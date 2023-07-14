Пирожки «Придорожные» из тонкого теста на кефире

В уличных ларьках и кофейнях многих стран не хватает таких, знаете, домашних пирожков, беляшей, чебуреков и другой простой дешевой выпечки. Повсеместно одни роллы, шаурма в лаваше, хот-доги и донеры. И, по правде говоря, эти новомодные перекусы уже приелись, что ли.

Сегодня расскажу вам, как приготовить удачное тесто на кефире для вкуснятины нашего детства. Ароматные пирожки «Придорожные», или «Лапти» — так их называла еще моя бабушка. Придерживаясь рецепта ниже, вы получите мягкие внутри, но хрустящие снаружи пирожки. Абсолютно нежная и необычная начинка с плавленым сыром будто дополняет всю эту идеальную картину вкуса.

Как приготовить пирожки «Придорожные»

Буквально за 20–30 минут у вас получаются большие пирожки из тонкого мягкого теста. Этот простой рецепт без дрожжей — настоящая находка для хозяек, которые ценят свое время. Картофельно-грибное наполнение или сырная начинка с зеленью — идеальный вариант для легкого перекуса или завтрака. Пирожки в процессе жарки надуваются, и это нормально, ничего нигде не лопнет.

Ингредиенты

Пшеничная мука450 г Яйцо1 шт. Кефир250 г Подсолнечное масло20 мл Сода0,5 ч. л. Соль0,5 ч. л. Сахар1 ст. л. Картофель6 шт. Сливочное масло40 г Плавленый сыр2 шт. Лук1 шт. Зелень по вкусу

Приготовление

Смешайте в миске кефир с сахаром, содой, солью и яйцом до однородного состояния. Подождите 3 минуты, чтобы сода вступила в реакцию. Затем добавьте растительное масло и еще раз перемешайте. Поочередно порциями введите просеянную муку. Тесто можно сначала размешать ложкой, а затем вымесить руками на припыленной мукой рабочей поверхности. Оно получится податливым, мягким, эластичным, но будет немного прилипать к рукам. Положите тесто в пакет и дайте немного отдохнуть. Тем временем смешайте картофельное пюре со сливочным маслом и солью. Порежьте зелень, а лук обжарьте до золотистости. Плавленые сырки натрите на терке. К готовому пюре добавьте жареный лук, зелень и сыр. Перемешайте начинку до однородности. Тесто разделите на кусочки, а затем сформируйте шарики. Раскатайте каждый, а в центр выложите начинку. Затем залепите края, положите швом вниз и раскатайте скалкой до тонкой лепешки. И так повторите со всеми пирожками.Жарьте заготовки на сковороде в хорошо разогретом масле с обеих сторон (до золотистой корочки).

В итоге у вас выйдут довольно большие пирожки из тонкого теста и с большим количеством начинки. Поверьте, это очень вкусно и сытно. Будьте спокойны, они не черствеют и даже на следующий день остаются такими же свежими и ароматными. Советую приготовить, не пожалеете! Ранее мы писали, как приготовить идеальную пиццу на кефире.