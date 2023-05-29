Пирожки «Курочка Ряба»

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Описание приготовления:

Название пирожков скорей всего связано с их начинкой, а именно, с курицей и яйцами. Такие пирожки готовятся достаточно просто, если вы "дружите" с дрожжевым тестом. А если ваш путь кулинара только начинается, в моем рецепте вы найдете подробное пошаговое описание всех действий.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Птица / Курица / Мука
Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 500 Грамм
  • Молоко 200 Миллилитров
  • Дрожжи свежие 20 Грамм
  • Масло сливочнoe 70 Грамм
  • Сахар 1 Ст. ложка
  • Соль 1 Чайная ложка (без горки)
  • Курица отварная 300 Грамм
  • Яйца 4 Штуки (1 шт. — в тесто, 1 шт. — для смазывания пирожков, 2 шт. — в начинку)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Петрушка, укроп 15 Грамм (по желанию)

Количество порций 20

Калорийность

563 ккал

Калорийность

6 г

Белки

54 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки "Курочка Ряба"»

Пирожки "Курочка Ряба"

Подготовьте ингредиенты для приготовления пирожков.

Пирожки "Курочка Ряба"

Замесите тесто. В миску накрошите свежие, прессованные дрожжи.

Пирожки "Курочка Ряба"

Налейте теплое молоко, растопленное сливочное масло, насыпьте соль, сахар.

Пирожки "Курочка Ряба"

Добавьте в миску яйцо и перемешайте и эти ингредиенты.

Пирожки "Курочка Ряба"

Постепенно насыпьте просеянную муку.

Пирожки "Курочка Ряба"

Замесите эластичное, мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накройте тесто пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место.

Пирожки "Курочка Ряба"

Через час-полтора тесто увеличится в объеме и можно будет приступать к выпечке пирожков.

Пирожки "Курочка Ряба"

А пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Курицу я отварила заранее и измельчила в блендере. Можно это сделать в мясорубке.

Пирожки "Курочка Ряба"

Репчатый лук мелко нарежьте и поджарьте в сковороде с подсолнечным маслом. Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Натрите яйца на терке. Добавьте жареный лук и яйца в начинку.

Пирожки "Курочка Ряба"

Начинку посолите и поперчите, перемешайте.

Пирожки "Курочка Ряба"

По желанию добавьте нарезанную зелень.

Пирожки "Курочка Ряба"

Тесто достаньте из миски и обомните. Разделите на шарики весом приблизительно 50-60 грамм.

Пирожки "Курочка Ряба"

Каждый шарик раскатайте в лепешку, на середину которой выложите начинку.

Пирожки "Курочка Ряба"

Слепите края лепешки, формируя пирожок.

Пирожки "Курочка Ряба"

Выложите пирожки в форму для выпечки.

Пирожки "Курочка Ряба"

Накройте пищевой пленкой и дайте постоять при комнатной температуре 25-30 минут. После смажьте яйцом.

Пирожки "Курочка Ряба"

Выпекайте пирожки в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов 25-30 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.

Пирожки "Курочка Ряба"

Пирожки "Курочка Ряба" готовы. Приятного аппетита!

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