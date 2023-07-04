Питательный и легкий салат с курицей: как приготовить полезное и вкусное блюдо

Заправить салат можно греческим йогуртом или сметаной, а вместо зеленого салата взять пекинскую капусту.

Вкусных и полезных салатов много не бывает, особенно сейчас, когда на рынках много домашних продуктов и свежей зелени, выращенной заботливыми руками. Предлагаем вам приготовить на обед или ужин легкий, но очень питательный салат по рецепту из блога «Сборник рецептов». Он не перегрузит желудок, но даст заряд энергии и утолит голод.

Сытный салат для тех, кто питается правильно

Ингредиенты:

свежий огурец – 1-2 шт;

отварные яйца – 2 шт;

куриное филе – 200 гр;

листья салата;

авокадо – 1 шт;

горчица – 1 ч. л;

сметана – 100 гр;

соль;

греческий йогурт или сметана для заправки.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем, посолить, посыпать специями (например, паприкой и сухим чесноком) и обжарить на сухой сковороде без масла с двух сторон до готовности. Можно взять отварную курятину, тогда обжаривать не нужно.

Свежий огурец, отварные яйца, готовое куриное филе, листья салата или пекинскую капусту, авокадо нарезать. Если кто не любит авокадо, можно обойтись без него. Все сложить в салатницу.

Для заправки перемешать горчицу, греческий йогурт или сметану и соль. Выложить заправку в салат и все хорошо перемешать, при необходимости досолить.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный салат с морковью и чесночными гренками.