Пластиковые окна для остекления квартир и загородных домов в Кубинке

Как производится установка пластиковых окон
Многие из нас прибегали к покупке окон. Но здесь нужно не только правильно выбрать конструкцию, но и грамотно провести монтаж. Ведь очень часто срок службы напрямую зависит от правильной установки пластиковых окон. Поэтому лучше не экономить деньги и довериться профессиональному специалисту на сайте okna-kubinka.ru. Но, что же можно назвать правильным монтажом?
На сегодняшний день уже имеются достаточные правила, которые определены путем многолетнего опыта. Что же входит в установку пластиковых окон?
- Окно устанавливается полностью по уровню, где выдерживаются вертикальные и горизонтальные расстояния. Тут не допускается наклоны и западания, что позволит обеспечить безотказность работы фурнитуры и долгий срок службы самой конструкции.
- В течение монтажа в стык вставляется плотный слой теплоизоляции, который производится из монтажной пены.
- В процессе монтажа используется плотные материалы для пароизоляции, которые позволят избежать проникновения влаги внутрь.
- Закладные детали позволят надежно и жестко закрепить окно в проеме.
- Узлы монтажные в проеме должны полностью быть герметизированными, что выполняется при помощи необходимых составов.
Как производится монтаж окон?
Если говорить о правильном монтаже, то стоит выделить несколько основных процессов:
- Демонтаж старых оконных рам.
- Замер проема и сверка его горизонтальных и вертикальных плоскостей при помощи вертикального отвеса и уровня.
- Далее пробивается отверстие и обрабатывается для того, чтобы закрепить оконный проем по периметру.
- Устанавливаются окна при помощи болтов, саморезов и пластин.
- Происходит герметизация всех пространств между окнами и стенами.
- Устанавливаются наружные отливы для отвода различных вод.
Последний этап монтажа окон включает в себя следующие виды работ:
- Закрываются стыки и устанавливаются откосы.
- Происходит регулирование подоконников из пластмассы.
- Регулируется запорная арматура.
- Удаляется слой защитной пленки со всех поверхностей.
Если вы вдруг после монтажа новых конструкций окон начали наблюдать ухудшение микроклимата, то для решения этой проблемы следует обратиться к установщику. Духота или влажность — это всегда следствие неэффективного монтажа. Именно поэтому следует полностью устранять данную проблему и больше не страдать вместе с ней. Установка пластиковых окон производится только при помощи специалистов, которые не доставят вам никаких проблем в дальнейшем.