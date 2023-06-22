Питательно, полезно и вкусно: скумбрия в горчичном соусе

При подаче скумбрию можно порезать на порционные кусочки и добавить соус.
О пользе скумбрии сказано немало. Напомним, что она легко усваивается организмом и является прекрасным источником белка, содержит большое количество фосфора, йода, кальция, калия, натрия, магния, цинка, фтора, никотиновую кислоту и витамин D, которые также являются важным фактором оздоровления костей и нервной системы и способствуют усвоению. Всего 100 граммов этой рыбы содержат до половины дневной нормы белка. В отличие от насыщенных жиров животного происхождения, ненасыщенные жиры из рыбы считаются наиболее полезными. По мнению ученых, именно жирные кислоты семейства Омега-3, содержащиеся в рыбе, способствуют предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают риск образования тромбов в сосудах, а также способствуют улучшению кровотока в капиллярах.
Именно поэтому скумбрия обязательно должна быть в меню. Благо, рецептов ее приготовления самыми разными способами – огромное количество. Сегодня мы предлагаем приготовить эту рыбу в горчичном соусе по рецепту из кулинарного блога «Рецепты каждый день».
Скумбрия в горчичном соусе
Ингредиенты:
- скумбрия — 1 шт.
- репчатый лук – половина;
- йогурт греческий – 1 ст. л;
- соевый соус – 1,5 ст. л.
- горчица – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Скумбрию порезать на куски и очистить от внутренностей. Хорошо вымыть.ь и обсушить бумажным полотенцем. Очищенный репчатый лук нарезать полукольцами.
Для приготовления соуса смешать йогурт, соевый соус и горчицу, при этом соль добавлять не надо. Масса должна получится однородной.
К скумбрии добавить лук, приготовленный горчичный соус, хорошо перемешать и оставить мариноваться минут на 20.
Замаринованную скумбрию вместе с луком переложить в форму для запекания. Запекать рыбу в разогретой до 170 градусов духовке 20-30 минут до готовности и легкого румянца.
Ранее Фокус писал, как в домашних условиях засолить скумбрию.