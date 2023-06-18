Пирожки из капусты вкуснее мясных. Семейный рецепт за 5 минут

Пирожки из капусты — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить как для обеда, так и для перекуса. Такая выпечка будет отличным дополнением к национальным супам, например, к ухе, щам или борщам.

Блюдо по нашему рецепту отличается сочной начинкой из капусты, моркови и петрушки, а также ароматным соусом на основе греческого йогурта и укропа. Занимательно, что лепить пирожки мы не будем, используем принцип оладий.

Приготовление пирожков из капусты:

Капуста — 500 г;

Морковь — 1 штука;

Петрушка — 2 веточки;

Чеснок — 3 зубчика;

Яйца — 3 штуки;

Мука — 4 ст.л (60 г);

Соль — 1 ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Черный перец — 1 ч.л.

Приготовление соуса:

Греческий йогурт — 3 ст.л;

Укроп — 2 веточки;

Маринованный огурец — 1 штука;

Чеснок — 1 зубчик;

Паприка — 1/3 ч.л.

Приготовление пирожков из капусты:

Капусту мелко шинкуем. Заливаем кипятком и варим 5 минут. Сливаем воду, используя дуршлаг. Оставляем капусту остывать.

Лук нарезаем сначала полукольцами, а затем мелким кубиком. Морковь натираем на крупной терке. Отправляем ингредиенты на сковороду.

Пропускаем через пресс два зубчика чеснока, соединяем с луком и морковью.

Капусту перекладываем в глубокую тару и разбиваем в нее три куриных яйца. Всыпаем соль, паприку и черный перец. Добавляем обжаренные лук с морковью, а также четыре столовые ложки муки.

Перемешиваем все ингредиенты.

Сковородку заливаем маслом и с помощью столовой ложки выкладываем небольшое количество теста. Жарим с двух сторон по 2 минуты.

Котлетки отправляем на красивое блюдце.

Для приготовления соуса мелко нарезаем укроп и натираем на мелкой терке соленый огурец. Смешиваем с греческим йогуртом. Угощайтесь! Все легко и просто.