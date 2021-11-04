Пластик и стойкая «химия». Что находят у берегов Крыма

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 44. АиФ-Крым №44 03/11/2021

Человек, приехавший на море, вердикт: «вода чистая» или «вода грязная», выносит на глазок. Если ничего не плавает на поверхности — значит, нормально. Учёные, к сожалению, таких оптимистичных выводов сделать не могут.

С каждым годом ситуация с загрязнением моря становится сложнее. Несколько дней назад мы отметили День Чёрного моря. К сожалению, люди не радуют его своими «подарками».

Кому «приз»?

Крым и сам вносит «вклад» в загрязнение Чёрного моря, и страдает от чужого. «Если, например, в Турции сбрасывается какой-то мусор или стоки, то за счёт течений всё приходит к нам», — объясняет ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей» (ФИЦ ИнБЮМ) Людмила Малахова.