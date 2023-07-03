Пирожки с водкой

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Описание приготовления:

Тесто с добавлением алкоголя получается всегда. Алкогольная основа может быть разная, начиная со спирта и заканчивая пивом. Но если брать спирт, то минимальное количество — одна чайная ложка, а максимальная — одна столовая ложка. И чем алкоголь слабее, тем больше эти нормы. Из такого теста можно делать пирожки с любой начинкой, сосиски в тесте или плюшки.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцo 1 Штука
  • Масло сливочнoe 100 Грамм
  • Масло растительное без запаха 1 Ст. ложка
  • Сметана 1.5 Ст. ложки
  • Водка 1 Чайная ложка
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Молоко 150 Миллилитров
  • Сахар 1/4 Стакана
  • Мука пшеничная 450 Грамм (первый или высший сорт)
  • Дрожжи (живые) 30 Грамм
  • Вода тёплая 100 Грамм
  • Начинка По вкусу

Количество порций 15

Калорийность

320 ккал

Калорийность

7 г

Белки

13 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирожки с водкой»

Пирожки с водкой

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с тестом. Продукты достаньте заранее, чтобы они были комнатной температуры.

Пирожки с водкой

В чашке смешайте до однородности теплую воду, дрожжи, сахар и две столовые ложки муки. Накройте и уберите в теплое место на 20-30 минут. За это время дрожжи должны начать работать, масса стать воздушной и увеличиться. Это значит, что опара готова.

Пирожки с водкой

Перелейте опару в глубокую миску, добавьте соль, яйцо, сахар, водку и хорошо перемешайте.

Пирожки с водкой

Добавьте в миску мягкое сливочное масло, сметану.

Пирожки с водкой

Влейте теплое молоко и растительное масло, перемешайте до однородности.

Пирожки с водкой

Просейте в миску муку и замесите мягкое, не липкое тесто.

Пирожки с водкой

Сформируйте из теста шар, накройте и поставьте в теплое место на один час для подъема.

Пирожки с водкой

Готовое тесто разделите на одинаковые части и скатайте шарики, накройте их, дайте полежать в течение 10 минут. Затем каждый шарик раскатайте в лепешку, выложите начинку.

Пирожки с водкой

Сформируйте пирожки и выложите на смазанный растительным маслом противень, накройте и дайте расстояться в течение 15-20 минут.

Пирожки с водкой

Подошедшие пирожки смажьте яйцом и выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов до готовности. Противень с пирожками достаньте из духовки, смажьте растительным маслом и дайте постоять 5-10 минут.

Пирожки с водкой

Приятного аппетита!

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