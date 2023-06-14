Пирожки больше не готовлю. Плюшки с любимой начинкой мужа: ест по 10 штук и не поправляется

Пирожки можно назвать самой популярной разновидностью выпечки. Пирожки – это пироги в миниатюре. В крестьянских семьях было принято готовить одно большое блюдо на всех. Делалось это из-за того, что кухонной утвари попросту не хватало.

Пироги разламывали на куски разного размера и распределяли между членами семьи, что было неудобно. Тогда хозяйки начали выпекать пирожки, которые уже было удобно брать с собой в поля.

О рецепте вкусных пирожков мы хотим поведать.

Ингредиенты для пирожков:

Кефир – 300 мл;

Пищевая сода – 0,5 ч. л.;

Яйцо – 1 штука;

Сахар – 2 ст. л.;

Мука – 450 г;

Растительное масло – 20 мл;

Сыр – 200 г;

Колбаса – 200г;

Зелень – по вкусу.

Приготовление пирожков с колбасой:

В одну миску выливаем кефир, добавляем соду, яйца, сахар, тщательно перемешиваем ингредиенты венчиком.

Просеиваем муку в кефир, замешиваем тесто. После выливаем в тесто растительным маслом.

Продолжаем месить до тех пор, пока масло не впитается в смесь. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем отдыхать на 15 минут.

Колбасу и сыр натираем на крупной терке, зелень мелко шинкуем, ингредиенты смешиваем.

Отдохнувшее тесто делим на 2 части. Обе части раскатываем в тонкий пласт.

Выкладываем на первый слой начинку на небольшом расстоянии друг от друга.

Поверх начинки кладем вторую часть теста.

Выдавливаем из слоев пирожки при помощи емкости подходящего диаметра. На сковороде разогреваем растительное масло, кладем в горячее масло пирожки.

Выпекаем пироги с двух сторон до достижения золотистой корочки.

В результате пирожки можно приготовить достаточно быстро. Сырно-колбасная начинка станет сытным решением для разнообразия выпекаемых изделий.