Пластиковые окна для остекления квартир и загородных домов в Кубинке

Как производится установка пластиковых окон

Многие из нас прибегали к покупке окон. Но здесь нужно не только правильно выбрать конструкцию, но и грамотно провести монтаж. Ведь очень часто срок службы напрямую зависит от правильной установки пластиковых окон. Поэтому лучше не экономить деньги и довериться профессиональному специалисту на сайте okna-kubinka.ru. Но, что же можно назвать правильным монтажом?

На сегодняшний день уже имеются достаточные правила, которые определены путем многолетнего опыта. Что же входит в установку пластиковых окон?

Окно устанавливается полностью по уровню, где выдерживаются вертикальные и горизонтальные расстояния. Тут не допускается наклоны и западания, что позволит обеспечить безотказность работы фурнитуры и долгий срок службы самой конструкции. В течение монтажа в стык вставляется плотный слой теплоизоляции, который производится из монтажной пены. В процессе монтажа используется плотные материалы для пароизоляции, которые позволят избежать проникновения влаги внутрь. Закладные детали позволят надежно и жестко закрепить окно в проеме. Узлы монтажные в проеме должны полностью быть герметизированными, что выполняется при помощи необходимых составов.

Как производится монтаж окон?

Если говорить о правильном монтаже, то стоит выделить несколько основных процессов:

Демонтаж старых оконных рам. Замер проема и сверка его горизонтальных и вертикальных плоскостей при помощи вертикального отвеса и уровня. Далее пробивается отверстие и обрабатывается для того, чтобы закрепить оконный проем по периметру. Устанавливаются окна при помощи болтов, саморезов и пластин. Происходит герметизация всех пространств между окнами и стенами. Устанавливаются наружные отливы для отвода различных вод.

Последний этап монтажа окон включает в себя следующие виды работ:

Закрываются стыки и устанавливаются откосы. Происходит регулирование подоконников из пластмассы. Регулируется запорная арматура. Удаляется слой защитной пленки со всех поверхностей.

Если вы вдруг после монтажа новых конструкций окон начали наблюдать ухудшение микроклимата, то для решения этой проблемы следует обратиться к установщику. Духота или влажность — это всегда следствие неэффективного монтажа. Именно поэтому следует полностью устранять данную проблему и больше не страдать вместе с ней. Установка пластиковых окон производится только при помощи специалистов, которые не доставят вам никаких проблем в дальнейшем.