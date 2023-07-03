Описание приготовления:
Тесто с добавлением алкоголя получается всегда. Алкогольная основа может быть разная, начиная со спирта и заканчивая пивом. Но если брать спирт, то минимальное количество — одна чайная ложка, а максимальная — одна столовая ложка. И чем алкоголь слабее, тем больше эти нормы. Из такого теста можно делать пирожки с любой начинкой, сосиски в тесте или плюшки.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 1 Штука
- Масло сливочнoe 100 Грамм
- Масло растительное без запаха 1 Ст. ложка
- Сметана 1.5 Ст. ложки
- Водка 1 Чайная ложка
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Молоко 150 Миллилитров
- Сахар 1/4 Стакана
- Мука пшеничная 450 Грамм (первый или высший сорт)
- Дрожжи (живые) 30 Грамм
- Вода тёплая 100 Грамм
- Начинка По вкусу
Количество порций 15
Калорийность
320 ккал
Калорийность
7 г
Белки
13 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирожки с водкой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с тестом. Продукты достаньте заранее, чтобы они были комнатной температуры.
В чашке смешайте до однородности теплую воду, дрожжи, сахар и две столовые ложки муки. Накройте и уберите в теплое место на 20-30 минут. За это время дрожжи должны начать работать, масса стать воздушной и увеличиться. Это значит, что опара готова.
Перелейте опару в глубокую миску, добавьте соль, яйцо, сахар, водку и хорошо перемешайте.
Добавьте в миску мягкое сливочное масло, сметану.
Влейте теплое молоко и растительное масло, перемешайте до однородности.
Просейте в миску муку и замесите мягкое, не липкое тесто.
Сформируйте из теста шар, накройте и поставьте в теплое место на один час для подъема.
Готовое тесто разделите на одинаковые части и скатайте шарики, накройте их, дайте полежать в течение 10 минут. Затем каждый шарик раскатайте в лепешку, выложите начинку.
Сформируйте пирожки и выложите на смазанный растительным маслом противень, накройте и дайте расстояться в течение 15-20 минут.
Подошедшие пирожки смажьте яйцом и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов до готовности. Противень с пирожками достаньте из духовки, смажьте растительным маслом и дайте постоять 5-10 минут.
Приятного аппетита!