Пляцек с маком и вишней: чешский рецепт

В кулинарной копилке каждой хозяйки должен быть рецепт нарядного десерта, который можно приготовить по случаю праздника. Если вы до сих пор не нашли такой, чешский пляцек с маком и вишней поможет остановить ваши поиски.

Этот великолепный десерт с двумя видами коржей и нежным заварным кремом не стыдно подать гостям. Ведь не каждое лакомство из дорогущих кондитерских может с ним посоревноваться. Домашний пляцек выглядит на миллион, да и к тому же имеет просто бесподобный вкус.

Как приготовить чешский пляцек с маком и вишней

Предупреждаем, что замешанное тесто будет немного липнуть к рукам. Для более удобной раскатки посыпьте его мукой. Также советуем выложить тесто на один лист пергамента и накрыть его вторым. Так вы сможете достаточно быстро и легко раскатать из него пласт необходимой толщины.

Ингредиенты

Пшеничная мука470 г Сахар550 г Яйцо10 шт. Сахарная пудра1 стак. Разрыхлитель2 ч. л. Грецкие орехи200 г Маргарин250 г Вишня150 г Сметана4 ст. л. Мак2 стак. Сливочное масло280 г Молоко1 стак. Лимонная цедра5 г Молочный шоколад200 г

Приготовление

В глубокую емкость просеиваем 450 г пшеничной муки. Натираем к ней на крупной терке охлажденный маргарин. Перетираем всё руками до состояния крошки.Берем 8 яиц. Отделяем белки от желтков. К 6 желткам добавляем сахарную пудру. Взбиваем всё миксером до пышности. В отдельной емкости соединяем сметану комнатной температуры с разрыхлителем. Хорошенько перемешиваем. Добавляем сметану, а также взбитые желтки к пшеничной крошке. Замешиваем однородное тесто.Присыпаем рабочую поверхность пшеничной мукой. Выкладываем на нее тесто. Разделяем его на 3 равных части. Одну из них выкладываем на пергамент. Присыпаем кусок теста мукой. Сверху на него помещаем второй лист пергамента. Раскатываем его в тонкий пласт. Помещаем пергамент с тестом в форму для выпекания. Слегка подравниваем края.В глубокой миске взбиваем 8 белков до пышности. Добавляем к ним 150 г сахара. Снова всё взбиваем до однородной массы.На пласт из теста выкладываем вишни (без косточек), равномерно их распределяя. Сверху помещаем третью часть белкового крема, делая это очень аккуратно.Измельчаем грецкие орехи при помощи ножа. Посыпаем ими белковый крем. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Всыпаем мак в сотейник. Заливаем его кипяченой водой. Отправляем мак на умеренный огонь. Провариваем его в течение 2–3 минут. Убираем мак с плиты. Накрываем его крышкой. Оставляем на 10–15 минут на кухне.Сливаем с мака воду, используя сито. Прокручиваем его через мясорубку. Вбиваем в мак 2 яйца. Добавляем 80 г растопленного сливочного масла, что успело остыть. Всыпаем 200 г сахара. Хорошенько перемешиваем всё до однородной массы.Готовим маковый корж. Второй кусочек теста раскатываем так же, как и предыдущий, используя пергамент. Помещаем его в форму для выпекания. Выкладываем на пласт из теста половину маковой начинки, равномерно ее распределяя. Сверху помещаем часть белковой массы. Посыпаем всё измельченными грецкими орехами. Отправляем форму в духовку на 30 минут при 180 градусах. Проделываем то же с оставшимися ингредиентами, чтобы испечь второй маковый корж.Готовим заварной крем. В кастрюле соединяем 2 желтка с 200 г сахара. Перемешиваем всё до однородности, используя венчик. Добавляем молоко и 20 г пшеничной муки. Снова всё перемешиваем.Отправляем кастрюлю на огонь. Провариваем всё до загустения, активно помешивая венчиком. Затем убираем заварной крем с плиты. Накрываем его пищевой пленкой в контакт и даем остыть до комнатной температуры.В отдельной миске. Взбиваем 200 г размягченного сливочного масла до пышной массы. Постепенно добавляем его в заварной крем. Хорошенько всё взбиваем. Добавляем в крем лимонную цедру. Перемешиваем до однородной массы.Маковый корж смазываем заварным кремом. Выкладываем сверху корж с вишней (белковой частью вниз). Его также смазываем кремом. Далее помещаем оставшийся корж (маковой частью кверху). Слегка его прижимаем. Растапливаем на паровой бане шоколад до однородной массы. Покрываем глазурью верх макового коржа. Присыпаем всё измельченными орехами. Оставляем десерт на ночь для пропитки коржей.

По истечении 6–8 часов можно уже переходить к разрезанию макового пляцека. Разделите десерт на порционные кусочки и подайте его к чаю. Ваши родные сойдут с ума, попробовав это восхитительное лакомство, и попросят готовить его как можно чаще. Не отказывайте в этом желании близким, ведь никакому покупному торту не удастся затмить вкус чешского десерта с маком и вишней.