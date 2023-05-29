Описание приготовления:

Название пирожков скорей всего связано с их начинкой, а именно, с курицей и яйцами. Такие пирожки готовятся достаточно просто, если вы "дружите" с дрожжевым тестом. А если ваш путь кулинара только начинается, в моем рецепте вы найдете подробное пошаговое описание всех действий.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Птица / Курица / Мука

Блюдо: Выпечка / Пирожки

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 500 Грамм

Молоко 200 Миллилитров

Дрожжи свежие 20 Грамм

Масло сливочнoe 70 Грамм

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 1 Чайная ложка (без горки)

Курица отварная 300 Грамм

Яйца 4 Штуки (1 шт. — в тесто, 1 шт. — для смазывания пирожков, 2 шт. — в начинку)

Лук репчатый 1 Штука

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Петрушка, укроп 15 Грамм (по желанию)

Количество порций 20

Калорийность

563 ккал

Калорийность

6 г

Белки

54 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки "Курочка Ряба"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления пирожков.

Замесите тесто. В миску накрошите свежие, прессованные дрожжи.

Налейте теплое молоко, растопленное сливочное масло, насыпьте соль, сахар.

Добавьте в миску яйцо и перемешайте и эти ингредиенты.

Постепенно насыпьте просеянную муку.

Замесите эластичное, мягкое, не липнущее к рукам тесто. Накройте тесто пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место.

Через час-полтора тесто увеличится в объеме и можно будет приступать к выпечке пирожков.

А пока тесто поднимается, приготовьте начинку. Курицу я отварила заранее и измельчила в блендере. Можно это сделать в мясорубке.

Репчатый лук мелко нарежьте и поджарьте в сковороде с подсолнечным маслом. Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Натрите яйца на терке. Добавьте жареный лук и яйца в начинку.

Начинку посолите и поперчите, перемешайте.

По желанию добавьте нарезанную зелень.

Тесто достаньте из миски и обомните. Разделите на шарики весом приблизительно 50-60 грамм.

Каждый шарик раскатайте в лепешку, на середину которой выложите начинку.

Слепите края лепешки, формируя пирожок.

Выложите пирожки в форму для выпечки.

Накройте пищевой пленкой и дайте постоять при комнатной температуре 25-30 минут. После смажьте яйцом.

Выпекайте пирожки в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов 25-30 минут. Время выпекания зависит от вашей духовки.

Пирожки "Курочка Ряба" готовы. Приятного аппетита!