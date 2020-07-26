Пить хочется… Хватит ли Симферополю воды?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 21. АиФ-Крым №21 20/05/2020

Соцсети заполнены снимками обмелевших и почти высохших водохранилищ. Для самого большого города Крыма, Симферополя, решено воду подавать из альтернативных источников. Но хватит ли её?

Вот оно, дно!

До конца мая Симферополь получит дополнительные источники водообеспечения В трёх водохранилищах, откуда пьёт крымская столица, по информации председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игоря Вайля, всего около 22 млн кубов воды.

Месяц назад там было более 34 млн. кубометров. Общая вместимость всех трёх водохранилищ — 74,3 млн кубометров. А город расходует в сутки примерно 140-150 тысяч кубометров. И воды на все нужды явно не хватит.