Описание приготовления:

Требуха — это в основном говяжий или свиной желудок. Для начинки его нужно сначала сварить до готовности. Для этого его заливают холодной водой и оставляют на 6 часов, меняя воду дважды. Затем необходимо промыть, залить водой и довести до кипения, слить и промыть. Залейте рубец чистой водой, посолите, добавьте черный перец горошком, лавровый лист, репчатый лук и морковь. Варите требуху на медленном огне, после закипания, в течение 3 часов. Требуху можно отварить заранее и хранить в холодильнике один день или убрать в морозильную камеру.

Основной ингредиент: Мясо / Субпродукты / Рубец

Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Требуха 500 Грамм (отварной говяжий рубец)

Лук репчатый 2 Штуки

Масло растительное 4 Ст. ложки (для жарки)

Соль 5 Грамм (+ для начинки)

Вода 280 Миллилитров

Сахар 40 Грамм

Дрожжи (живые) 30 Грамм

Масло растительное без запаха 110 Грамм (+ для смазывания пирогов)

Яйцo 1 Штука

Разрыхлитель 3 Грамма

Мука 500-560 Грамм

Количество порций 11

Калорийность

206 ккал

Калорийность

9 г

Белки

5 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с требухой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с требухой. У меня говяжий рубец уже отварной, поэтому времени до конечного результата потребуется меньше.

В теплую воду положите сахар, соль и раскрошите свежие дрожжи и перемешайте до однородности.

Разбейте туда яйцо, влейте растительное масло и хорошо перемешайте.

Просейте муку в жидкость и замесите мягкое, не тугое тесто. Вымешивайте тесто не менее 5-7 минут. Сформируйте тесто в шар, выложите в смазанную растительным маслом глубокую миску, накройте и уберите в теплое место на 40-50 минут для подъема в два раза.

Репчатый лук почистите, мелко нарежьте и выложите в сковороду с горячим маслом. Обжаривайте лук в течение 7 минут, на среднем огне, до мягкости.

Требуху пропустите через мясорубку с мелкой ячейкой или измельчите при помощи блендера. Добавьте требуху к обжаренному луку, посолите, поперчите и обжаривайте все еще на среднем огне в течение 5-7 минут, перемешивая. Снимите с огня и остудите.

Рабочую поверхность стола посыпьте мукой и выложите из миски подошедшее тесто. Разделите его на одинаковые части и скатайте шарики. Накройте их и оставьте для подъема на 10 минут.

Раскатайте каждый шарик из теста в лепешку, выложите начинку из требухи и сформируйте пирожки.

Противень, при желании, застелите пергаментом и выложите пирожки швом вниз на расстоянии друг от друга. Накройте пироги и дайте постоять 10-15 минут в теплом месте для подъема. Смажьте верх пирожков перемешанным яйцом.

Поставьте противень с пирожками в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут до золотистой корочки. Достаньте готовые пирожки, смажьте сверху растительным маслом, накройте чистым полотенцем и дайте постоять 5-10 минут, чтобы они стали мягкими.

Приятного аппетита!