Описание приготовления:

Тесто с добавлением алкоголя получается всегда. Алкогольная основа может быть разная, начиная со спирта и заканчивая пивом. Но если брать спирт, то минимальное количество — одна чайная ложка, а максимальная — одна столовая ложка. И чем алкоголь слабее, тем больше эти нормы. Из такого теста можно делать пирожки с любой начинкой, сосиски в тесте или плюшки.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 1 Штука

Масло сливочнoe 100 Грамм

Масло растительное без запаха 1 Ст. ложка

Сметана 1.5 Ст. ложки

Водка 1 Чайная ложка

Соль 1/2 Чайных ложки

Молоко 150 Миллилитров

Сахар 1/4 Стакана

Мука пшеничная 450 Грамм (первый или высший сорт)

Дрожжи (живые) 30 Грамм

Вода тёплая 100 Грамм

Начинка По вкусу

Количество порций 15

Калорийность

320 ккал

Калорийность

7 г

Белки

13 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с водкой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с тестом. Продукты достаньте заранее, чтобы они были комнатной температуры.

В чашке смешайте до однородности теплую воду, дрожжи, сахар и две столовые ложки муки. Накройте и уберите в теплое место на 20-30 минут. За это время дрожжи должны начать работать, масса стать воздушной и увеличиться. Это значит, что опара готова.

Перелейте опару в глубокую миску, добавьте соль, яйцо, сахар, водку и хорошо перемешайте.

Добавьте в миску мягкое сливочное масло, сметану.

Влейте теплое молоко и растительное масло, перемешайте до однородности.

Просейте в миску муку и замесите мягкое, не липкое тесто.

Сформируйте из теста шар, накройте и поставьте в теплое место на один час для подъема.

Готовое тесто разделите на одинаковые части и скатайте шарики, накройте их, дайте полежать в течение 10 минут. Затем каждый шарик раскатайте в лепешку, выложите начинку.

Сформируйте пирожки и выложите на смазанный растительным маслом противень, накройте и дайте расстояться в течение 15-20 минут.

Подошедшие пирожки смажьте яйцом и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов до готовности. Противень с пирожками достаньте из духовки, смажьте растительным маслом и дайте постоять 5-10 минут.

Приятного аппетита!