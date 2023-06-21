Пирог с вишней и клубникой

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Описание приготовления:

Замечательный пирог с ягодами придется, как нельзя кстати, к домашнему чаепитию с родными или друзьями. Его можно пропитать сиропом или присыпать сахарной пудрой, украсить кремом и т.д. Доверьтесь своей кулинарной фантазии!

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Клубника
Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо куриное 3 Штуки
  • Сахар 150 Грамм
  • Мука пшеничная 120 Грамм
  • Вишня 50 Грамм
  • Клубника 50 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Масло растительное 20 Миллилитров (для смазывания формы)

Количество порций 4

Калорийность

245 ккал

Калорийность

6 г

Белки

4 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с вишней и клубникой»

Пирог с вишней и клубникой

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно дополнить их ванилином или молотой корицей, если любите их аромат в бисквитном тесте.

Пирог с вишней и клубникой

Куриные яйца вбейте в емкость миксера или кухонного комбайна. Всыпьте соль и сахар, взбейте все в течение 3-5 минут в пышную пену на высокой скорости техники.

Пирог с вишней и клубникой

Вмешайте пшеничную муку высшего сорта, но не взбивайте ее, чтобы не выпустить пузырьки воздуха.

Пирог с вишней и клубникой

Промойте ягоды в воде, обсушите бумажными салфетками. Удалите из вишни косточки, а с клубники — хвостики. Если клубника крупная, то нарежьте ее ломтиками. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для запекания маслом и выложите в нее тесто. Поверх теста распределите клубнику и вишню.

Пирог с вишней и клубникой

Отправьте форму в духовку на средний ярус и выпекайте пирог 25 минут. Следите за тем, чтобы он не подгорел. После выпекания извлеките форму и переверните ее на бок. Дайте пирогу остыть.

Пирог с вишней и клубникой

Затем форму снимите и выложите выпечку на тарелку. По желанию пропитайте пирог сиропом или топпингом.

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