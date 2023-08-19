Описание приготовления:

Пирог лучше всего готовить в широкой и не высокой форме, так он быстрее пропечется. Варенье или джем должен быть однородным. Если в варенье попадаются ягоды или фрукты, пробейте его блендером до однородности.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Манная крупа 1 Стакан

Мука 1 Стакан

Сахар 1 Стакан

Разрыхлитель 10 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Масло сливочнoe 150 Грамм

Варенье 150 Грамм (густое)

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

414 ккал

Калорийность

4 г

Белки

17 г

Жиры

63 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог "Три стакана" с вареньем»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога "Три стакана" с вареньем.

В миске смешайте муку, манку, соль, разрыхлитель и сахар.

Форму застелите бумагой для выпечки и смажьте растительным маслом. В форму насыпьте 2/3 сухой смеси и разровняйте. Сверху тонким слоем распределите варенье.

Засыпьте варенье оставшейся смесью. Сверху распределите тонкие части сливочного масла.

Поставьте форму в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Закройте пирог фольгой для выпечки и запекайте еще 20 минут. Спустя время форму с пирогом достаньте из духовки, снимите фольгу и полностью остудите. После этого достаньте пирог за концы бумаги, порежьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!