Пирог «Ягодка» с малиной или смородиной. Вкуснее, чем торт и готовится не сложно

Некоторые пироги настолько похожи на десерты — пирожные и торты, что их легко можно перепутать. В древности понятия десертов не существовало. Люди готовили пищу лишь для того, чтобы избавиться от голода. Со временем сладкие фрукты и ягоды стали завладевать человеком. Поэтому начались различные эксперименты с пищей.
Перед тем как появились десерты и торты, повара готовили пироги с различными фруктовыми и ягодными наполнениями. Часто в тесто добавляли мед.
Мы расскажем как можно приготовить вкусный пирог из ягод — “Ягодка”.
Ингредиенты теста для пирога “Ягодка”:
- Масло сливочное – 50 г;
- Сахар – 50 г;
- Яйца – 2 шт.;
- Соль – щепотка;
- Мука – 130 г;
- Разрыхлитель — 1ч.л.
Ингредиенты начинки:
- Ягоды – 300 г;
- Сметана — 500 г;
- Сахар – 150 г;
- Вода – 100 мл;
- Желатин – 10 г.
Приготовление пирога “Ягодка”:
В миске соединяем сливочное масло с сахаром, взбиваем до пышности. Разбиваем в кремовую массу яйца, продолжаем взбивать до однородности.
Соединяем муку с разрыхлителем, прошиваем в смесь яиц и сливочного масла. Замешиваем эластичное и мягкое тесто, выкладываем его на противень (30х20 см) застеленный пергаментом.
Распределяем тесто равномерно по дну, выпекаем при 180 градусах 10-15 минут. В это время соединяем желатин с горячей водой.
В сметану высыпаем сахар, взбиваем венчиком до растворения песчинок. В сметану выливаем желатин, высыпаем ягоды, выливаем смесь на корж.
Убираем пирог в холодильник на 4 часа до застывания.
Получается простой в приготовлении пирог с ягодами. Это хорошая замена покупным тортам и пирогам.