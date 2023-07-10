Как же долго я искала этот рецепт. Именно такие пышные оладки мне когда-то готовила бабушка в деревне. Стоит ли рассказывать про свой восторг, когда методом проб и ошибок, я все-таки добилась того, о чем мечтала десятки лет? В этих оладьях идеально сочетаются яйца и зеленый лук. А тесто получается рыхлое, воздушное, с аппетитной золотистой корочкой.

Я их называю пышки-пятиминутки, муж же отмечает, что это пирожки-оладьи. Как не зови, неизменным остается одно — эта вкуснота готовится быстро, а съедается еще быстрее. Подавайте эти жареные пирожки как закуску на праздничный стол либо в качестве перекуса на работу, пикник или школу. Для тех, у кого мало времени, это блюдо — настоящая находка. Да и найти что-то более простое и доступное, но, вместе с тем, вкусное и питательное, будет крайне затруднительно.

Пирожки-оладьи на скорую руку: нюансы приготовления

Сразу предупреждаю, что это тесто любит, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Поэтому продукты следует извлечь из холодильника еще за полчаса до готовки. Также вы можете заменить зеленый лук на нежные зеленые побеги молодого чеснока. Также рекомендую попробовать это блюдо с черемшой (когда сезон). Аромат и вкус готовых оладушек вас поразит!

Ингредиенты

Пшеничная мука300 г Кефир300 мл Соль1 ч. л. Сахар1 ч. л. Яйцо3 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Зеленый лук1 пуч. Подсолнечное масло20 мл

Приготовление

Поставьте сначала вариться 2 яйца (на 10 минут от закипания воды). Тем временем налейте в миску кефир и добавьте к нему соль и сахар. Венчиком перемешайте смесь, добавьте сырое яйцо. Продолжайте взбивать. Муку вместе с разрыхлителем просейте и начинайте постепенно добавлять в миску небольшими порциями, не переставая помешивать. Когда консистенция станет густой, замените венчик на лопатку. По желанию можете добавить немного кунжута и приправ. Добавьте растительное масло. Продолжайте вымешивать. Зеленый лук мелко порежьте на доске. Отваренные и очищенные яйца также измельчите либо ножом, либо на крупной терке. В тесто, помешивая, добавьте измельченный лук и яйца. Положите смесь в кондитерский мешок или в обычный полиэтиленовый пакет с отрезанным уголком. В разогретое масло на сковороде выжимайте небольшие порции теста так, чтобы получались круглые высокие пампушки. Жарьте их с обеих сторон до золотистого цвета.

По мере готовности выкладывайте изделия на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Как видите отменный вкус и простота в приготовлении — секрет этого незатейливого блюда. Также рекомендую обратить внимание на следующий рецепт — конвертики из лаваша с мясом.