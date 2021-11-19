Планам севастопольцев на выходных может помешать погода

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Эти выходные многим придётся провести дома, но не из-за пандемии коронавируса. Пришедший в Севастополь циклон будет сопровождаться дождём и сильным ветром, пишет новостной портал ForPost.

Вечер пятницы будет дождливым и пасмурным. Ожидается, что осадки продлятся до конца следующего дня.

Суббота, 20 ноября, тоже не сможет порадовать погодой. Дождь будет периодически прекращаться, температура воздуха к середине дня должна достичь +11 градусов.

В воскресенье направление ветра изменится. Ожидается, что небо расчистится и горожан порадуют солнечные лучи. Днём термометр покажет +13 градусов. Ближе к вечеру ветер почти стихнет.

Следующая неделя обещает быть не такой сырой – осадков пока нет в прогнозе, а вот ветер усилится.