Описание приготовления:
Требуха — это в основном говяжий или свиной желудок. Для начинки его нужно сначала сварить до готовности. Для этого его заливают холодной водой и оставляют на 6 часов, меняя воду дважды. Затем необходимо промыть, залить водой и довести до кипения, слить и промыть. Залейте рубец чистой водой, посолите, добавьте черный перец горошком, лавровый лист, репчатый лук и морковь. Варите требуху на медленном огне, после закипания, в течение 3 часов. Требуху можно отварить заранее и хранить в холодильнике один день или убрать в морозильную камеру.
Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Рубец
Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Требуха 500 Грамм (отварной говяжий рубец)
- Лук репчатый 2 Штуки
- Масло растительное 4 Ст. ложки (для жарки)
- Соль 5 Грамм (+ для начинки)
- Вода 280 Миллилитров
- Сахар 40 Грамм
- Дрожжи (живые) 30 Грамм
- Масло растительное без запаха 110 Грамм (+ для смазывания пирогов)
- Яйцo 1 Штука
- Разрыхлитель 3 Грамма
- Мука 500-560 Грамм
Количество порций 11
Калорийность
206 ккал
Калорийность
9 г
Белки
5 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки с требухой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с требухой. У меня говяжий рубец уже отварной, поэтому времени до конечного результата потребуется меньше.
В теплую воду положите сахар, соль и раскрошите свежие дрожжи и перемешайте до однородности.
Разбейте туда яйцо, влейте растительное масло и хорошо перемешайте.
Просейте муку в жидкость и замесите мягкое, не тугое тесто. Вымешивайте тесто не менее 5-7 минут. Сформируйте тесто в шар, выложите в смазанную растительным маслом глубокую миску, накройте и уберите в теплое место на 40-50 минут для подъема в два раза.
Репчатый лук почистите, мелко нарежьте и выложите в сковороду с горячим маслом. Обжаривайте лук в течение 7 минут, на среднем огне, до мягкости.
Требуху пропустите через мясорубку с мелкой ячейкой или измельчите при помощи блендера. Добавьте требуху к обжаренному луку, посолите, поперчите и обжаривайте все еще на среднем огне в течение 5-7 минут, перемешивая. Снимите с огня и остудите.
Рабочую поверхность стола посыпьте мукой и выложите из миски подошедшее тесто. Разделите его на одинаковые части и скатайте шарики. Накройте их и оставьте для подъема на 10 минут.
Раскатайте каждый шарик из теста в лепешку, выложите начинку из требухи и сформируйте пирожки.
Противень, при желании, застелите пергаментом и выложите пирожки швом вниз на расстоянии друг от друга. Накройте пироги и дайте постоять 10-15 минут в теплом месте для подъема. Смажьте верх пирожков перемешанным яйцом.
Поставьте противень с пирожками в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут до золотистой корочки. Достаньте готовые пирожки, смажьте сверху растительным маслом, накройте чистым полотенцем и дайте постоять 5-10 минут, чтобы они стали мягкими.
Приятного аппетита!