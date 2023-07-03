Пирожки, как пух. Рецепт очень вкусного теста для жареных пирожков

Картофельные пироги в нашей стране до наступления нового революционного строя считались едой бедняков. Дело в том, что не все крестьяне могли позволить себе покупать мясо и тратить его на готовку пирогов. Часто в выпечку клали скромную начинку. Например, яблоки или картофель.

Мясная начинка считалась роскошью и готовилась по особым праздникам. Мясные пироги в основном пекли на свадьбу или христианские праздники. Но, пироги с картошкой часто не уступали пирогам с мясом по популярности.

Расскажем о том, как приготовить пышные ароматные пироги с картошкой.

Ингредиенты теста для картофельных пирогов:

мука — 450 г;

отвар картофельный — 250 мл;

сухие дрожжи — 1,5 ч. л.;

сахар — 1,5 ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

картофель — кг;

лавровый лист — 2 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

черный перец — щепотка.

Приготовление картофельных пирогов:

Очищенный картофель отвариваем вместе с лавровым листом до мягкости. В это время нарезаем маленьким кубиком луковицы.

Обжариваем в раскаленной сковороде с растительным маслом лук до золотистого оттенка. Из кастрюли с картофелем выливаем в отдельную тару отвар и оставляем остужаться. Не забываем посолить карамелизированный лук.

К картофелю выкладываем кусочек сливочного масла, разминаем до состояния пюре. Соединяем лук с пюре, посыпаем черным перцем и тщательно перемешиваем начинку.

В теплый картофельный отвар высыпаем сахар и дрожжи, перемешиваем и оставляем на 5 минут. Просеиваем в глубокую тару муку, выливаем дрожжевую смесь, добавляем сметану, вымешиваем ложкой тесто.

Вымешиваем тесто затем вручную 5 минут. Смазываем тару растительным маслом, отправляем в нее ком эластичного и не липкого теста.

Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 1,5 часа. Делим полученное тесто на 12 равных частей, формируем колобки.

Раскатываем колобки в тонкие лепешки, толщиной не более 5 мм. В каждую лепешку кладем 1,5 столовой ложки начинки, запечатываем края теста.

Переворачиваем пирожки швами вниз и слегка сплющиваем.

В сковороде разогреваем 150 мл растительного масла. Выкладываем пироги в масло швом вниз, обжариваем до золотистой корочки на среднем огне с обеих сторон.

Данное тесто подходит также для капустных и мясных пирогов.

Отличный рецепт, который получится даже у начинающих поваров.