Описание приготовления:
Пирог лучше всего готовить в широкой и не высокой форме, так он быстрее пропечется. Варенье или джем должен быть однородным. Если в варенье попадаются ягоды или фрукты, пробейте его блендером до однородности.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Манная крупа 1 Стакан
- Мука 1 Стакан
- Сахар 1 Стакан
- Разрыхлитель 10 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Масло сливочнoe 150 Грамм
- Варенье 150 Грамм (густое)
- Соль По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
414 ккал
Калорийность
4 г
Белки
17 г
Жиры
63 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог "Три стакана" с вареньем»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирога "Три стакана" с вареньем.
В миске смешайте муку, манку, соль, разрыхлитель и сахар.
Форму застелите бумагой для выпечки и смажьте растительным маслом. В форму насыпьте 2/3 сухой смеси и разровняйте. Сверху тонким слоем распределите варенье.
Засыпьте варенье оставшейся смесью. Сверху распределите тонкие части сливочного масла.
Поставьте форму в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Закройте пирог фольгой для выпечки и запекайте еще 20 минут. Спустя время форму с пирогом достаньте из духовки, снимите фольгу и полностью остудите. После этого достаньте пирог за концы бумаги, порежьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!