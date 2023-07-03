Плетенка на кефире с вишней

Ранее редакция «Со Вкусом» делилась большим количеством рецептов с вишней, рассказывая, как испечь восхитительные пирожки и приготовить простые десерты. Сегодня же вас ждет новинка — роскошная плетенка на кефире. Невесомая основа в сочетании с сочной вишней творит чудеса.

Не терпится опробовать этот рецепт? Тогда скорее бегите на рынок за вишней и приступайте к приготовлению пышного и ароматного лакомства, вкус которого сможет покорить любого.

Воздушная плетенка на кефире: с чем ее испечь

Зимой такая выпечка хороша с вишней в собственном соку. Если у вас спрятана такая заготовка в морозильной камере, можете ее смело доставать и добавлять в тесто. Летом такое лакомство лучше всего печь со свежими вишнями. При желании можете добавить к ним не только крахмал для густоты начинки, но еще и сахар для большей сладости.

Ингредиенты

Кефир500 мл Сахар70 г Дрожжи30 г Яйцо2 шт. Пшеничная мука700 г Сливочное масло35 г Вишня400 г Кукурузный крахмал1,5 ст. л. Сливки1 ст. л.

Приготовление

В глубокую емкость вливаем кефир. Всыпаем к нему сахар и свежие дрожжи. Добавляем размягченное сливочное масло. Берем яйца и отделяем желтки от белков. Добавляем белки к кефирной смеси. Хорошенько перемешиваем.Всыпаем в полученную смесь просеянную пшеничную муку порциями. Замешиваем мягкое однородное тесто. Помещаем его в миску, смазанную маслом. Накрываем пищевой пленкой. Убираем в тепло на 1 час. Присыпаем рабочую поверхность мукой. Выкладываем на нее тесто. Разделяем его на 2 равные части, одну из которых раскатываем в прямоугольный пласт толщиной не больше 1 см.Тщательно промываем вишни. Достаем из них косточки. Выкладываем ягоды в дуршлаг и даем стечь лишней жидкости. Помещаем вишни в миску. Добавляем к ним кукурузный крахмал. Хорошенько перемешиваем.Половину от общего количества ягод равномерно распределяем по пласту из теста, не доходя до краев. Сворачиваем всё в рулет и защипываем его края. Разрезаем заготовку по длине пополам, но не до конца. Переплетаем полученные части. Защипываем край. Выкладываем плетенку в форму для выпекания, смазанную сливочным маслом. То же самое проделываем со второй частью теста и оставшимися вишнями. Накрываем заготовки полотенцем и убираем в теплое место на полчаса.Взбиваем желтки со сливками. Смазываем яичной смесью верх плетенок. Отправляем формы в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готово!

К слову, во время формовки косичек из теста несколько вишен может выпасть на рабочую поверхность. Беспокоиться по этому поводу не нужно. После того как вы выложите плетенки в форму для выпекания, просто украсьте их выпавшими ягодами.