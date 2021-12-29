Платные парковки в Севастополе будут работать в тестовом режиме с 9 января. Паркоматы будут работать таким образом до конца января. В среду, 29 декабря, на заседании Правительства губернатор Михаил Развожаев поручил главе профильного Департамента ещё раз проверить и наладить оборудование, а также объяснить жителям особенности системы оплаты.
МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя:
«- Надо рассказать всем, чтобы это не было ни для кого сюрпризом. Люди спрашивают, будут платные или нет. Как это будет всё происходить?
— Мы дадим промежуток времени, чтобы объяснить людям, как происходит оплата.
— На праздниках не надо никаких платных парковок вводить. До конца января вы объясняете всю логику».
Оплачивать штрафы нужно будет уже с первого февраля, сообщили в Правительстве. Платные парковки работают в двух районах Севастополя – в центре города и в Балаклаве. В центре час парковки стоит 35 рублей, в Балаклаве – 50 рублей. Существует несколько способов оплаты:
— наличными через терминалы PayBerry;
— банковской картой через паркоматы;
— через мобильное приложение RuРarking;
— в личном кабинете на сайте sevparking.ru.