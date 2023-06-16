Пирог с яблоками на кефире — это потрясающая домашняя выпечка, которую в силах исполнить любая хозяйка. Выпечка на кефире выходит нежной и воздушной. Для реализации рецептов из данной подборки потребуются простые продукты, которые найдутся в каждом магазине, а у запасливых хозяек всегда есть дома. Потрясающие пироги подходят и для праздников, и для дружеских чаепитий.

Яблочный пирог на кефире, который вкуснее шарлотки, а готовить легче

Яблочный пирог на кефире, который вкуснее шарлотки, а готовить легче сможет реализовать даже новичок. Благодаря разрыхлителю выпечка выходит воздушной и пористой. Приятная, чуть уловимая кислинка гармонично сочетается со сладким бисквитом. Нежное тесто всегда удается, если использовать качественный пекарский порошок.

Ингредиенты –+8 порц.

Яблоки (кислые) 1 кг (зеленых очищенных)

Мука пшеничная 120 гр.

Кефир ½ ст. (2.5%)

Масло сливочное 50 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 100 гр.

Сок лимонный по вкусу

Цедра апельсина 1 ст.л.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Соль 1 щепотка

Корица ½ ч.л.

Мак ½ ч.л.

Ванильный сахар 1 ст.л.

Сахарная пудра для декора

Шаги 80 мин.

Чтобы исполнить вкуснейший пирог с яблоками на кефире в духовке, необходимо подготовить продукты. С промытых яблок счищаем кожуру овощечисткой. Вырезав семенную коробку, плоды нарезаем тонкими дольками. Поливаем соком лимона, чтобы фрукты не потемнели. Объединяем размягченное сливочное масло с сахарным песком. 20 граммов масла и сахара оставляем для штрейзеля. Размешиваем до побелевшего состояния. Солим. По одному вводим яйца и перетираем с масляной массой. Всыпаем апельсиновую цедру, ванильный сахар с корицей, мак и немного сеяной муки, смешанной с пекарским порошком. Размешав, частями вводим оставшуюся муку. 20 граммов оставляем для посыпки. Вливаем кефир. Вымешиваем венчиком, разбивая комочки. Перекладываем яблочные дольки и вымешиваем. Разъемную форму застилаем силиконизированным пергаментом. Распределяем яблоки в тесте. Разравниваем и помещаем в прогретую до 180 градусов духовку. Готовим около часа в зависимости от вашей техники. Для посыпки соединяем сахар и муку в пропорциях 1:1. Выгружаем сливочное масло, порезанное кубиками, и перетираем в крошку. Аккуратно достаем выпечку, придерживая прихватками, и рассыпаем сверху крошку. Возвращаем допекаться. Когда крошка зарумянится, прокалываем шпажкой, проверяя готовность пирога. Остудив пирог, снимаем бортики, нарезаем порционно и завариваем чай. Присыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Быстрый заливной пирог на кефире в духовке

Быстрый заливной пирог на кефире в духовке обладает изумительным вкусом и текстурой. Воздушное тесто в ансамбле с кисло-сладкими яблоками покорит всех сладкоежек. Десерт получается безумно аппетитным как в теплом, так и охлажденном состоянии. А если дополнить пирог шариком ванильного мороженого, вы потеряете дар речи от удовольствия.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Яблоки крупные – 4 шт.

Мука – 320 гр. + для посыпки формы

Кефир – 200 мл.

Масло сливочное – для смазывания.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар-песок – 200-250 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,25 ч.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом включаем прогреваться духовой шкаф при 190°. Емкость для выпекания промазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Перемещаем в холодильник.

Шаг 2. Детально ополоснув яблоки, освобождаем их от кожицы и сердцевины. Нарезаем кубиками.

Шаг 3. Яблоки перекладываем в чашу, присыпаем корицей и ложкой муки. Хорошо перемешиваем. Мука позволит равномерно распределиться яблокам по тесту.

Шаг 4. В миску разбиваем яйца и соединяем с сахарным песком и солью с помощью электроприбора. Вливаем кефир, добавляем ванильный экстракт и основательно объединяем.

Шаг 5. Отдельно смешиваем муку с пищевой содой, а затем просеиваем. Частями вводим к жидкой массе и основательно вымешиваем. В бисквитное тесто выгружаем подготовленные яблоки и размешиваем, чтобы они равномерно распределились.

Шаг 6. Из холодильника достаем форму для выпекания и выгружаем в нее тесто. Разравниваем лопаткой.

Шаг 7. Перемещаем форму в горячую духовку и выпекаем 40 минут. Спустя указанное время протыкаем пирог деревянной шпажкой. Если она сухая, пирог полностью пропекся.

Шаг 8. Остудив изделие, снимаем бортики и перемещаем пирог на блюдо. Делим его на порционные куски и приглашаем друзей к чаю. Приятного аппетита!

Пышный пирог с яблоками на кефире с вареньем

Пышный пирог с яблоками на кефире с вареньем – интересное угощение, которое станет для вас частым гостем. Яблочная выпечка с прослойкой из варенья готовится совершенно просто. Тесто всегда получается воздушным и пышным. Варенье каждый раз может быть разным. Сегодня у меня лакомство из черной смородины.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки в очищенном виде – 3 шт.

Мука – 300 гр.

Кефир – 1 ст.

Масло сливочное – для смазывания.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар-песок – 1 ст.

Варенье – 5 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Соль – щепотка.

Пудра сахарная – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Яблоки промываем, обсушиваем и очищаем от кожицы. Нарезаем произвольно. Включаем прогреваться духовку при 180°. Отдельно просеиваем муку.

Шаг 2. В миску выливаем кефир, добавив соду, соль и перемешав, отставляем в сторонку. Пойдет реакция и кефир начнет пениться. Так и должно быть. Жирность кисломолочного продукта не принципиальна.

Шаг 3. Отдельно смешиваем яйца с сахарным песком.

Шаг 4. Разбалтываем венчиком.

Шаг 5. Взбиваем до побелевшего состояния.

Шаг 6. Далее выливаем кефирную субстанцию и объединяем жидкие компоненты.

Шаг 7. Порционно подсыпаем муку и вымешиваем бисквитное тесто.

Шаг 8. Форму слегка промазываем сливочным маслом.

Шаг 9. Выливаем тесто. Сверху распределяем варенье. Берем любое.

Шаг 10. Укладываем яблочные дольки. Помещаем выпекаться на 40 минут в уже прогретую духовку. Проверяем выпечку деревянной шпажкой.

Шаг 11. Ароматной выпечки даем остыть, извлекаем из формы и аккуратно перемещаем на блюдо. Посыпаем сахарной пудрой. Презентуем угощение и приглашаем домочадцев пить чай. Приятного аппетита!

Яблочный пирог на кефире с манкой

Яблочный пирог на кефире с манкой обладает пористой текстурой и насыщенным яблочным вкусом. Если использовать кисло-сладкие яблоки, получится очень интересно, кислинка придаст изюминку бисквитной выпечки. Приготовив однажды, яблочный пирог станет частым гостем на дружеских и семейных чаепитиях.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 300 гр.

Мука пшеничная – 170 гр.

Кефир – 220 мл.

Манная крупа – 180 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар-песок – 160 гр.

Сода – 1 ч.л.

Корица – 1-2 ч.л.

Сливочное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество манки и высыпаем в миску. Сдабриваем сахарным песком. Заливаем кефиром и хорошо размешиваем. Отставляем в сторону минут на 25. За это время крупа разбухнет.

Шаг 2. Всыпаем соду и перемешиваем. Образуется характерная пенящаяся реакция. Поочередно вводим яйца и размешиваем.

Шаг 3. Постепенно всыпаем просеянную муку, каждый раз, хорошо вымешивая, чтобы не оставалось комков.

Шаг 4. Промытые и высушенные яблоки освобождаем от кожицы и вычищаем семенную коробку. Посыпаем корицей и перемешиваем, чтобы яблоки равномерно покрылись специей.

Шаг 5. Антипригарную форму промазываем сливочным маслом и посыпаем небольшим количеством манки, поворачивающими движениями распределяем крупу по всей поверхности. Наливаем треть бисквитного теста, а сверху распределяем треть ароматных яблок.

Шаг 6. Таким образом, заполняем всю форму, сверху должны быть яблоки.

Шаг 7. Перемещаем заготовку в разогретую до 180° духовку и готовим пирог 40 минут. Спустя время открываем дверку, придерживая рукавичкой, проверяем готовность пирога зубочисткой. Достаем форму и даем выпечке остыть.

Шаг 8. Аккуратно извлекаем пирог и перемещаем на блюдо. Декорируем по желанию. У меня была сахарная пудра, смешанная с кокосовой стружкой, и глазурь.

Шаг 9. Разрезав пирог на порции, приглашаем домочадцев к чаю. Приятного аппетита!

Пирог с яблоками и творогом на кефире

Пирог с яблоками и творогом на кефире с легкостью заменит десерты и торты из кондитерских. Богатый и насыщенный вкус можно добиться, используя бюджетные и доступные продукты. Вкусные десерты не обязательно должны быть дорогостоящими. Испеките угощение, и убедитесь сами!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Мука пшеничная – 220-250 гр.

Кефир 2,5% – 100 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Творог 9% – 120 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Ванильный сахар – 10 гр.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для реализации рецепта подготавливаем продукты по списку.

Шаг 2. В объемной посуде смешиваем яйца и 100 граммов сахара. Взбалтывая венчиком, подсыпая оставшийся сахарный песок и размешивая до однородности.

Шаг 3. В небольшой пиале перетираем размягченное масло и творог.

Шаг 4. К жидким ингредиентам выгружаем гладкую творожную смесь и соединяем электроприборам с насадкой венчик.

Шаг 5. Вымытые яблоки разрезаем на сегменты, предварительно освободив от сердцевины с семенами.

Шаг 6. В чашу для замеса теста вливаем кефир комнатной температуры и объединяем ингредиенты венчиком.

Шаг 7. Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Пропустив через сито сухую смесь, постепенно всыпаем в жидкую массу.

Шаг 8. Вымешиваем силиконовой лопаткой до гладкости.

Шаг 9. В бисквитное тесто перекладываем подготовленные фрукты и хорошенько смешиваем.

Шаг 10. Разъемную форму простилаем силиконизированной бумагой для выпечки. Аккуратно выливаем тесто и прокручиваем форму, чтобы оно равномерно распределилось по всей площади.

Шаг 11. В заранее прогретую до 180° духовку перемещаем заготовку и выпекаем пирог 50 минут. Спустя 45 минут прокалываем пирог зубочисткой. Если она сухая, достаем выпечку. Посыпаем сахарной пудрой.

Шаг 12. Немного остудив пирог в форме, снимаем разъемные бортики и режем изделие на куски.

Шаг 13. Завариваем ароматный чай и переходим к дегустации. Приятного аппетита!

Нежный яблочный пирог на кефире с корицей

Нежный яблочный пирог на кефире с корицей обладает необыкновенным ароматом. Воздушное лакомство покорит всех сладкоежек и ценителей домашней выпечки. Для приготовления пирога потребуются простые и недорогие компоненты, а результат превзойдет все ожидания. Яблоки и корица – великолепное сочетание.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Яблоки – 650 гр.

Мука пшеничная – 160 гр.

Кефир 2,5% – 250 мл.

Масло растительное – 100 мл + для смазывания формы.

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар-песок – 200 гр.

Соль – на кончике ножа.

Разрыхлитель – 10 гр.

Корица молотая – 2 гр.

Ванильный сахар – 5 гр.

Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем необходимые ингредиенты. Для пирога лучше всего взять кисло-сладкие яблочки. А ингредиенты, находящиеся в холодильнике, достаем заранее.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбиваем яйца и наливаем кефир. Кисломолочный продукт берем любой жирности.

Шаг 3. Наливаем рафинированное масло и перемешиваем.

Шаг 4. К жидким ингредиентам сыплем ванильный и обычный сахар, соль и корицу.

Шаг 5. Просеянную муку объединяем с разрыхлителем, а затем порциями вмешиваем в тесто. На этом этапе необходимо раскалить духовой шкаф, выставив 180° на регуляторе температуры.

Шаг 6. Промытые яблоки очищаем от кожицы и семенной коробки, тонко нарезаем и выгружаем в ароматное тесто.

Шаг 7. Хорошо перемешиваем, чтобы фрукты все покрылись бисквитной массой.

Шаг 8. Стеклянную емкость для пирога промасливаем, а затем заполняем бисквитной заготовкой с яблоками. Размещаем заготовку в прогретом духовом шкафу и оставляем там, на 40-50 минут. Временные затраты зависят от мощности техники.

Шаг 9. Испеченное изделие осторожно достаем из духовки и декорируем сахарной пудрой. Немного остудив, нарезаем н порционными кусками.

Шаг 10. Наслаждаемся яблочной выпечкой. Приятного аппетита!

Пирог с яблоками на кефире без яиц

Пирог с яблоками на кефире без яиц – отличный рецепт, который станет для вас фаворитом. Несмотря на отсутствие яиц в рецептуре, выпечка сохраняет воздушную текстуру. А орехи в составе, прекрасно сочетаются с кисло-сладкими яблоками. Элементарный рецепт под силу всем и не ударит по карману.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кислые яблоки – 300 гр.

Мука пшеничная – 300 гр.

Кефир жирный – 200 мл.

Сахар-песок – 150 гр.

Сода – ½ ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Корица – ¼ ч.л.

Орехи – 20 гр.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты для яблочного десерта.

Шаг 2. В глубокую миску пропускаем муку через сито, сыплем сахарный песок, соль и ванилин. В отдельную миску наливаем 200 миллилитров жирного кефира, кладем соду и вымешиваем. Ждем минут на 25.

Шаг 3. Спустя время вливаем кефирную субстанцию к сухим ингредиентам.

Шаг 4. Чтобы не было комочков, вооружаемся миксером и основательно размешиваем.

Шаг 5. Форму застилаем силиконизированной бумагой для выпечки. Выливаем бисквитное тесто.

Шаг 6. Чистые яблоки освобождаем от сердцевины и нарезаем тонкими слайсами.

Шаг 7. Из яблочных долек формируем цветок, как показано на фото. Сверху посыпаем сахаром и корицей. Перемещаем в прогретую до 190° духовку на 35 минут. Изделие протыкаем деревянной зубочисткой, чтобы проверить готово ли оно. Горячую выпечку аккуратно достаем из духовки и даем остыть в форме.

Шаг 8. Грецкие орехи перебираем от скорлупок и перегородок, по желанию рубим ножом. Пирог извлекаем из формы и перемещаем на блюдо. Декорируем сверху сахарной пудрой и рубленым грецким орехом. Приятного аппетита!

Яблочный пирог на кефире и сметане в духовке

Яблочный пирог на кефире и сметане в духовке получается нежным и воздушным. Готовится с легкостью и из простых ингредиентов. В сезон яблок выпечка не покидает мою кухню. Домочадцы пищат от восторга при виде любимого пирога. Яблоки, таким образом, не портятся, и всегда есть чем угостить друзей и нежданных гостей.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 2-3 шт.

Мука пшеничная – 240 гр.

Кефир – 125 мл.

Масло растительное – 1 ст.л.

Яйца куриные – 4 шт.

Сахар-песок – 180 гр.

Сок лимона – 1 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления душистого пирога подготавливаем ингредиенты в соответствии с рецептурой. Необходимо сразу же включить духовку, установив на температурном регуляторе 180°.

Шаг 2. Хорошо промываем яблоки и вытираем насухо полотенцем. Кожицу снимаем экономкой и извлекаем семенную коробку. Фрукты тонко нарезаем ломтиками и поливаем соком лимона, чтобы фрукты не изменили цвет.

Шаг 3. В глубокую чашу вбиваем яйца, сыплем сахарный песок. В другой емкости соединяем соду и сметану. Хорошо перемешав, отставляем в сторону.

Шаг 4. Вооружившись электроприбором, взбалтываем яйца, пока не разойдутся сахарные крупинки.

Шаг 5. К жидкой субстанции выливаем кефир и сметану с содой. Объединяем венчиком.

Шаг 6. К жидким ингредиентам вводим предварительно просеянную муку и аккуратно вымешиваем ложкой, чтобы не оставалось комочков.

Шаг 7. В тесто вводим масло без запаха и разбалтываем венчиком.

Шаг 8. Разъемную форму выстилаем качественной бумагой для выпечки, лучше взять силиконизированную. Выливаем часть теста, распределяем яблочную нарезку.

Шаг 9. Сверху закрываем оставшимся тестом. Перемещаем форму в горячий духовой шкаф на 45 минут.

Шаг 10. Спустя 45 минут открываем дверцу духовки, придерживая прихватками, прокалываем изделие шпажкой, чтобы проверить пропекся ли пирог.

Шаг 11. Горячий пирог аккуратным образом извлекаем из духового шкафа. Слегка остужаем прямо в форме. Затем растегиваем бортики и убираем их, пирог аккуратно переносим на блюдо. Присыпаем сахарной пудрой, нарезаем изделие порционными кусками.

Шаг 12. Приглашаем к чаю гостей. Приятного аппетита!