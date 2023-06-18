Пирожки из капусты вкуснее мясных. Семейный рецепт за 5 минут

Пирожки из капусты — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить как для обеда, так и для перекуса. Такая выпечка будет отличным дополнением к национальным супам, например, к ухе, щам или борщам.
Блюдо по нашему рецепту отличается сочной начинкой из капусты, моркови и петрушки, а также ароматным соусом на основе греческого йогурта и укропа. Занимательно, что лепить пирожки мы не будем, используем принцип оладий.
Приготовление пирожков из капусты:
- Капуста — 500 г;
- Морковь — 1 штука;
- Петрушка — 2 веточки;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Яйца — 3 штуки;
- Мука — 4 ст.л (60 г);
- Соль — 1 ч.л.;
- Паприка — 1 ч.л.;
- Черный перец — 1 ч.л.
Приготовление соуса:
- Греческий йогурт — 3 ст.л;
- Укроп — 2 веточки;
- Маринованный огурец — 1 штука;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Паприка — 1/3 ч.л.
Приготовление пирожков из капусты:
Капусту мелко шинкуем. Заливаем кипятком и варим 5 минут. Сливаем воду, используя дуршлаг. Оставляем капусту остывать.
Лук нарезаем сначала полукольцами, а затем мелким кубиком. Морковь натираем на крупной терке. Отправляем ингредиенты на сковороду.
Пропускаем через пресс два зубчика чеснока, соединяем с луком и морковью.
Капусту перекладываем в глубокую тару и разбиваем в нее три куриных яйца. Всыпаем соль, паприку и черный перец. Добавляем обжаренные лук с морковью, а также четыре столовые ложки муки.
Перемешиваем все ингредиенты.
Сковородку заливаем маслом и с помощью столовой ложки выкладываем небольшое количество теста. Жарим с двух сторон по 2 минуты.
Котлетки отправляем на красивое блюдце.
Для приготовления соуса мелко нарезаем укроп и натираем на мелкой терке соленый огурец. Смешиваем с греческим йогуртом. Угощайтесь! Все легко и просто.