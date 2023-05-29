Описание приготовления:
Название пирожков скорей всего связано с их начинкой, а именно, с курицей и яйцами. Такие пирожки готовятся достаточно просто, если вы "дружите" с дрожжевым тестом. А если ваш путь кулинара только начинается, в моем рецепте вы найдете подробное пошаговое описание всех действий.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Птица / Курица / Мука
Блюдо: Выпечка / Пирожки
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 500 Грамм
- Молоко 200 Миллилитров
- Дрожжи свежие 20 Грамм
- Масло сливочнoe 70 Грамм
- Сахар 1 Ст. ложка
- Соль 1 Чайная ложка (без горки)
- Курица отварная 300 Грамм
- Яйца 4 Штуки (1 шт. — в тесто, 1 шт. — для смазывания пирожков, 2 шт. — в начинку)
- Лук репчатый 1 Штука
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Петрушка, укроп 15 Грамм (по желанию)
Количество порций 20
Калорийность
563 ккал
Калорийность
6 г
Белки
54 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки "Курочка Ряба"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления пирожков.
Замесите тесто. В миску накрошите свежие, прессованные дрожжи.
Налейте теплое молоко, растопленное сливочное масло, насыпьте соль, сахар.
Добавьте в миску яйцо и перемешайте и эти ингредиенты.
Постепенно насыпьте просеянную муку.
Замесите эластичное, мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накройте тесто пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место.
Через час-полтора тесто увеличится в объеме и можно будет приступать к выпечке пирожков.
А пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Курицу я отварила заранее и измельчила в блендере. Можно это сделать в мясорубке.
Репчатый лук мелко нарежьте и поджарьте в сковороде с подсолнечным маслом. Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Натрите яйца на терке. Добавьте жареный лук и яйца в начинку.
Начинку посолите и поперчите, перемешайте.
По желанию добавьте нарезанную зелень.
Тесто достаньте из миски и обомните. Разделите на шарики весом приблизительно 50-60 грамм.
Каждый шарик раскатайте в лепешку, на середину которой выложите начинку.
Слепите края лепешки, формируя пирожок.
Выложите пирожки в форму для выпечки.
Накройте пищевой пленкой и дайте постоять при комнатной температуре 25-30 минут. После смажьте яйцом.
Выпекайте пирожки в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов 25-30 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.
Пирожки "Курочка Ряба" готовы. Приятного аппетита!