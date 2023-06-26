Плавленый сыр быстро и без хлопот: простой рецепт

В сыр можно добавить сушеный укроп и другие специи по своему вкусу.
Плавленый сыр обладает прекрасным вкусом и нежной текстурой. Его можно намазывать на бутерброды, добавлять в различные блюда и просто есть его как самостоятельное блюдо. Приготовить его довольно просто в домашних условиях, воспользовавшись рецептом из блога «Рецепты каждый день».
Домашний плавленый сыр
Ингредиенты:
- творог – 500 гр;
- сливочное масло – 100 гр;
- яйцо – 1 шт;
- соль – 1 ч. л;
- сода пищевая – 0,5 ч. л;
- укроп сушеный – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Сливочное масло растопить на водяной бане или в микроволновке. Когда масло немного остынет, добавить к нему яйцо и хорошенько перемешать, а затем ввести в массу творог и снова все перемешать. Можно воспользоваться погружным блендером, чтобы получить однородную массу без комочков. Если блендера нет, то тогда творог нужно размять вилкой, чтобы не было комочков.
В большой кастрюле вскипятить воду, сверху поставить кастрюлю с творожной массой и, непрерывно помешивая, плавить сыр, пока он не станет полностью однородным и слегка тягучим.
После этого кастрюлю с сыром снять с водяной бани, добавить соль, соду, сушеный укроп и другие специи при желании, хорошо перемешать.
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