Угощайтесь!

Пирог на кефире с вареньем в духовке

Пирог на кефире с вареньем в духовке получается невероятно нежным и аппетитным. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Используйте кулинарную идею, если внезапно пришли гости. Пошаговый рецепт позволит вам быстро и легко приготовить вкуснейший пирог.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Варенье – 1 ст.
  • Кефир – 1 ст.
  • Мука – 300 гр.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество варенья.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 2. Добавляем в варенье соду.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 3. Тщательно перемешиваем и оставляем на две-три минуты.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 4. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 5. Вливаем стакан кефира.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 6. Добавляем немного сахара и тщательно перемешиваем. Если ваше варенье сладкое, то сахар можно не использовать.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 7. Просеиваем в полученную массу муку.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 8. Тщательно перемешиваем жидковатое тесто до однородности.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 9. Переливаем в форму для выпекания.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 10. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 11. Пирог на кефире с вареньем в духовке готов. Нарезайте порционными кусочками и подавайте к столу!

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Пирог из дрожжевого теста c вареньем на скорую руку

Пирог из дрожжевого теста с вареньем на скорую руку – это отличная идея, когда захотелось сладкого без лишних усилий. По нашему пошаговому рецепту вы быстро и легко приготовите аппетитный десерт для всей семьи. Подходит как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

  • Варенье – 250 гр.
  • Мука – 850 гр.
  • Кефир – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Маргарин – 100 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Дрожжи прессованные – 20 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Соль – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 2. В глубокую миску вливаем теплый кефир. Добавляем к нему дрожжи, ложку сахара и две ложки муки.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 3. Вымешиваем содержимое и оставляем на 20 минут.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 4. Добавляем в заготовку растопленный маргарин, оставшийся сахар (включая ванильный), одно яйцо целиком и один яичный белок (желток оставляем для обмазывания пирога). Сюда же отправляем соль и просеиваем муку.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 5. Замешиваем из содержимого мягкое эластичное тесто.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 6. Прикрываем его полотенцем и убираем в теплое место на 40 минут.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 7. Делим тесто на две части и тонко раскатываем одну из них.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 8. Обмазываем противень растительным маслом. Выкладываем сюда один пласт теста, формируя бортики.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 9. Выкладываем на тесто варенье без косточек.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 10. Из оставшегося теста лепим три длинные колбаски и раскатываем их.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 11. Каждую полосу фигурно вырезаем.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 12. Сразу подготовим взбитый желток для обмазывания.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 13. Выкладываем фигурные полоски на варенье. Обмазываем яичным желтком. Выпекаем 40 минут при температуре 170 градусов.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 14. Пирог из дрожжевого теста с вареньем на скорую руку готов. Скорее пробуйте аппетитную выпечку!

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Пирог c вареньем из песочного теста в духовке

Пирог с вареньем из песочного теста в духовке несложно приготовить в домашних условиях. Готовое угощение можно подавать к чаю или есть просто так. Для приготовления обязательно используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Варенье – 200 гр.
  • Мука – 2,5 ст.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сахар – 200 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Пудра сахарная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку в глубокую миску. Дополняем холодным сливочным маслом, которое предварительно натираем на крупной терке.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 2. Растираем яйца с сахаром и перекладываем в общую массу.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 3. Вымешиваем заготовку до образования однородного песочного теста. Делим его на две части.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 4. Одну часть аккуратно раскатываем и выкладываем в форму для выпекания.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 5. Выкладываем на тесто варенье.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 6. Закрываем слой из варенья второй частью теста.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 7. Отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 8. Пирог с вареньем из песочного теста в духовке готов. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Песочный пирог с вареньем и крошкой

Песочный пирог с вареньем и крошкой поразит вас своим нежным вкусом. Такое лакомство буквально тает во рту и никого не оставит равнодушным. Можно подавать как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Варенье/джем – 200 гр.
  • Мука – 430 гр.
  • Масло сливочное – 200 гр.
  • Сахар – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты из списка.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 2. В глубокую миску выкладываем размягченное сливочное масло и дополняем его сахаром.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 3. Начинаем взбивать продукты до получения однородной кашицы.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 4. Разбиваем сюда куриные яйца и продолжаем взбивать.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 5. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 6. Вымешиваем тесто и формируем плотный однородный ком.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 7. Разделяем тесто на две части. Одну раскатываем в аккуратный круг, который выкладываем в форму с бортиками.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 8. Выкладываем на тесто варенье без косточек.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 9. Оставшийся ком повторно вымешиваем, подсыпая немного муки. Натираем на терке и посыпаем крошкой варенье.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 10. Выпекаем угощение около 30 минут при температуре 200 градусов.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 11. Песочный пирог с вареньем и крошкой готов. Можно угощаться!

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Заливной пирог с вареньем на скорую руку

Заливной пирог с вареньем на скорую руку – это отличная идея, когда захотелось сладкого без лишних затрат. По нашему проверенному пошаговому рецепту вы быстро и легко приготовите аппетитный десерт для всей семьи. Подходит как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Варенье – 300 гр.
  • Молоко – 100 мл.
  • Мука – 200 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло растительное – 140 мл.
  • Сахар – 140 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления пирога.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 2. Взбиваем яйца с сахаром и солью до пышной пены.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 3. Вливаем сюда молоко.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 4. Затем вливаем растительное масло.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 5. Просеиваем муку с разрыхлителем.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 6. Перемешиваем заготовку до исчезновения комочков.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 7. Половину теста вливаем в форму, застеленную пергаментом.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 8. Выпекаем первый слой 10 минут при температуре 180 градусов.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 9. Затем равномерно распределяем по слою варенье.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 10. Закрываем варенье второй частью заливного теста.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 11. Выпекаем при такой же температуре еще около 40 минут. Готовность проверяем шпажкой.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 12. Заливной пирог с вареньем на скорую руку готов. Делите угощение на порционные кусочки и подавайте к столу!

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Пирог с вареньем на молоке

Пирог с вареньем на молоке получается невероятно нежным и воздушным. Такое лакомство послужит отличным дополнением к семейному чаепитию. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Варенье – 3 ст.л.
  • Молоко – 150 мл.
  • Мука – 280 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – 80 мл.
  • Сахар – 100 гр.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Крахмал картофельный – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйцо с сахаром и ванилином до образования пышной массы.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 2. Вливаем молоко и растительное масло. Перемешиваем.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 3. Просеиваем муку с разрыхлителем.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 4. Вымешиваем до однородности и исчезновения комочков.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 5. Три четвертые теста выливаем в форму для выпекания.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 6. Размазываем по тесту варенье, перемешанное с картофельным крахмалом.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 7. Оставшимся тестом закрываем начинку. Можно вылить тесто сеточкой, используя кондитерский мешок.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 8. Выпекаем угощение при температуре 180 градусов 30 минут.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 9. Пирог с вареньем на молоке готов. Угощайтесь!

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Тертый пирог с вареньем на маргарине

Тертый пирог с вареньем на маргарине – это простая и вкусная кулинарная идея для ваших домашних чаепитий или праздников. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Для простого приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Варенье – 430 гр.
  • Мука – 340 гр.
  • Маргарин сливочный – 100 гр.
  • Сахар – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты из списка.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 2. В глубокой миске соединяем яйца, размягченный маргарин, сахар и ванилин. Тщательно вымешиваем.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 3. Просеиваем сюда муку с содой. Замешиваем однородное гладкое тесто.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 4. Делим тесто на две равные части. Заворачиваем их в пищевую пленку и на час убираем в морозилку.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 5. Половину теста натираем на крупной терке и плотно укладываем в форму для выпекания. Формируем бортики. Вливаем на основу варенье.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 6. Закрываем слой из варенья второй частью теста, которое также натираем на терке.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 7. Выпекаем угощение около 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 8. Тертый пирог с вареньем на маргарине готов. Нарезайте порционными кусочками и подавайте к столу!

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Открытый пирог с вареньем сверху

Открытый пирог с вареньем сверху выходит аппетитным и ярким по вкусу. Такое лакомство послужит отличным дополнением к семейному чаепитию. Приготовить его в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Варенье – 250 гр.
  • Мука – 250 гр.
  • Сметана – 60 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриное яйцо, сметану, сахар и растительное масло. Взбиваем содержимое до однородности.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 2. Просеиваем сюда муку и соду.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 3. Замешиваем из массы мягкое однородное тесто без комочков.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 4. Выкладываем его в форму для выпекания и формируем аккуратные бортики.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 5. Прокалываем основу вилкой по всему периметру.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 6. Выкладываем на основу варенье без косточек.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 7. Отправляем заготовку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем около 40-45 минут.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 8. Открытый пирог с вареньем сверху готов. Подавайте к столу!

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Сладкий пирог с вареньем в духовке к чаю

Сладкий пирог с вареньем в духовке к чаю каждый сможет приготовить в домашних условиях. Готовое угощение можно подавать к чаю или есть просто так. Для быстрого приготовления обязательно используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Варенье – 200 гр.
  • Мука – 400 гр.
  • Сахар – 200 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Масло растительное – 200 мл.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску вливаем воду. Добавляем сахар и тщательно вымешиваем до его растворения.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 2. Сюда же вливаем растительное масло. Перемешиваем.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 3. Просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Добавляем ванилин.

Шаг 4. Замешиваем упругое эластичное тесто. Даем ему отдохнуть около 15 минут. Можно прикрыть полотенцем, чтобы не обветрилось.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 5. Половину теста выкладываем в форму для выпекания. Формируем аккуратные бортики. Вливаем варенье.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 6. Второй частью теста закрываем начинку. Можно выложить его красивой сеточкой.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 7. Выпекаем пирог 30 минут при температуре 180 градусов.

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

Шаг 8. Сладкий пирог с вареньем в духовке к чаю готов!

Пирог с вареньем на скорую руку в духовке

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