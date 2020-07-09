Пленки Деркача: посылал ли Порошенко диверсантов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых якобы зафиксированы телефонные разговоры экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Одна из записанных бесед касается подготовки украинскими военными диверсий и терактов в Крыму в августе 2016 года.

Как сообщает ТАСС, Деркач представил аудиозаписи на пресс-конференции в четверг. На одной из записей человек, являющийся по версии депутата Джозефом Байденом, резко критикует попытки Киева провести диверсии в Крыму и требует от украинской стороны, чтобы это больше не повторялось.

Его собеседник, с голосом экс-президента Украины Петра Порошенко, отвечает, что не знал о планируемых на полуострове диверсиях и терактах и заверяет, что разберется в ситуации.

«Это произошло во время моего визита на Дальний Восток. Мы предприняли важные шаги, которые делают такую ситуацию невозможной в будущем», – говорит он и добавляет, что не отправил сразу в отставку главу украинской военной разведки, чтобы это не выглядело как признание Киевом своей ответственности.

В августе 2016 года в Крыму в ходе перестрелок с украинскими диверсантами на российско-украинской границе возле Армянска погибли сотрудник ФСБ и российский десантник. Части диверсантов удалось скрыться, задержаны были Евгений Панов и Андрей Захтей. По версии следствия, первый является кадровым сотрудником главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, второй должен был содействовать перемещению диверсантов по Крыму. Исходя из материалов расследования, «в составе группы» злоумышленники занимались подготовкой взрывов на объектах инфраструктуры Крыма с целью вывода их из строя.

В ноябре 2018 года на границе в Брянской области за сопротивление сотрудникам полиции был задержан подполковник в отставке Управления специального резерва Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины Георгий Абдыллаев. Он рассказал подробности теракта, который планировался в Крыму в 2016 году.

На опубликованном видео Абдыллаев сообщил, что нападения на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова готовили и планировали осуществить сотрудники спецрезерва главного управления разведки министерства обороны Украины Александр Громов, Максим Шаповал и Кирилл Буданов.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач публиковал аудиозаписи, на которых по его словам, зафиксированы разговоры Байдена и Порошенко. Беседы касались уголовного дела в отношении газодобывающей компании Burisma, отставки Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины и т.д.