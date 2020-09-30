Пиротехники центра «Лидер» завершили разминирование крепости Керчь

Пиротехников центра «Лидер» наградили за разминирование крепости Керчь. Сапёры МЧС России завершили работу в районе музейно-исторического комплекса. Главное управление МЧС России по Республике Крым выразило благодарность специалистам, которые прибыли для разминирования памятника архитектуры в июле 2020 года.

АРКАДИЙ ОЖИГИН, начальник ГУ МЧС России по Республике Крым: «За небольшой промежуток времени, которое вы находились здесь, обезврежено более 7 тысяч взрывоопасных предметов, а по итогам за пять лет – это более 100 тысяч. Это серьёзный, существенный вклад в вопросы безопасности жизнедеятельности Республики Крым».

Памятник фортификационного строительства находится на сложном холмистом участке – здесь много скрытых сооружений, во многих из которых сохранились боеприпасы. Несмотря на высокий риск, поставленные задачи выполнены в полном объёме.

АНАТОЛИЙ САВВИН, начальник ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»: «Когда температура выше 35 градусов, они работают в защите, в металле. Конечно, это очень тяжело. В том числе 24 авиационных бомбы большого калибра обнаружили, двухтысячные».

Группа ручной очистки обследовала 38 гектаров территории. Пиротехники нашли и обезвредили 7 тысяч взрывоопасных предметов разного калибра, в том числе 24 авиабомбы весом две тысячи килограммов и 11 авиабомб весом одну тысячу килограммов.

Отличившимся в службе сотрудникам центра «Лидер» МЧС России вручили ведомственные награды и благодарности администрации Керчи.

Отряд отправится домой уже на этой неделе, чтобы после непродолжительного отдыха вновь приступить к обязанностям.