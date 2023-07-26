Пляцек с маком: нарядный десерт

Тратиться на услуги профессиональных кондитеров нет смысла, если вы знаете, как испечь домашний пляцек с маком. Он ничем не уступает покупным десертам. Ведь сочетание нежных маковых коржей, пропитанных ванильным сиропом, и карамельного крема просто изумительное!

Единственное — возьмите качественное сгущенное молоко и сметану высокой жирности. Из этих ингредиентов вам удастся сделать максимально плотный и в то же время пышный крем для такого лакомства.

Как приготовить пляцек с маком своими руками

Для того чтобы основа этого десерта была очень мягкой и нежной, ее стоит пропитать сиропом. Вы можете использовать как ванильную пропитку, так и коньячную. Для приготовления второго сиропа необходимо влить в сотейник 250 мл воды. Доведите ее до кипения. Затем всыпьте 200 г сахара. Варите смесь до растворения сахарного песка. Потом остудите ее. Влейте в сироп 10 мл лимонного сока и 20 мл коньяка. Добавьте 5 г ванильного сахара. Тщательно перемешайте. Коньячная пропитка для маковых коржей готова!

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Сахар400 г Сливочное масло200 г Сметана120 г Пшеничная мука270 г Мак100 г Сгущенное молоко250 г Вода250 мл Ванильный сахар10 г

Приготовление

Готовим основу. Берем яйца и отделяем белки от желтков. К белкам добавляем 200 г сахара. Хорошенько взбиваем. Добавляем к полученной массе желтки. Снова всё взбиваем. Добавляем сметану и 30 г остывшего растопленного сливочного масла. Всыпаем мак и пшеничную муку. Перемешиваем все ингредиенты до однородности.Треть от общего количества готового теста выливаем в форму размером 20 на 20 см. Отправляем ее в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Таким же способом выпекаем еще 2 коржа.Готовим крем. В глубокой емкости взбиваем 170 г размягченного сливочного масла. Постепенно добавляем к нему сгущенное молоко. Продолжаем взбивать всё миксером до однородной пышной массы. Делаем ванильную пропитку. Вливаем в сотейник воду. Прогреваем ее. Всыпаем 200 г сахара. Варим смесь до полного растворения сахара, активно помешивая. Убираем сироп с огня. Остужаем его. Добавляем в сироп ванильный сахар. Хорошенько перемешиваем.Формируем пляцек, используя разъемную форму. Выкладываем на блюдо первый маковый корж. Пропитываем его сахарным сиропом. Сверху выкладываем половину крема, равномерно его распределяя. Затем помещаем второй корж. Пропитываем его сиропом. Далее смазываем маковый корж оставшимся кремом. Сверху помещаем третий корж и слегка его прижимаем.Отправляем десерт в холодильник на 10–12 часов для стабилизации крема и пропитки коржей. Готово!

При желании вы можете сделать еще шоколадную глазурь и полить ею готовый пляцек. Это идеальный вариант вкусного декора для такого десерта. Только помните, что глазури нужно дать время застыть, и лишь потом можно приступать к разрезанию макового лакомства.