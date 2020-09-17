Платные парковки в Севастополе будет контролировать новое госучреждение

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Контролировать расходы на строительство дорог в Севастополе будет новое госучреждение. ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» займётся проверкой исполнения контрактов на городских магистралях. Об этом в четверг сообщил директор профильного департамента Правительства Севастополя Сергей Румянцев. Предприятие начнёт выполнять функции технического заказчика для ГБУ «Севастопольский автодор», который теперь будет занят исключительно содержанием и ремонтом дорог в качестве подрядчика.

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Результатами работы учреждения станут: эффективная реализация государственных целевых программ, также позволит осуществлять безусловные достижения показателей, установленных национальными проектами в сфере транспорта и дорожно-транспортного хозяйства, поручения Президента и Правительства Российской Федерации».

Новое учреждение будет осуществлять и строительный контроль. Это позволит экономить городской бюджет, отметил Сергей Румянцев.

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Оптимизация расходов бюджета города Севастополя на закупку услуг по строительному контролю, который будет осуществляться уже непосредственно казённым учреждением. На 37% прогнозируется в связи с осуществлением собственными силами».

Кроме того, «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» займётся платными парковками в городе.

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Также пополнение доходов бюджета: планируется увеличение на 64,7 миллиона рублей за счёт вменения данному учреждению функций по контролю за организацией парковочного пространства. Стоит отметить, что данное учреждение не повлечёт за собой увеличение предельной штатной численности работников бюджетной сферы города Севастополя».