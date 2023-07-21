Пирожки из капусты — вкуснее мясных. Простой домашний рецепт за 15 минут

Капустные пирожки не менее востребованы, нежели мясные и ягодные. Дело в том, что пироги с данной начинкой экономичные. Они готовятся, как правило, из минимума продуктов. При этом, капустные пирожки вкусные и сытные.

Существует много различных рецептов приготовления капустных пирогов. Есть классический долгий рецепт, который подразумевает замес пышного теста. Однако, не всегда получается выделить время на долгую готовку пирогов.

Поэтому поделимся рецептом ленивых капустных пирогов.

Ингредиенты для капустных пирогов:

Капуста — 400 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Растительное масло — 30 мл;

Кефир — 400 мл;

Яйца — 2 шт.;

Соль — 1 ч. л.;

Разрыхлитель — 1ч. л.;

Мука — 400 г.

Приготовление капустных пирогов:

Шинкуем мелко капусту, нарезаем маленькими кубиками лук. Измельчаем на мелких резцах терки морковь. В сковороде с добавлением растительного масла обжариваем до мягкости лук и морковь.

К луку и моркови добавляем капусту, солим и оставляем овощи тушиться под крышкой до готовности. В это время взбиваем в отдельной миске яйца с солью.

В кефир высыпаем разрыхлитель, смешиваем компоненты. Кефир выливаем в яичную смесь, высыпаем муку, замешиваем однородное густое тесто.

В тесто выкладываем тушеную капусту, снова перемешиваем.

В сковороде разогреваем 50 мл растительного масла, ложкой выкладываем небольшие лепешки. Обжариваем пироги с обеих сторон до золотистой корочки.

В результате мы имеем ленивые капустные пирожки без замеса теста и долгих ожиданий опары.

Пироги получаются буквально за 20 минут.