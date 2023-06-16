Пирог с яблоками на кефире

По
Admin
-
0
47

Пирог с яблоками на кефире — это потрясающая домашняя выпечка, которую в силах исполнить любая хозяйка. Выпечка на кефире выходит нежной и воздушной. Для реализации рецептов из данной подборки потребуются простые продукты, которые найдутся в каждом магазине, а у запасливых хозяек всегда есть дома. Потрясающие пироги подходят и для праздников, и для дружеских чаепитий.

Яблочный пирог на кефире, который вкуснее шарлотки, а готовить легче

Яблочный пирог на кефире, который вкуснее шарлотки, а готовить легче сможет реализовать даже новичок. Благодаря разрыхлителю выпечка выходит воздушной и пористой. Приятная, чуть уловимая кислинка гармонично сочетается со сладким бисквитом. Нежное тесто всегда удается, если использовать качественный пекарский порошок.

Пирог с яблоками на кефире

Ингредиенты –+8 порц.

  • Яблоки (кислые) 1 кг (зеленых очищенных)
  • Мука пшеничная 120 гр.
  • Кефир ½ ст. (2.5%)
  • Масло сливочное 50 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сахар-песок 100 гр.
  • Сок лимонный  по вкусу
  • Цедра апельсина 1 ст.л.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Соль 1 щепотка
  • Корица ½ ч.л.
  • Мак ½ ч.л.
  • Ванильный сахар 1 ст.л.
  • Сахарная пудра  для декора

Шаги 80 мин.

  1. Пирог с яблоками на кефире

    Чтобы исполнить вкуснейший пирог с яблоками на кефире в духовке, необходимо подготовить продукты.

  2. Пирог с яблоками на кефире

    С промытых яблок счищаем кожуру овощечисткой. Вырезав семенную коробку, плоды нарезаем тонкими дольками. Поливаем соком лимона, чтобы фрукты не потемнели.

  3. Пирог с яблоками на кефире

    Объединяем размягченное сливочное масло с сахарным песком. 20 граммов масла и сахара оставляем для штрейзеля. Размешиваем до побелевшего состояния. Солим.

  4. Пирог с яблоками на кефире

    По одному вводим яйца и перетираем с масляной массой.

  5. Пирог с яблоками на кефире

    Всыпаем апельсиновую цедру, ванильный сахар с корицей, мак и немного сеяной муки, смешанной с пекарским порошком.

  6. Пирог с яблоками на кефире

    Размешав, частями вводим оставшуюся муку. 20 граммов оставляем для посыпки.

  7. Пирог с яблоками на кефире

    Вливаем кефир. Вымешиваем венчиком, разбивая комочки.

  8. Пирог с яблоками на кефире

    Перекладываем яблочные дольки и вымешиваем.

  9. Пирог с яблоками на кефире

    Разъемную форму застилаем силиконизированным пергаментом. Распределяем яблоки в тесте. Разравниваем и помещаем в прогретую до 180 градусов духовку. Готовим около часа в зависимости от вашей техники.

  10. Пирог с яблоками на кефире

    Для посыпки соединяем сахар и муку в пропорциях 1:1. Выгружаем сливочное масло, порезанное кубиками, и перетираем в крошку.

  11. Пирог с яблоками на кефире

    Аккуратно достаем выпечку, придерживая прихватками, и рассыпаем сверху крошку. Возвращаем допекаться.

  12. Пирог с яблоками на кефире

    Когда крошка зарумянится, прокалываем шпажкой, проверяя готовность пирога.

  13. Пирог с яблоками на кефире

    Остудив пирог, снимаем бортики, нарезаем порционно и завариваем чай. Присыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Быстрый заливной пирог на кефире в духовке

Быстрый заливной пирог на кефире в духовке обладает изумительным вкусом и текстурой. Воздушное тесто в ансамбле с кисло-сладкими яблоками покорит всех сладкоежек. Десерт получается безумно аппетитным как в теплом, так и охлажденном состоянии. А если дополнить пирог шариком ванильного мороженого, вы потеряете дар речи от удовольствия.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Яблоки крупные – 4 шт.
  • Мука – 320 гр. + для посыпки формы
  • Кефир – 200 мл.
  • Масло сливочное – для смазывания.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сахар-песок – 200-250 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Корица молотая – 1 ч.л.
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом включаем прогреваться духовой шкаф при 190°. Емкость для выпекания промазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Перемещаем в холодильник.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 2. Детально ополоснув яблоки, освобождаем их от кожицы и сердцевины. Нарезаем кубиками.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 3. Яблоки перекладываем в чашу, присыпаем корицей и ложкой муки. Хорошо перемешиваем. Мука позволит равномерно распределиться яблокам по тесту.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 4. В миску разбиваем яйца и соединяем с сахарным песком и солью с помощью электроприбора. Вливаем кефир, добавляем ванильный экстракт и основательно объединяем.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 5. Отдельно смешиваем муку с пищевой содой, а затем просеиваем. Частями вводим к жидкой массе и основательно вымешиваем. В бисквитное тесто выгружаем подготовленные яблоки и размешиваем, чтобы они равномерно распределились.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 6. Из холодильника достаем форму для выпекания и выгружаем в нее тесто. Разравниваем лопаткой.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 7. Перемещаем форму в горячую духовку и выпекаем 40 минут. Спустя указанное время протыкаем пирог деревянной шпажкой. Если она сухая, пирог полностью пропекся.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 8. Остудив изделие, снимаем бортики и перемещаем пирог на блюдо. Делим его на порционные куски и приглашаем друзей к чаю. Приятного аппетита!

Пирог с яблоками на кефире

Пышный пирог с яблоками на кефире с вареньем

Пышный пирог с яблоками на кефире с вареньем – интересное угощение, которое станет для вас частым гостем. Яблочная выпечка с прослойкой из варенья готовится совершенно просто. Тесто всегда получается воздушным и пышным. Варенье каждый раз может быть разным. Сегодня у меня лакомство из черной смородины.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яблоки в очищенном виде – 3 шт.
  • Мука – 300 гр.
  • Кефир – 1 ст.
  • Масло сливочное – для смазывания.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Варенье – 5 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка.
  • Пудра сахарная – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Яблоки промываем, обсушиваем и очищаем от кожицы. Нарезаем произвольно. Включаем прогреваться духовку при 180°. Отдельно просеиваем муку.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 2. В миску выливаем кефир, добавив соду, соль и перемешав, отставляем в сторонку. Пойдет реакция и кефир начнет пениться. Так и должно быть. Жирность кисломолочного продукта не принципиальна.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 3. Отдельно смешиваем яйца с сахарным песком.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 4. Разбалтываем венчиком.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 5. Взбиваем до побелевшего состояния.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 6. Далее выливаем кефирную субстанцию и объединяем жидкие компоненты.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 7. Порционно подсыпаем муку и вымешиваем бисквитное тесто.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 8. Форму слегка промазываем сливочным маслом.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 9. Выливаем тесто. Сверху распределяем варенье. Берем любое.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 10. Укладываем яблочные дольки. Помещаем выпекаться на 40 минут в уже прогретую духовку. Проверяем выпечку деревянной шпажкой.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 11. Ароматной выпечки даем остыть, извлекаем из формы и аккуратно перемещаем на блюдо. Посыпаем сахарной пудрой. Презентуем угощение и приглашаем домочадцев пить чай. Приятного аппетита!

Пирог с яблоками на кефире

Яблочный пирог на кефире с манкой

Яблочный пирог на кефире с манкой обладает пористой текстурой и насыщенным яблочным вкусом. Если использовать кисло-сладкие яблоки, получится очень интересно, кислинка придаст изюминку бисквитной выпечки. Приготовив однажды, яблочный пирог станет частым гостем на дружеских и семейных чаепитиях.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яблоки – 300 гр.
  • Мука пшеничная – 170 гр.
  • Кефир – 220 мл.
  • Манная крупа – 180 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Сахар-песок – 160 гр.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Корица – 1-2 ч.л.
  • Сливочное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество манки и высыпаем в миску. Сдабриваем сахарным песком. Заливаем кефиром и хорошо размешиваем. Отставляем в сторону минут на 25. За это время крупа разбухнет.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 2. Всыпаем соду и перемешиваем. Образуется характерная пенящаяся реакция. Поочередно вводим яйца и размешиваем.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 3. Постепенно всыпаем просеянную муку, каждый раз, хорошо вымешивая, чтобы не оставалось комков.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 4. Промытые и высушенные яблоки освобождаем от кожицы и вычищаем семенную коробку. Посыпаем корицей и перемешиваем, чтобы яблоки равномерно покрылись специей.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 5. Антипригарную форму промазываем сливочным маслом и посыпаем небольшим количеством манки, поворачивающими движениями распределяем крупу по всей поверхности. Наливаем треть бисквитного теста, а сверху распределяем треть ароматных яблок.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 6. Таким образом, заполняем всю форму, сверху должны быть яблоки.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 7. Перемещаем заготовку в разогретую до 180° духовку и готовим пирог 40 минут. Спустя время открываем дверку, придерживая рукавичкой, проверяем готовность пирога зубочисткой. Достаем форму и даем выпечке остыть.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 8. Аккуратно извлекаем пирог и перемещаем на блюдо. Декорируем по желанию. У меня была сахарная пудра, смешанная с кокосовой стружкой, и глазурь.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 9. Разрезав пирог на порции, приглашаем домочадцев к чаю. Приятного аппетита!

Пирог с яблоками на кефире

Пирог с яблоками и творогом на кефире

Пирог с яблоками и творогом на кефире с легкостью заменит десерты и торты из кондитерских. Богатый и насыщенный вкус можно добиться, используя бюджетные и доступные продукты. Вкусные десерты не обязательно должны быть дорогостоящими. Испеките угощение, и убедитесь сами!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Яблоки – 3 шт.
  • Мука пшеничная – 220-250 гр.
  • Кефир 2,5% – 100 мл.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Творог 9% – 120 гр.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Ванильный сахар – 10 гр.
  • Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для реализации рецепта подготавливаем продукты по списку.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 2. В объемной посуде смешиваем яйца и 100 граммов сахара. Взбалтывая венчиком, подсыпая оставшийся сахарный песок и размешивая до однородности.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 3. В небольшой пиале перетираем размягченное масло и творог.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 4. К жидким ингредиентам выгружаем гладкую творожную смесь и соединяем электроприборам с насадкой венчик.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 5. Вымытые яблоки разрезаем на сегменты, предварительно освободив от сердцевины с семенами.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 6. В чашу для замеса теста вливаем кефир комнатной температуры и объединяем ингредиенты венчиком.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 7. Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Пропустив через сито сухую смесь, постепенно всыпаем в жидкую массу.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 8. Вымешиваем силиконовой лопаткой до гладкости.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 9. В бисквитное тесто перекладываем подготовленные фрукты и хорошенько смешиваем.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 10. Разъемную форму простилаем силиконизированной бумагой для выпечки. Аккуратно выливаем тесто и прокручиваем форму, чтобы оно равномерно распределилось по всей площади.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 11. В заранее прогретую до 180° духовку перемещаем заготовку и выпекаем пирог 50 минут. Спустя 45 минут прокалываем пирог зубочисткой. Если она сухая, достаем выпечку. Посыпаем сахарной пудрой.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 12. Немного остудив пирог в форме, снимаем разъемные бортики и режем изделие на куски.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 13. Завариваем ароматный чай и переходим к дегустации. Приятного аппетита!

Пирог с яблоками на кефире

Нежный яблочный пирог на кефире с корицей

Нежный яблочный пирог на кефире с корицей обладает необыкновенным ароматом. Воздушное лакомство покорит всех сладкоежек и ценителей домашней выпечки. Для приготовления пирога потребуются простые и недорогие компоненты, а результат превзойдет все ожидания. Яблоки и корица – великолепное сочетание.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Яблоки – 650 гр.
  • Мука пшеничная – 160 гр.
  • Кефир 2,5% – 250 мл.
  • Масло растительное – 100 мл + для смазывания формы.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Соль – на кончике ножа.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Корица молотая – 2 гр.
  • Ванильный сахар – 5 гр.
  • Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Для пирога лучше всего взять кисло-сладкие яблочки. А ингредиенты, находящиеся в холодильнике, достаем заранее.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбиваем яйца и наливаем кефир. Кисломолочный продукт берем любой жирности.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 3. Наливаем рафинированное масло и перемешиваем.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 4. К жидким ингредиентам сыплем ванильный и обычный сахар, соль и корицу.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 5. Просеянную муку объединяем с разрыхлителем, а затем порциями вмешиваем в тесто. На этом этапе необходимо раскалить духовой шкаф, выставив 180° на регуляторе температуры.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 6. Промытые яблоки очищаем от кожицы и семенной коробки, тонко нарезаем и выгружаем в ароматное тесто.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 7. Хорошо перемешиваем, чтобы фрукты все покрылись бисквитной массой.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 8. Стеклянную емкость для пирога промасливаем, а затем заполняем бисквитной заготовкой с яблоками. Размещаем заготовку в прогретом духовом шкафу и оставляем там, на 40-50 минут. Временные затраты зависят от мощности техники.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 9. Испеченное изделие осторожно достаем из духовки и декорируем сахарной пудрой. Немного остудив, нарезаем н порционными кусками.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 10. Наслаждаемся яблочной выпечкой. Приятного аппетита!

Пирог с яблоками на кефире

Пирог с яблоками на кефире без яиц

Пирог с яблоками на кефире без яиц – отличный рецепт, который станет для вас фаворитом. Несмотря на отсутствие яиц в рецептуре, выпечка сохраняет воздушную текстуру. А орехи в составе, прекрасно сочетаются с кисло-сладкими яблоками. Элементарный рецепт под силу всем и не ударит по карману.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Кислые яблоки – 300 гр.
  • Мука пшеничная – 300 гр.
  • Кефир жирный – 200 мл.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Корица – ¼ ч.л.
  • Орехи – 20 гр.
  • Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для яблочного десерта.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 2. В глубокую миску пропускаем муку через сито, сыплем сахарный песок, соль и ванилин. В отдельную миску наливаем 200 миллилитров жирного кефира, кладем соду и вымешиваем. Ждем минут на 25.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 3. Спустя время вливаем кефирную субстанцию к сухим ингредиентам.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 4. Чтобы не было комочков, вооружаемся миксером и основательно размешиваем.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 5. Форму застилаем силиконизированной бумагой для выпечки. Выливаем бисквитное тесто.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 6. Чистые яблоки освобождаем от сердцевины и нарезаем тонкими слайсами.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 7. Из яблочных долек формируем цветок, как показано на фото. Сверху посыпаем сахаром и корицей. Перемещаем в прогретую до 190° духовку на 35 минут. Изделие протыкаем деревянной зубочисткой, чтобы проверить готово ли оно. Горячую выпечку аккуратно достаем из духовки и даем остыть в форме.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 8. Грецкие орехи перебираем от скорлупок и перегородок, по желанию рубим ножом. Пирог извлекаем из формы и перемещаем на блюдо. Декорируем сверху сахарной пудрой и рубленым грецким орехом. Приятного аппетита!

Пирог с яблоками на кефире

Яблочный пирог на кефире и сметане в духовке

Яблочный пирог на кефире и сметане в духовке получается нежным и воздушным. Готовится с легкостью и из простых ингредиентов. В сезон яблок выпечка не покидает мою кухню. Домочадцы пищат от восторга при виде любимого пирога. Яблоки, таким образом, не портятся, и всегда есть чем угостить друзей и нежданных гостей.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2-3 шт.
  • Мука пшеничная – 240 гр.
  • Кефир – 125 мл.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления душистого пирога подготавливаем ингредиенты в соответствии с рецептурой. Необходимо сразу же включить духовку, установив на температурном регуляторе 180°.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 2. Хорошо промываем яблоки и вытираем насухо полотенцем. Кожицу снимаем экономкой и извлекаем семенную коробку. Фрукты тонко нарезаем ломтиками и поливаем соком лимона, чтобы фрукты не изменили цвет.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 3. В глубокую чашу вбиваем яйца, сыплем сахарный песок. В другой емкости соединяем соду и сметану. Хорошо перемешав, отставляем в сторону.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 4. Вооружившись электроприбором, взбалтываем яйца, пока не разойдутся сахарные крупинки.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 5. К жидкой субстанции выливаем кефир и сметану с содой. Объединяем венчиком.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 6. К жидким ингредиентам вводим предварительно просеянную муку и аккуратно вымешиваем ложкой, чтобы не оставалось комочков.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 7. В тесто вводим масло без запаха и разбалтываем венчиком.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 8. Разъемную форму выстилаем качественной бумагой для выпечки, лучше взять силиконизированную. Выливаем часть теста, распределяем яблочную нарезку.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 9. Сверху закрываем оставшимся тестом. Перемещаем форму в горячий духовой шкаф на 45 минут.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 10. Спустя 45 минут открываем дверцу духовки, придерживая прихватками, прокалываем изделие шпажкой, чтобы проверить пропекся ли пирог.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 11. Горячий пирог аккуратным образом извлекаем из духового шкафа. Слегка остужаем прямо в форме. Затем растегиваем бортики и убираем их, пирог аккуратно переносим на блюдо. Присыпаем сахарной пудрой, нарезаем изделие порционными кусками.

Пирог с яблоками на кефире

Шаг 12. Приглашаем к чаю гостей. Приятного аппетита!

Пирог с яблоками на кефире

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА