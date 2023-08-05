Питаемся правильно: рецепт салата с горбушей

Такой салат станет украшением как повседневного, так и праздничного стола.
Чтобы разнообразить рыбное меню, предлагаем приготовить слоеный салат с копченой горбушей по рецепту из блога «Рецепты каждый день». В его составе, кроме рыбы, овощи, зелень и сыр, то есть максимально полезные для здоровья продукты, поэтому он будет лучшим решением для тех, кто тщательно следит за своим питанием.
Слоеный салат с копченой горбушей
Ингредиенты:
- копченая горбуша (горячего копчения) – 200 гр;
- лук – 1 шт;
- морковь – 2 шт;
- яйца – 3 шт;
- сыр – 100 гр;
- салат айсберг – 50 гр;
- майонез;
- уксус 9% – 1 ст. л;
- сахар – 1 ч. л;
- вода – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Морковь отварить в подсоленной воде, яйца сварить вкрутую. Яйца, вареную морковь и твердый сыр натереть на мелкой терке, горбушу порезать мелкими кусочками.
Лук почистить, нарезать мелкими кусочками и на 20 минут залить смесью уксуса, воды и сахара.
На блюдо для салата можно положить разъемное кольцо, чтобы он был более аккуратным. На дно первым слоем выложить горбушу, посыпать луком и сверху сделать майонезную сеточку. Следующий слой – яйца с майонезной сеткой, потом морковь, майонез, листья салата и снова майонез. Верх салата – тертый сыр. При желании салат можно подсаливать.
Дать салату немного постоять в холодильнике, снять форму и можно подавать на стол.
Ранее Фокус писал, как приготовить салат с красной рыбой и авокадо.