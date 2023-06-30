Пирожное «Шу» классическое – это изысканный десерт французской кухни, который удивляет своим нежным вкусом и аппетитным видом. Такое угощение идеально дополнит чашечку кофе, чая или другого вашего любимого горячего напитка. Для приготовления пирожного в домашних условиях используйте кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.
Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом
Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом – это невероятно вкусное лакомство для вашего семейного стола или праздника. Нежное угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Ингредиенты –+9 шт.
- Молоко коровье 125 мл.
- Вода 125 мл.
- Масло сливочное 100 гр.
- Мука 150 гр.
- Сахар-песок 1 ч.л.
- Яйцо куриное 4 шт.
- Соль 1 щепотка
- Ванилин по вкусу
- Для заварного крема:
- Молоко коровье ½ л.
- Желток 5 шт.
- Сахар-песок 100 гр.
- Крахмал кукурузный 40 гр.
- Масло сливочное 40 гр.
- Ванилин 1.5 гр.
Шаги 90 мин.
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Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом готовится просто. Соединяем молоко, размягченное сливочное масло, воду, соль, ванилин и сахар. Медленно доводим до кипения и постоянно помешиваем.
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После первых признаков закипания отправляем в массу просеянную муку.
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Продолжаем вымешивать тесто до однородности на небольшом огне. Дальше убираем с огня и даем ему остыть.
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Взбиваем яйца и вливаем их в тесто. Вымешиваем.
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Тесто должно выйти однородным и слегка стекающим с ложки.
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С помощью кондитерского мешка выдавливаем тесто небольшими кружочками на противень с пергаментом. Выпекаем около 40 минут при температуре 160 градусов.
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Приступим к приготовлению крема. Растираем куриные желтки с сахаром. Кипятим молоко.
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В желтки добавляем крахмал. Взбиваем венчиком до полной однородности.
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Вводим в массу горячее молоко тонкой струей. Продолжаем взбивать венчиком.
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Ставим массу на медленный огонь, добавляем сливочное масло и ванилин. Вымешиваем венчиком до загустения.
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Готовые шу разрезаем и наполняем заварным кремом.
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Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом готово. Можно пробовать!
Пирожное «Шу» с кракелюром
Пирожное «Шу» с кракелюром – это яркое и вкусное лакомство, которое станет настоящим украшением любого праздника. Чтобы приготовить такой аппетитный десерт, используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 16 шт.
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 100 гр.
- Вода – 250 мл.
- Мука – 150 гр.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Яйцо – 5 шт.
- Крем – по вкусу.
Для кракелюры:
- Мука – 100 гр.
- Сахар – 100 гр.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Краситель пищевой – по желанию.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сперва займемся кракелюром. Подготовим основные для него ингредиенты.
Шаг 2. Просеиваем муку в глубокую миску.
Шаг 3. Добавляем к муке сахар.
Шаг 4. Мелко рубим кусок хорошо охлажденного сливочного масла.
Шаг 5. В муку с сахаром можно добавить немного красителя, чтобы сделать цветной кракелюр.
Шаг 6. В общую массу отправляем нарезанное сливочное масло.
Шаг 7. Тщательно вымешиваем содержимое.
Шаг 8. Полученный ком кладем на рабочую поверхность с пергаментом.
Шаг 9. Накрываем ком еще одним куском пергамента и тонко раскатываем его. Убираем на время в морозилку.
Шаг 10. Приготовим заварное тесто – основу пирожных. Кусочки сливочного масла кладем в сотейник. Сюда же вливаем воду, добавляем соль и сахар.
Шаг 11. Отдельно просеиваем муку.
Шаг 12. Сотейник ставим на плиту. Нагреваем до расплавления масла.
Шаг 13. Убираем с огня и всыпаем всю муку.
Шаг 14. Хорошо вымешиваем массу и ставим на медленный огонь.
Шаг 15. Прогреваем и хорошо вымешиваем тесто.
Шаг 16. Перекладываем заготовку в большую миску, даем ему немного остыть.
Шаг 17. Разбиваем сюда четыре куриных яйца.
Шаг 18. После каждого яйца тщательно вымешиваем тесто.
Шаг 19. Пятое яйцо взбиваем в отдельной миске и постепенно вливаем его в тесто.
Шаг 20. Вымешиваем тесто до густого однородного состояния. Возможно все яйцо вливать не нужно, если видите, что консистенция уже достаточная.
Шаг 21. Переливаем тесто в кондитерский мешок.
Шаг 22. Вливаем его кружочками на противень с пергаментом.
Шаг 23. Достаем из морозилки кракелюр, вырезаем из него небольшие кружки.
Шаг 24. Эти кружки кладем на заварное тесто.
Шаг 25. Выпекаем пирожные около 10-12 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 26. Остужаем пирожные, аккуратно срезаем их шляпки и начиняем кремом по вкусу.
Шаг 27. Пирожное «Шу» с кракелюром готово. Угощайтесь!
«Шу» с карамелью в домашних условиях
«Шу» с карамелью в домашних условиях порадует вас аппетитным видом и неповторимым вкусом. Перед таким угощением никто не сможет устоять. Идеальное решение для праздничного кэнди-бара или фуршета. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 30 минут
Порции – 24 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 75 гр.
- Сахар – 2 гр.
- Вода – 125 мл.
- Соль – 2 гр.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Яйцо – 2 шт.
Для кракелина:
- Сахар – 95 гр.
- Масло сливочное – 75 гр.
- Мука – 95 гр.
Для крема карамельного:
- Сливки – 250 мл.
- Сахар – 100 гр.
- Желатин – 3 гр.
- Вода – 18 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сперва приготовим карамельный крем. Желатин разводим в воде и оставляем набухать.
Шаг 2. Сахар растапливаем на слабом огне в сотейнике, вливаем в него горячие сливки и вымешиваем до однородности. Убираем с огня и вводим желатин. Вымешиваем, закрываем крем пленкой и убираем на время в холодильник.
Шаг 3. Приготовим кракелин. Просеиваем муку, добавляем сахар и кусочки сливочного масла.
Шаг 4. Замешиваем тугое тесто и раскатываем его в тонкий пласт. Накрываем пищевой пленкой и убираем в морозильник на время.
Шаг 5. Приготовим основное тесто. Растапливаем в сотейнике сливочное масло, воду, соль и сахар.
Шаг 6. Убираем заготовку с огня и всыпаем муку, вымешиваем до однородного теста. После возвращаем заготовку на плиту и готовим около 2-3 минут, непрерывно помешивая.
Шаг 7. Даем немного остыть тесту и постепенно вливаем в него яйца. Вымешиваем до гладкости.
Шаг 8. Тесто переливаем в кондитерский мешок и выдавливаем небольшими кружками на противень с пергаментом. Из кракелина вырезаем небольшие кружки. Разогреваем духовку до 250 градусов. Ставим сюда противень и сразу выключаем. Оставляем на 15 минут. После включаем духовой шкаф до 170 градусов и допекаем до готовности.
Шаг 9. Испеченные пирожные остужаем, срезаем с них верхушку.
Шаг 10. Наполняем угощения кремом и закрываем крышечкой.
Шаг 11. «Шу» с карамелью в домашних условиях готово. Угощайтесь!
Пирожное «Шу» со сливками
Пирожное «Шу» со сливками – это очень вкусный и несложный в исполнении рецепт для домашнего чаепития или праздничного стола. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт и радуйте своих близких.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 36 шт.
Ингредиенты:
Для заварного теста:
- Мука – 230 гр.
- Яйцо – 6 шт.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Вода – 250 мл.
- Соль – 1 ч.л.
Для крема:
- Сливки 33% – 0,5 л.
- Пудра сахарная – 100 гр.
- Экстракт ванильный – 15 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Соединяем размягченное сливочное масло, воду, соль. Медленно доводим до кипения и постоянно помешиваем. Отправляем в массу просеянную муку, продолжаем вымешивать тесто до однородности на небольшом огне. Дальше даем немного остыть и вмешиваем по одному яйца.
Шаг 2. Полученное тесто переливаем в кондитерский мешок и начинаем выдавливать его на противень с пергаментом или тефлоновым ковриком.
Шаг 3. Выдавливаем тесто небольшими шариками. После их выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 4. Достаем пирожные из духовки и даем им остыть. Аккуратно срезаем верхушки заготовок.
Шаг 5. Взбиваем густой крем из жирных сливок, сахарной пудры и ванильного экстракта. С помощью кондитерского мешка наносим крем на заготовки без верхушки.
Шаг 6. Закрываем угощения с кремом верхушками. Для украшения можно обсыпать сахарной пудрой.
Шаг 7. Пирожное «Шу» со сливками готово. Подавайте к столу и угощайтесь!
Пирожное «Шу» со сгущенкой
Пирожное «Шу» со сгущенкой – это невероятно вкусное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 24 шт.
Ингредиенты:
- Мука – 180 гр.
- Яйцо – 6 шт.
- Вода – 250 мл.
- Мука – 230 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Сыр творожный – 2 ст.л.
- Молоко сгущенное вареное – 2 ст.л.
- Ванилин – 1 щепотка.
- Крем заварной – 1 л.
- Пудра сахарная – для украшения.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Приготовим тесто. Растапливаем на небольшом огне сливочное масло, вливаем воду, соль. Добавляем сюда просеянную муку, продолжаем вымешивать тесто до однородности на небольшом огне. Дальше даем немного остыть и вмешиваем яйца.
Шаг 2. Полученное тесто переливаем в кондитерский мешок и начинаем выдавливать его на противень с пергаментом или растительным маслом (можно сливочное).
Шаг 3. После заготовки выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 4. Для вкуснейшей начинки соединяем вареную сгущенку, сыр, заварной крем и ванилин.
Шаг 5. Тщательно вымешиваем содержимое до образования однородного крема.
Шаг 6. С остывших пирожных срезаем верхушку. Вливаем сюда начинку и закрываем ее верхушкой обратно.
Шаг 7. Пирожное «Шу» со сгущенкой готово. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!