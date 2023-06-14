Пирожки больше не готовлю. Плюшки с любимой начинкой мужа: ест по 10 штук и не поправляется

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Пирожки можно назвать самой популярной разновидностью выпечки. Пирожки – это пироги в миниатюре. В крестьянских семьях было принято готовить одно большое блюдо на всех. Делалось это из-за того, что кухонной утвари попросту не хватало.

Пироги разламывали на куски разного размера и распределяли между членами семьи, что было неудобно. Тогда хозяйки начали выпекать пирожки, которые уже было удобно брать с собой в поля.

О рецепте вкусных пирожков мы хотим поведать.

Ингредиенты для пирожков:

  • Кефир – 300 мл;
  • Пищевая сода – 0,5 ч. л.;
  • Яйцо – 1 штука;
  • Сахар – 2 ст. л.;
  • Мука – 450 г;
  • Растительное масло – 20 мл;
  • Сыр – 200 г;
  • Колбаса – 200г;
  • Зелень – по вкусу.

Приготовление пирожков с колбасой:

В одну миску выливаем кефир, добавляем соду, яйца, сахар, тщательно перемешиваем ингредиенты венчиком.

Просеиваем муку в кефир, замешиваем тесто. После выливаем в тесто растительным маслом.

Продолжаем месить до тех пор, пока масло не впитается в смесь. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем отдыхать на 15 минут.

Колбасу и сыр натираем на крупной терке, зелень мелко шинкуем, ингредиенты смешиваем.

Пирожки больше не готовлю. Плюшки с любимой начинкой мужа: ест по 10 штук и не поправляется

Отдохнувшее тесто делим на 2 части. Обе части раскатываем в тонкий пласт.

Выкладываем на первый слой начинку на небольшом расстоянии друг от друга.

Пирожки больше не готовлю. Плюшки с любимой начинкой мужа: ест по 10 штук и не поправляется

Поверх начинки кладем вторую часть теста.

Выдавливаем из слоев пирожки при помощи емкости подходящего диаметра. На сковороде разогреваем растительное масло, кладем в горячее масло пирожки.

Пирожки больше не готовлю. Плюшки с любимой начинкой мужа: ест по 10 штук и не поправляется

Выпекаем пироги с двух сторон до достижения золотистой корочки.

Пирожки больше не готовлю. Плюшки с любимой начинкой мужа: ест по 10 штук и не поправляется

В результате пирожки можно приготовить достаточно быстро. Сырно-колбасная начинка станет сытным решением для разнообразия выпекаемых изделий.

Пирожки больше не готовлю. Плюшки с любимой начинкой мужа: ест по 10 штук и не поправляется

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