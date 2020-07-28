Преимущества винтовых компрессоров

Винтовой компрессор целесообразно устанавливать на производствах, которые нуждаются в постоянных больших объемах сжатого воздуха. Если же объемы нужны небольшие, то лучше будет использовать поршневой компрессор. Основным достоинством винтового компрессора является его эффективность и малое потребление электрической энергии. Пластинчато-роторные вакуумные насосы DVP вы можете заказать на сайте dvp-prom.ru.

Так же можно выделить следующие основные преимущества винтовых компрессоров:

Низкий уровень вибрации и выделяемого в процессе работы шума. Это обусловлено конструктивными особенностями агрегата. Компрессор можно монтировать в непосредственной близости от пневматической установки без дополнительных затрат на подготовку фундамента и антивибрационной подложки. По уровню шума допускается монтаж и эксплуатация в цехе. За счет небольших габаритных размеров и при монтаже рядом с потребителем воздуха экономится значительное пространство производственного помещения. Нет необходимости монтировать протяженные линии высокого давления от компрессора до пневматической установки. За счет такой децентрализации значительно упрощается процесс модернизации или перемещения рабочего места. Винтовая компрессорная установка потребляет предельно малое количество масла (около 2-3 граммов на кубометр), что позволяет его использовать совместно с современными пневматическими агрегатами. Агрегат имеет воздушное охлаждение. Это экономит пространство и затраты на постройку прудов охладителей и градирен. Выделяемое компрессором тепло можно использовать как дополнительный источник обогрева помещения в зимнее время. На оборудовании такого типа устанавливаются современные системы защиты и контроля работы машины, что позволяет избавиться от дополнительного надзора со стороны персонала.

Винтовой компрессор рассчитан на круглосуточную долговременную работу. Он не имеет трущихся частей, поэтому износ компрессора во время работы минимальный. Компрессор винтовой имеет так называемый режим холостого хода, в то время как поршневой вынужден постоянно вырабатывать сжатый воздух, излишки которого стравливаются в атмосферу.

Несмотря на все свои преимущества, данный тип компрессора имеет не только положительные стороны, но и несколько отрицательных.

Недостатки компрессоров винтового типа

Компрессор, не смотря на свою надежность, имеет довольно сложную конструкцию, а это увеличивает его первоначальную стоимость. Самым дорогим агрегатом компрессора является винтовой блок, ремонт которого зачастую практически невозможен в пределах самого предприятия. К основным недостаткам можно отнести:

для долгосрочной работы компрессорной установки необходима стабильная работа маслоотделителя и охладителя. В противном случае масло может поступать в магистраль.

невозможно использовать компрессор для сжатия газов отличных от атмосферного воздуха;

не рекомендуется использовать в помещениях с грязным производством, где в воздухе находится большое количество пыли или других мелких частиц;

Таким образом, винтовой компрессор высокотехнологичное оборудование обеспечивающее выработку сжатого воздуха больших объемов для непрерывного цикла производства с постоянным потреблением. При правильной эксплуатации и проведении планового технического обслуживания компрессор прослужит долгое количество времени без поломок и простоев производства.