Пирожное «Шу» классическое – это изысканный десерт французской кухни, который удивляет своим нежным вкусом и аппетитным видом. Такое угощение идеально дополнит чашечку кофе, чая или другого вашего любимого горячего напитка. Для приготовления пирожного в домашних условиях используйте кулинарную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом

Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом – это невероятно вкусное лакомство для вашего семейного стола или праздника. Нежное угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+9 шт.

Молоко коровье 125 мл.

Вода 125 мл.

Масло сливочное 100 гр.

Мука 150 гр.

Сахар-песок 1 ч.л.

Яйцо куриное 4 шт.

Соль 1 щепотка

Ванилин по вкусу

Для заварного крема:

Молоко коровье ½ л.

Желток 5 шт.

Сахар-песок 100 гр.

Крахмал кукурузный 40 гр.

Масло сливочное 40 гр.

Ванилин 1.5 гр.

Шаги 90 мин.

Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом готовится просто. Соединяем молоко, размягченное сливочное масло, воду, соль, ванилин и сахар. Медленно доводим до кипения и постоянно помешиваем. После первых признаков закипания отправляем в массу просеянную муку. Продолжаем вымешивать тесто до однородности на небольшом огне. Дальше убираем с огня и даем ему остыть. Взбиваем яйца и вливаем их в тесто. Вымешиваем. Тесто должно выйти однородным и слегка стекающим с ложки. С помощью кондитерского мешка выдавливаем тесто небольшими кружочками на противень с пергаментом. Выпекаем около 40 минут при температуре 160 градусов. Приступим к приготовлению крема. Растираем куриные желтки с сахаром. Кипятим молоко. В желтки добавляем крахмал. Взбиваем венчиком до полной однородности. Вводим в массу горячее молоко тонкой струей. Продолжаем взбивать венчиком. Ставим массу на медленный огонь, добавляем сливочное масло и ванилин. Вымешиваем венчиком до загустения. Готовые шу разрезаем и наполняем заварным кремом. Классическое пирожное «Шу» с заварным кремом готово. Можно пробовать!

Пирожное «Шу» с кракелюром

Пирожное «Шу» с кракелюром – это яркое и вкусное лакомство, которое станет настоящим украшением любого праздника. Чтобы приготовить такой аппетитный десерт, используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 16 шт.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 100 гр.

Вода – 250 мл.

Мука – 150 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Яйцо – 5 шт.

Крем – по вкусу.

Для кракелюры:

Мука – 100 гр.

Сахар – 100 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Краситель пищевой – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва займемся кракелюром. Подготовим основные для него ингредиенты.

Шаг 2. Просеиваем муку в глубокую миску.

Шаг 3. Добавляем к муке сахар.

Шаг 4. Мелко рубим кусок хорошо охлажденного сливочного масла.

Шаг 5. В муку с сахаром можно добавить немного красителя, чтобы сделать цветной кракелюр.

Шаг 6. В общую массу отправляем нарезанное сливочное масло.

Шаг 7. Тщательно вымешиваем содержимое.

Шаг 8. Полученный ком кладем на рабочую поверхность с пергаментом.

Шаг 9. Накрываем ком еще одним куском пергамента и тонко раскатываем его. Убираем на время в морозилку.

Шаг 10. Приготовим заварное тесто – основу пирожных. Кусочки сливочного масла кладем в сотейник. Сюда же вливаем воду, добавляем соль и сахар.

Шаг 11. Отдельно просеиваем муку.

Шаг 12. Сотейник ставим на плиту. Нагреваем до расплавления масла.

Шаг 13. Убираем с огня и всыпаем всю муку.

Шаг 14. Хорошо вымешиваем массу и ставим на медленный огонь.

Шаг 15. Прогреваем и хорошо вымешиваем тесто.

Шаг 16. Перекладываем заготовку в большую миску, даем ему немного остыть.

Шаг 17. Разбиваем сюда четыре куриных яйца.

Шаг 18. После каждого яйца тщательно вымешиваем тесто.

Шаг 19. Пятое яйцо взбиваем в отдельной миске и постепенно вливаем его в тесто.

Шаг 20. Вымешиваем тесто до густого однородного состояния. Возможно все яйцо вливать не нужно, если видите, что консистенция уже достаточная.

Шаг 21. Переливаем тесто в кондитерский мешок.

Шаг 22. Вливаем его кружочками на противень с пергаментом.

Шаг 23. Достаем из морозилки кракелюр, вырезаем из него небольшие кружки.

Шаг 24. Эти кружки кладем на заварное тесто.

Шаг 25. Выпекаем пирожные около 10-12 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 26. Остужаем пирожные, аккуратно срезаем их шляпки и начиняем кремом по вкусу.

Шаг 27. Пирожное «Шу» с кракелюром готово. Угощайтесь!

«Шу» с карамелью в домашних условиях

«Шу» с карамелью в домашних условиях порадует вас аппетитным видом и неповторимым вкусом. Перед таким угощением никто не сможет устоять. Идеальное решение для праздничного кэнди-бара или фуршета. Для приготовления десерта используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 24 шт.

Ингредиенты:

Мука – 75 гр.

Сахар – 2 гр.

Вода – 125 мл.

Соль – 2 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Яйцо – 2 шт.

Для кракелина:

Сахар – 95 гр.

Масло сливочное – 75 гр.

Мука – 95 гр.

Для крема карамельного:

Сливки – 250 мл.

Сахар – 100 гр.

Желатин – 3 гр.

Вода – 18 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим карамельный крем. Желатин разводим в воде и оставляем набухать.

Шаг 2. Сахар растапливаем на слабом огне в сотейнике, вливаем в него горячие сливки и вымешиваем до однородности. Убираем с огня и вводим желатин. Вымешиваем, закрываем крем пленкой и убираем на время в холодильник.

Шаг 3. Приготовим кракелин. Просеиваем муку, добавляем сахар и кусочки сливочного масла.

Шаг 4. Замешиваем тугое тесто и раскатываем его в тонкий пласт. Накрываем пищевой пленкой и убираем в морозильник на время.

Шаг 5. Приготовим основное тесто. Растапливаем в сотейнике сливочное масло, воду, соль и сахар.

Шаг 6. Убираем заготовку с огня и всыпаем муку, вымешиваем до однородного теста. После возвращаем заготовку на плиту и готовим около 2-3 минут, непрерывно помешивая.

Шаг 7. Даем немного остыть тесту и постепенно вливаем в него яйца. Вымешиваем до гладкости.

Шаг 8. Тесто переливаем в кондитерский мешок и выдавливаем небольшими кружками на противень с пергаментом. Из кракелина вырезаем небольшие кружки. Разогреваем духовку до 250 градусов. Ставим сюда противень и сразу выключаем. Оставляем на 15 минут. После включаем духовой шкаф до 170 градусов и допекаем до готовности.

Шаг 9. Испеченные пирожные остужаем, срезаем с них верхушку.

Шаг 10. Наполняем угощения кремом и закрываем крышечкой.

Шаг 11. «Шу» с карамелью в домашних условиях готово. Угощайтесь!

Пирожное «Шу» со сливками

Пирожное «Шу» со сливками – это очень вкусный и несложный в исполнении рецепт для домашнего чаепития или праздничного стола. Такое лакомство понравится как взрослым, так и детям. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт и радуйте своих близких.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 36 шт.

Ингредиенты:

Для заварного теста:

Мука – 230 гр.

Яйцо – 6 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Вода – 250 мл.

Соль – 1 ч.л.

Для крема:

Сливки 33% – 0,5 л.

Пудра сахарная – 100 гр.

Экстракт ванильный – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем размягченное сливочное масло, воду, соль. Медленно доводим до кипения и постоянно помешиваем. Отправляем в массу просеянную муку, продолжаем вымешивать тесто до однородности на небольшом огне. Дальше даем немного остыть и вмешиваем по одному яйца.

Шаг 2. Полученное тесто переливаем в кондитерский мешок и начинаем выдавливать его на противень с пергаментом или тефлоновым ковриком.

Шаг 3. Выдавливаем тесто небольшими шариками. После их выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 4. Достаем пирожные из духовки и даем им остыть. Аккуратно срезаем верхушки заготовок.

Шаг 5. Взбиваем густой крем из жирных сливок, сахарной пудры и ванильного экстракта. С помощью кондитерского мешка наносим крем на заготовки без верхушки.

Шаг 6. Закрываем угощения с кремом верхушками. Для украшения можно обсыпать сахарной пудрой.

Шаг 7. Пирожное «Шу» со сливками готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Пирожное «Шу» со сгущенкой

Пирожное «Шу» со сгущенкой – это невероятно вкусное лакомство для вашего семейного праздника или чаепития. Такое угощение никого не оставит равнодушным, а также порадует ярким и привлекательным видом. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 24 шт.

Ингредиенты:

Мука – 180 гр.

Яйцо – 6 шт.

Вода – 250 мл.

Мука – 230 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сыр творожный – 2 ст.л.

Молоко сгущенное вареное – 2 ст.л.

Ванилин – 1 щепотка.

Крем заварной – 1 л.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим тесто. Растапливаем на небольшом огне сливочное масло, вливаем воду, соль. Добавляем сюда просеянную муку, продолжаем вымешивать тесто до однородности на небольшом огне. Дальше даем немного остыть и вмешиваем яйца.

Шаг 2. Полученное тесто переливаем в кондитерский мешок и начинаем выдавливать его на противень с пергаментом или растительным маслом (можно сливочное).

Шаг 3. После заготовки выпекаем около 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 4. Для вкуснейшей начинки соединяем вареную сгущенку, сыр, заварной крем и ванилин.

Шаг 5. Тщательно вымешиваем содержимое до образования однородного крема.

Шаг 6. С остывших пирожных срезаем верхушку. Вливаем сюда начинку и закрываем ее верхушкой обратно.

Шаг 7. Пирожное «Шу» со сгущенкой готово. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!