Описание приготовления:

Замечательный пирог с ягодами придется, как нельзя кстати, к домашнему чаепитию с родными или друзьями. Его можно пропитать сиропом или присыпать сахарной пудрой, украсить кремом и т.д. Доверьтесь своей кулинарной фантазии!

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Клубника

Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 3 Штуки

Сахар 150 Грамм

Мука пшеничная 120 Грамм

Вишня 50 Грамм

Клубника 50 Грамм

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)

Количество порций 4

Калорийность

245 ккал

Калорийность

6 г

Белки

4 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с вишней и клубникой»

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно дополнить их ванилином или молотой корицей, если любите их аромат в бисквитном тесте.

Куриные яйца вбейте в емкость миксера или кухонного комбайна. Всыпьте соль и сахар, взбейте все в течение 3-5 минут в пышную пену на высокой скорости техники.

Вмешайте пшеничную муку высшего сорта, но не взбивайте ее, чтобы не выпустить пузырьки воздуха.

Промойте ягоды в воде, обсушите бумажными салфетками. Удалите из вишни косточки, а с клубники — хвостики. Если клубника крупная, то нарежьте ее ломтиками. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для запекания маслом и выложите в нее тесто. Поверх теста распределите клубнику и вишню.

Отправьте форму в духовку на средний ярус и выпекайте пирог 25 минут. Следите за тем, чтобы он не подгорел. После выпекания извлеките форму и переверните ее на бок. Дайте пирогу остыть.

Затем форму снимите и выложите выпечку на тарелку. По желанию пропитайте пирог сиропом или топпингом.