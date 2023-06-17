Пирог “Три стакана” с яблоками — это шикарная рассыпчатая выпечка, которую приготовит даже ребенок. Десерт удается всегда и над ним не нужно “колдовать”, как, к примеру, над бисквитом. Еще одним преимуществом является то, что для приготовления не требуются яйца. Нежная сочная текстура с запеченной хрустящей корочкой покорит любого сладкоежку. В подборке собраны элементарные рецепты, обязательно воспользуйтесь. В яблочный сезон подборка особенно актуальна.

Насыпной пирог «Три стакана» с яблоками в духовке

Насыпной пирог “Три стакана” с яблоками в духовке станет для вас излюбленным угощением. Элементарное лакомство не доставит хлопот. Самое сложное – обработать яблоки и натереть их на терке. Насколько пирог получается вкусным, невозможно описать словами. Только попробовав, вы сможете убедиться в моих словах.

Ингредиенты –+6 порц.

Яблоки 1 кг

Мука пшеничная 1 ст.

Молоко коровье 300 мл.

Сахар-песок 1 ст.

Манная крупа 1 ст.

Разрыхлитель 1.5 ч.л.

Корица 1 щепотка

Ванильный сахар ½ ч.л.

Шаги 105 мин.

Подготавливаем ингредиенты для насыпного пирога “Три стакана” с яблоками в духовке. Фрукты хорошо промываем и оставляем обсохнуть на полотенце. В объемной посуде объединяем просеянную муку, манную крупу, обычный и ванильный сахар, а также пекарский порошок. Хорошенько смешиваем. Огнеупорную форму выстилаем силиконизированной бумагой для выпечки. С помощью ложки формируем первый слой из сухих ингредиентов. Подготовленные яблоки очищаем от кожицы и сердцевины. После чего натираем их на крупной терке. Половину фруктовой стружки распределяем по сухому слою. Яблочный слой присыпаем сухими компонентами. Рассыпаем оставшиеся яблоки, разравниваем и посыпаем оставшимися сухими ингредиентами. Сверху заливаем теплым молоком и прокалываем пирог вилкой, чтобы молоко равномерно распределилось по будущей выпечке. Перемещаем форму в нагретую до 180° духовку приблизительно на час. Спустя время отключаем нагрев и остужаем пирог внутри духового шкафа. Достаем румяную выпечку. Пирог извлекаем из формы, посыпаем сахарной пудрой по желанию и разрезаем на кусочки. Подаем с напитками. Приятного аппетита!

Пирог «Три стакана» с яблоками и молоком

Пирог “Три стакана” с яблоками и молоком готовится из максимально простых и бюджетных ингредиентов. Для начинки рекомендую использовать кисло-сладкие сорта яблок. В сочетании с рассыпчатым сладким тестом вкус выходит намного интереснее. С чашечкой чая или кофе пирог исчезает моментально.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 5 шт.

Мука пшеничная – 1 ст.

Масло сливочное – 30 гр.

Сахар-песок – 1 ст.

Манная крупа – 1 ст.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Молоко – 1 ст.

Лимон – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем стакан муки и разрыхлитель. Всыпаем крупу и сахарный песок.

Шаг 2. Размешиваем сухие компоненты.

Шаг 3. Яблоки основательно промываем и обсушиваем полотенцем. Вооружившись экономкой, освобождаем от кожицы.

Шаг 4. Берем терку с крупными отверстиями и натираем яблоки, предварительно удалив семенную коробку. Чтобы яблоки не приобрели темный цвет, поливаем соком цитруса.

Шаг 5. Простелив разъемную форму силиконизированным пергаментом, формируем яблочное изделие. Высыпаем треть сухих продуктов, распределяем тертые яблоки.

Шаг 6. Повторяем слои. Сверху засыпаем оставшимся сухим тестом.

Шаг 7. Подогреваем молоко и растворяем в нем сливочное масло. Прогреваем духовой шкаф, выставив на регуляторе 180°.

Шаг 8. Жидкой субстанцией поливаем пирог. Прокалываем ножом или вилкой, чтобы равномерно распределить по тесту.

Шаг 9. Перемещаем форму в духовку на 50 минут. Времени может понадобиться меньше, все зависит от вашей техники.

Шаг 10. С помощью прихваток аккуратно достаем форму с горячим пирогом и даем ему некоторое время остыть. После чего снимаем разъемные бортики. Перемещаем яблочное изделие на блюдо и режем на куски. Пробуем пирог со свежезаваренным чаем. Приятного аппетита!

Насыпной яблочный пирог «Три стакана» с манкой

Насыпной яблочный пирог “Три стакана” с манкой представляет собой необыкновенно аппетитное лакомство. Любители домашней выпечки и десертов останутся в восторге от изумительного пирога. Быстрый рецепт реализовать совершенно не сложно. Процесс займет не более 15 минут. Останется дело за малым. Насколько быстро испечется пирог – зависит от вашей техники.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Мука – 160 гр.

Масло сливочное – 160 гр.

Сахар-песок – 200 гр.

Манная крупа – 130 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – на кончике ножа.

Сок лимона – 3 ст.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Коричневый сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске смешиваем по стакану манки, сахарного песка и просеянной муки. Добавляем пекарский порошок и соль на кончике ножа. Хорошо перемешиваем сухие компоненты. Получившуюся смесь делим на четыре части. Сливочное масло достанем позже.

Шаг 2. Яблоки кисло-сладкого сорта промываем и вытираем насухо. Берем экономку и счищаем кожицу. Разделив пополам, вырезаем сердцевину. Плоды трем на терке. Перекладываем в миску, выдавливаем лимонный сок, посыпаем корицей и коричневым сахаром. Размешиваем.

Шаг 3. Дно разъемной формы застилаем силиконизированным пергаментом, рассыпаем часть сухого теста, затем распределяем треть фруктовой массы. Далее натираем четвертую часть от общего количества подмороженного сливочного масла.

Шаг 4. Включаем разогрев, установив на 180°. Снова повторяем все манипуляции еще два раза.

Шаг 5. Сверху засыпаем оставшейся сухой массой и натираем последнюю часть масла. Помещаем форму выпекаться на 40 минут.

Шаг 6. Спустя указанное время аккуратно достаем изделие и остужаем его в форме. После остывания снимаем бортики и перемещаем яблочный десерт на блюдо. Украсив сахарной пудрой, нарезаем порционно и подаем к чаю. Приятного аппетита!

Яблочный пирог «Три стакана» со сливочным маслом

Яблочный пирог “Три стакана” со сливочным маслом тает во рту. Влажная внутри с корочкой сверху, выпечка не оставит никого равнодушным. Пирог подают к ароматным горячим напиткам или дополняют холодным молоком. Обязательно испеките яблочный десерт для домочадцев и порадуйте их!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 1,3 кг.

Мука пшеничная – 160 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Сахар-песок – 210 гр.

Манная крупа – 160 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Соль – щепотка.

Ванильный сахар – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В объемной чашке объединяем крупу, муку и сахарный песок.

Шаг 2. Перемешав ингредиенты, вводим разрыхлитель и ванильный сахар. Основательно смешав ингредиенты, делим их на четыре части.

Шаг 3. Ополоснув яблоки, очищаем их от кожицы и семенной коробки, измельчаем на терке. При желании поливаем цитрусовым соком, чтобы сохранить светлый цвет. Делим яблочную стружку на три части.

Шаг 4. Огнеупорную форму выстилаем качественным пергаментом. Рассыпаем по дну часть сухой смеси.

Шаг 5. Сверху распределяем тертые яблоки.

Шаг 6. Дважды повторяем те же действия, а сверху насыпаем сухую массу. Утрамбовываем ложкой.

Шаг 7. После того, как сформировали все слои, подмороженное масло режем на кусочки и укладываем поверх сухого слоя.

Шаг 8. Нагреваем духовой шкаф при 180°. Убираем нашу форму выпекаться примерно на час.

Шаг 9. После приготовления аккуратно при помощи прихваток извлекаем пирог. Ставим его на дощечку и ждем, когда изделие остынет. Убираем разъемные бортики, перемещаем пирог на блюдо. Посыпаем сверху корицей или сахарной пудрой и режем на куски.

Шаг 10. Дополняем любимыми напитками. Приятного аппетита!

Пирог «Три стакана» с творогом

Пирог “Три стакана” с творогом обладает нежной текстурой. Восхитительное угощение обязательно понравится всем, кто не любит долгой готовки. Реализовать рецепт сможет каждый без особого труда. Пирог презентуют как в теплом, так и холодном виде.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт.

Мука пшеничная – 160 гр.

Масло сливочное – 150 гр. + для смазывания формы.

Сахар-песок – 1 ст.

Манка – 130 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Творог – 300 гр.

Сок лимона – 2 ст.л.

Соль – на кончике ножа.

Ванильный сахар – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Ополаскиваем яблоки.

Шаг 2. С промытых яблочек срезаем кожицу овощечисткой, извлекаем сердцевину и натираем на крупной терке, выжимаем сок лимона и размешиваем, чтобы сохранить презентабельный вид.

Шаг 3. Отмеряем по стакану муки, манки и сахара. Количество сладости балансируем в зависимости от желаемого результата и натуральной сладости фруктов.

Шаг 4. Смешиваем сухие составляющие. Сыплем разрыхлитель и солим. Размешиваем венчиком.

Шаг 5. Стеклянную емкость для выпекания смазываем сливочным маслом. Нагреваем духовку, прокрутив рычаг на отметку 180°.

Шаг 6. Посыпаем сухой смесью.

Шаг 7. Творог протираем, используя сито, или пробиваем блендером. Жирность продукта не принципиальна. Можно использовать мягкий творог, из брикета или зерненый. Рассыпаем творог, сдобренный ванильным сахаром.

Шаг 8. Повторяем слой из сухих ингредиентов.

Шаг 9. Раскладываем тертые яблоки по всей площади.

Шаг 10. Закрываем фруктовый слой сухими компонентами.

Шаг 11. Натираем сливочное масло и равномерно распределяем. Прокалываем пирог ножом по всей площади, чтобы растаявшее масло проникло вовнутрь. Благодаря маслу образуется аппетитная верхушка. Чтобы верх сильно не зажарился, в середине выпекания прикрываем фольгой.

Шаг 12. Выпекаем 45 минут, спустя время достаем изделие и остужаем. Аккуратно достаем из формы.

Шаг 13. Декорируем смолотым в пудру сахаром по желанию.

Шаг 14. Режем на куски и угощаемся выпечкой. Приятного аппетита!

Пирог «Три стакана» с яблоками в мультиварке

Пирог “Три стакана” с яблоками в мультиварке обладает необыкновенным ароматом и изумительным вкусом. Чтобы реализовать пирог, понадобится минимум доступных ингредиентов, которые найдутся у запасливой хозяйки. Нежная выпечка нравится абсолютно всем – и взрослым, и малышам.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Мука пшеничная – 1 ст.

Масло сливочное – 50 гр. + для смазывания пергамента.

Сахар-песок – 1 ст.

Манка – 1 ст.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Отмеряем по стакану манной крупы, сахарного песка и предварительно просеянной муки. Высыпаем во вместительную посуду, сыплем порцию разрыхлителя и хорошенько вымешиваем. Рассыпаем сухую смесь по трем емкостям.

Шаг 3. Яблоки хорошо промываем, счищаем кожицу экономкой и извлекаем семенную коробку. Фрукты отправляем в комбайн или натираем на терке.

Шок 4. Емкость мультиварки выстилаем пергаментом, предварительно промасленным. Рассыпаем треть сухих компонентов.

Шаг 5. Распределяем тертые яблоки.

Шаг 6. Повторяем слои, высыпаем последнюю часть сухих ингредиентов и разравниваем.

Шаг 7. Подмерзшее масло режем тонкими слайсами и укладываем поверх.

Шаг 8. Закрываем крышку прибора, на панели активируем программу “Выпечка”, установив время готовки – 1 час. Запускаем процесс кнопкой старт.

Шаг 9. После окончания программы открываем крышку прибора и сверху размещаем корзину для варки на пару. Переворачиваем и остужаем.

Шаг 10. Когда пирог остынет, перекладываем в посуду для подачи. Посыпаем сахарной пудрой.

Шаг 11. Завариваем напитки.

Шаг 12. Делим выпечку на порции. Приятного аппетита!