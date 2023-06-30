Пирожное «Шу» классическое

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Пирожное «Шу» классическое – это изысканный десерт французской кухни, который удивляет своим нежным вкусом и аппетитным видом. Такое угощение идеально дополнит чашечку кофе, чая или другого вашего любимого горячего напитка. Для приготовления пирожного в домашних условиях используйте кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом

Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом – это невероятно вкусное лакомство для вашего семейного стола или праздника. Нежное угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Пирожное «Шу» классическое

Ингредиенты –+9 шт.

  • Молоко коровье 125 мл.
  • Вода 125 мл.
  • Масло сливочное 100 гр.
  • Мука 150 гр.
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Яйцо куриное 4 шт.
  • Соль 1 щепотка
  • Ванилин  по вкусу
  • Для заварного крема:
  • Молоко коровье ½ л.
  • Желток 5 шт.
  • Сахар-песок 100 гр.
  • Крахмал кукурузный 40 гр.
  • Масло сливочное 40 гр.
  • Ванилин 1.5 гр.

Шаги 90 мин.

  1. Пирожное «Шу» классическое

    Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом готовится просто. Соединяем молоко, размягченное сливочное масло, воду, соль, ванилин и сахар. Медленно доводим до кипения и постоянно помешиваем.

  2. Пирожное «Шу» классическое

    После первых признаков закипания отправляем в массу просеянную муку.

  3. Пирожное «Шу» классическое

    Продолжаем вымешивать тесто до однородности на небольшом огне. Дальше убираем с огня и даем ему остыть.

  4. Пирожное «Шу» классическое

    Взбиваем яйца и вливаем их в тесто. Вымешиваем.

  5. Пирожное «Шу» классическое

    Тесто должно выйти однородным и слегка стекающим с ложки.

  6. Пирожное «Шу» классическое

    С помощью кондитерского мешка выдавливаем тесто небольшими кружочками на противень с пергаментом. Выпекаем около 40 минут при температуре 160 градусов.

  7. Пирожное «Шу» классическое

    Приступим к приготовлению крема. Растираем куриные желтки с сахаром. Кипятим молоко.

  8. Пирожное «Шу» классическое

    В желтки добавляем крахмал. Взбиваем венчиком до полной однородности.

  9. Пирожное «Шу» классическое

    Вводим в массу горячее молоко тонкой струей. Продолжаем взбивать венчиком.

  10. Пирожное «Шу» классическое

    Ставим массу на медленный огонь, добавляем сливочное масло и ванилин. Вымешиваем венчиком до загустения.

  11. Пирожное «Шу» классическое

    Готовые шу разрезаем и наполняем заварным кремом.

  12. Пирожное «Шу» классическое

    Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом готово. Можно пробовать!

Пирожное «Шу» с кракелюром

Пирожное «Шу» с кракелюром – это яркое и вкусное лакомство, которое станет настоящим украшением любого праздника. Чтобы приготовить такой аппетитный десерт, используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 16 шт.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Мука – 150 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Крем – по вкусу.

Для кракелюры:

  • Мука – 100 гр.
  • Сахар – 100 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Краситель пищевой – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва займемся кракелюром. Подготовим основные для него ингредиенты.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 2. Просеиваем муку в глубокую миску.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 3. Добавляем к муке сахар.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 4. Мелко рубим кусок хорошо охлажденного сливочного масла.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 5. В муку с сахаром можно добавить немного красителя, чтобы сделать цветной кракелюр.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 6. В общую массу отправляем нарезанное сливочное масло.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 7. Тщательно вымешиваем содержимое.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 8. Полученный ком кладем на рабочую поверхность с пергаментом.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 9. Накрываем ком еще одним куском пергамента и тонко раскатываем его. Убираем на время в морозилку.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 10. Приготовим заварное тесто – основу пирожных. Кусочки сливочного масла кладем в сотейник. Сюда же вливаем воду, добавляем соль и сахар.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 11. Отдельно просеиваем муку.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 12. Сотейник ставим на плиту. Нагреваем до расплавления масла.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 13. Убираем с огня и всыпаем всю муку.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 14. Хорошо вымешиваем массу и ставим на медленный огонь.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 15. Прогреваем и хорошо вымешиваем тесто.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 16. Перекладываем заготовку в большую миску, даем ему немного остыть.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 17. Разбиваем сюда четыре куриных яйца.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 18. После каждого яйца тщательно вымешиваем тесто.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 19. Пятое яйцо взбиваем в отдельной миске и постепенно вливаем его в тесто.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 20. Вымешиваем тесто до густого однородного состояния. Возможно все яйцо вливать не нужно, если видите, что консистенция уже достаточная.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 21. Переливаем тесто в кондитерский мешок.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 22. Вливаем его кружочками на противень с пергаментом.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 23. Достаем из морозилки кракелюр, вырезаем из него небольшие кружки.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 24. Эти кружки кладем на заварное тесто.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 25. Выпекаем пирожные около 10-12 минут при температуре 180 градусов.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 26. Остужаем пирожные, аккуратно срезаем их шляпки и начиняем кремом по вкусу.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 27. Пирожное «Шу» с кракелюром готово. Угощайтесь!

Пирожное «Шу» классическое

«Шу» с карамелью в домашних условиях

 «Шу» с карамелью в домашних условиях порадует вас аппетитным видом и неповторимым вкусом. Перед таким угощением никто не сможет устоять. Идеальное решение для праздничного кэнди-бара или фуршета. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 24 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 75 гр.
  • Сахар – 2 гр.
  • Вода – 125 мл.
  • Соль – 2 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Яйцо – 2 шт.

Для кракелина:

  • Сахар – 95 гр.
  • Масло сливочное – 75 гр.
  • Мука – 95 гр.

Для крема карамельного:

  • Сливки – 250 мл.
  • Сахар – 100 гр.
  • Желатин – 3 гр.
  • Вода – 18 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим карамельный крем. Желатин разводим в воде и оставляем набухать.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 2. Сахар растапливаем на слабом огне в сотейнике, вливаем в него горячие сливки и вымешиваем до однородности. Убираем с огня и вводим желатин. Вымешиваем, закрываем крем пленкой и убираем на время в холодильник.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 3. Приготовим кракелин. Просеиваем муку, добавляем сахар и кусочки сливочного масла.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 4. Замешиваем тугое тесто и раскатываем его в тонкий пласт. Накрываем пищевой пленкой и убираем в морозильник на время.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 5. Приготовим основное тесто. Растапливаем в сотейнике сливочное масло, воду, соль и сахар.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 6. Убираем заготовку с огня и всыпаем муку, вымешиваем до однородного теста. После возвращаем заготовку на плиту и готовим около 2-3 минут, непрерывно помешивая.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 7. Даем немного остыть тесту и постепенно вливаем в него яйца. Вымешиваем до гладкости.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 8. Тесто переливаем в кондитерский мешок и выдавливаем небольшими кружками на противень с пергаментом. Из кракелина вырезаем небольшие кружки. Разогреваем духовку до 250 градусов. Ставим сюда противень и сразу выключаем. Оставляем на 15 минут. После включаем духовой шкаф до 170 градусов и допекаем до готовности.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 9. Испеченные пирожные остужаем, срезаем с них верхушку.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 10. Наполняем угощения кремом и закрываем крышечкой.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 11. «Шу» с карамелью в домашних условиях готово. Угощайтесь!

Пирожное «Шу» классическое

Пирожное «Шу» со сливками

Пирожное «Шу» со сливками – это очень вкусный и несложный в исполнении рецепт для домашнего чаепития или праздничного стола. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт и радуйте своих близких.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 36 шт.

Ингредиенты:

Для заварного теста:

  • Мука – 230 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Соль – 1 ч.л.

Для крема:

  • Сливки 33% – 0,5 л.
  • Пудра сахарная – 100 гр.
  • Экстракт ванильный – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем размягченное сливочное масло, воду, соль. Медленно доводим до кипения и постоянно помешиваем. Отправляем в массу просеянную муку, продолжаем вымешивать тесто до однородности на небольшом огне. Дальше даем немного остыть и вмешиваем по одному яйца.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 2. Полученное тесто переливаем в кондитерский мешок и начинаем выдавливать его на противень с пергаментом или тефлоновым ковриком.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 3. Выдавливаем тесто небольшими шариками. После их выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 4. Достаем пирожные из духовки и даем им остыть. Аккуратно срезаем верхушки заготовок.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 5. Взбиваем густой крем из жирных сливок, сахарной пудры и ванильного экстракта. С помощью кондитерского мешка наносим крем на заготовки без верхушки.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 6. Закрываем угощения с кремом верхушками. Для украшения можно обсыпать сахарной пудрой.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 7. Пирожное «Шу» со сливками готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Пирожное «Шу» классическое

Пирожное «Шу» со сгущенкой

Пирожное «Шу» со сгущенкой – это невероятно вкусное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 24 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 180 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Вода – 250 мл.
  • Мука – 230 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сыр творожный – 2 ст.л.
  • Молоко сгущенное вареное – 2 ст.л.
  • Ванилин – 1 щепотка.
  • Крем заварной – 1 л.
  • Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим тесто. Растапливаем на небольшом огне сливочное масло, вливаем воду, соль. Добавляем сюда просеянную муку, продолжаем вымешивать тесто до однородности на небольшом огне. Дальше даем немного остыть и вмешиваем яйца.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 2. Полученное тесто переливаем в кондитерский мешок и начинаем выдавливать его на противень с пергаментом или растительным маслом (можно сливочное).

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 3. После заготовки выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 4. Для вкуснейшей начинки соединяем вареную сгущенку, сыр, заварной крем и ванилин.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 5. Тщательно вымешиваем содержимое до образования однородного крема.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 6. С остывших пирожных срезаем верхушку. Вливаем сюда начинку и закрываем ее верхушкой обратно.

Пирожное «Шу» классическое

Шаг 7. Пирожное «Шу» со сгущенкой готово. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!

Пирожное «Шу» классическое

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