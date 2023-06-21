Описание приготовления:
Замечательный пирог с ягодами придется, как нельзя кстати, к домашнему чаепитию с родными или друзьями. Его можно пропитать сиропом или присыпать сахарной пудрой, украсить кремом и т.д. Доверьтесь своей кулинарной фантазии!
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Клубника
Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 3 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Мука пшеничная 120 Грамм
- Вишня 50 Грамм
- Клубника 50 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)
Количество порций 4
Калорийность
245 ккал
Калорийность
6 г
Белки
4 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с вишней и клубникой»
Подготовьте указанные ингредиенты. Можно дополнить их ванилином или молотой корицей, если любите их аромат в бисквитном тесте.
Куриные яйца вбейте в емкость миксера или кухонного комбайна. Всыпьте соль и сахар, взбейте все в течение 3-5 минут в пышную пену на высокой скорости техники.
Вмешайте пшеничную муку высшего сорта, но не взбивайте ее, чтобы не выпустить пузырьки воздуха.
Промойте ягоды в воде, обсушите бумажными салфетками. Удалите из вишни косточки, а с клубники — хвостики. Если клубника крупная, то нарежьте ее ломтиками. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для запекания маслом и выложите в нее тесто. Поверх теста распределите клубнику и вишню.
Отправьте форму в духовку на средний ярус и выпекайте пирог 25 минут. Следите за тем, чтобы он не подгорел. После выпекания извлеките форму и переверните ее на бок. Дайте пирогу остыть.
Затем форму снимите и выложите выпечку на тарелку. По желанию пропитайте пирог сиропом или топпингом.