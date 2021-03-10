Пляжи санатория «Форос» останутся открытыми для отдыхающих — власти Крыма

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заверил, что пляжи санатория «Форос» будут благоустроены и останутся открытыми для посещения.

Аксенов: прокуратура начала проверку законности строительства в Форосе «У «Фороса» восемь карт пляжей, они их дополнительно благоустроят, в том числе элементами инвентаря и всем остальным», — отметил он.

Волченко добавил, что три дополнительных пляжа, которые расположены на территории поселка, также будут благоустроены. Речь идет о пляжах «Зеленый», «Тихая бухта», «Холодный».