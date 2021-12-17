Пляж «Учкуевка» благоустроят в следующем году

В 2022 году пляж «Учкуевка», который находится на Северной стороне Севастополя, ждёт благоустройство. Об этом сообщает новостной портал ForPost.

16 декабря на заседании комитета Заксобрания по городскому хозяйству его председатель Вячеслав Камзолов отметил плачевное состояние пляжа «Учкуевка», который обслуживается ГБУ «Парки и скверы». Речь шла об отсутствии объектов торговли, демонтаже незаконных НТО в разгар сезона и несистемном вывозе мусора. Однако в 2022 году популярный пляж ждут перемены.

Общественные обсуждения проекта благоустройства прошли ещё в октябре. Его разработала севастопольская компания «Новый город», которая также занималась проектами скверов Первого и Второго бастионов. Как отметил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Николай Аралин, проект пляжа «Учкуевка» доработан.

Депутат Совета Нахимовского муниципального округа Алексей Гладких отметил, что замечания были не только к внешнему виду скамеек и урн. Заказчиков постарались убедить в том, что к развитию территории необходимо подходить комплексно.

Например, если на пляже будет пирс, это должно повлиять на проектное решение благоустройства. Ещё один важный момент – летом к месту отдыха приезжает множество горожан и туристов, возникает проблема со стоянкой автомобиля. Сейчас приезжающих всё время штрафуют за парковку в неположенных местах. То, что такая проблема будет, было понятно ещё при обсуждении проекта реконструкции парка, но тогда людей не услышали, подчеркнул Гладких.

На время реконструкции, набережную полностью закроют. Но в этой истории остаётся одно «но»: сначала нужно дождаться финансирования проекта. Деньги Москвы, на которые в данном случае вся надежда, в бюджете Севастополя ещё не заложены. Об этом во время рассмотрения бюджета в первом чтении сказал и. о. директора департамента финансов Алексей Плотников.