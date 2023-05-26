Пирог «Ягодка» с малиной или смородиной. Вкуснее, чем торт и готовится не сложно

Некоторые пироги настолько похожи на десерты — пирожные и торты, что их легко можно перепутать. В древности понятия десертов не существовало. Люди готовили пищу лишь для того, чтобы избавиться от голода. Со временем сладкие фрукты и ягоды стали завладевать человеком. Поэтому начались различные эксперименты с пищей.

Перед тем как появились десерты и торты, повара готовили пироги с различными фруктовыми и ягодными наполнениями. Часто в тесто добавляли мед.

Мы расскажем как можно приготовить вкусный пирог из ягод — “Ягодка”.

Ингредиенты теста для пирога “Ягодка”:

Масло сливочное – 50 г;

Сахар – 50 г;

Яйца – 2 шт.;

Соль – щепотка;

Мука – 130 г;

Разрыхлитель — 1ч.л.

Ингредиенты начинки:

Ягоды – 300 г;

Сметана — 500 г;

Сахар – 150 г;

Вода – 100 мл;

Желатин – 10 г.

Приготовление пирога “Ягодка”:

В миске соединяем сливочное масло с сахаром, взбиваем до пышности. Разбиваем в кремовую массу яйца, продолжаем взбивать до однородности.

Соединяем муку с разрыхлителем, прошиваем в смесь яиц и сливочного масла. Замешиваем эластичное и мягкое тесто, выкладываем его на противень (30х20 см) застеленный пергаментом.

Распределяем тесто равномерно по дну, выпекаем при 180 градусах 10-15 минут. В это время соединяем желатин с горячей водой.

В сметану высыпаем сахар, взбиваем венчиком до растворения песчинок. В сметану выливаем желатин, высыпаем ягоды, выливаем смесь на корж.

Убираем пирог в холодильник на 4 часа до застывания.

Получается простой в приготовлении пирог с ягодами. Это хорошая замена покупным тортам и пирогам.