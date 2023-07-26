Пляцек с маком: нарядный десерт

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Тратиться на услуги профессиональных кондитеров нет смысла, если вы знаете, как испечь домашний пляцек с маком. Он ничем не уступает покупным десертам. Ведь сочетание нежных маковых коржей, пропитанных ванильным сиропом, и карамельного крема просто изумительное!

Единственное — возьмите качественное сгущенное молоко и сметану высокой жирности. Из этих ингредиентов вам удастся сделать максимально плотный и в то же время пышный крем для такого лакомства.

Как приготовить пляцек с маком своими руками

Для того чтобы основа этого десерта была очень мягкой и нежной, ее стоит пропитать сиропом. Вы можете использовать как ванильную пропитку, так и коньячную. Для приготовления второго сиропа необходимо влить в сотейник 250 мл воды. Доведите ее до кипения. Затем всыпьте 200 г сахара. Варите смесь до растворения сахарного песка. Потом остудите ее. Влейте в сироп 10 мл лимонного сока и 20 мл коньяка. Добавьте 5 г ванильного сахара. Тщательно перемешайте. Коньячная пропитка для маковых коржей готова!

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Сахар400 г Сливочное масло200 г Сметана120 г Пшеничная мука270 г Мак100 г Сгущенное молоко250 г Вода250 мл Ванильный сахар10 г

Приготовление

    Готовим основу. Берем яйца и отделяем белки от желтков. К белкам добавляем 200 г сахара. Хорошенько взбиваем. Добавляем к полученной массе желтки. Снова всё взбиваем.

    Пляцек с маком: нарядный десерт

    Добавляем сметану и 30 г остывшего растопленного сливочного масла. Всыпаем мак и пшеничную муку. Перемешиваем все ингредиенты до однородности.Треть от общего количества готового теста выливаем в форму размером 20 на 20 см. Отправляем ее в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Таким же способом выпекаем еще 2 коржа.Готовим крем. В глубокой емкости взбиваем 170 г размягченного сливочного масла. Постепенно добавляем к нему сгущенное молоко. Продолжаем взбивать всё миксером до однородной пышной массы.

    Пляцек с маком: нарядный десерт

    Делаем ванильную пропитку. Вливаем в сотейник воду. Прогреваем ее. Всыпаем 200 г сахара. Варим смесь до полного растворения сахара, активно помешивая. Убираем сироп с огня. Остужаем его. Добавляем в сироп ванильный сахар. Хорошенько перемешиваем.Формируем пляцек, используя разъемную форму. Выкладываем на блюдо первый маковый корж. Пропитываем его сахарным сиропом. Сверху выкладываем половину крема, равномерно его распределяя.

    Пляцек с маком: нарядный десерт

    Затем помещаем второй корж. Пропитываем его сиропом. Далее смазываем маковый корж оставшимся кремом. Сверху помещаем третий корж и слегка его прижимаем.Отправляем десерт в холодильник на 10–12 часов для стабилизации крема и пропитки коржей. Готово!

При желании вы можете сделать еще шоколадную глазурь и полить ею готовый пляцек. Это идеальный вариант вкусного декора для такого десерта. Только помните, что глазури нужно дать время застыть, и лишь потом можно приступать к разрезанию макового лакомства.

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