Плитка Церсанит под дерево. Приятное и прочное решение для отделки

Сейчас очень популярна стеклянная мозаика для бассейна. Мозаичная плитка под дерево представляет собой стеклянные элементы довольно небольшого размера, которые выпускаются в виде матриц, наклеенных на специальную сетку-подложку. Помимо стекла очень часто для производства такой плитки используют керамику или металл. Визуально разница между этими материалами заметна только в плане бликов – поверхность бывает как глянцевой, так и матовой. До недавнего времени мозаичные рисунки в обычных квартирах можно было встретить очень редко, потому что для этого требовались достаточно хорошие навыки в этой области. Теперь же все стало намного проще – вам только остается правильно установить готовое полотно, при этом не нужно иметь никаких специальных знаний.

Что же касается ассортимента мозаичной плитки, то здесь каждый сможет найти то, что ему действительно по душе. Наиболее популярной является плитка с вкрапленным авантюрином, который представляется собой искусственный камень с медными кристаллами. За счет этого получившийся рисунок отдает множеством мелких бликов, что сразу вызывает ассоциации с драгоценностями. Примерно такой же эффект наблюдается и в случае со стеклянной мозаикой, в которую добавляют фольгу золотого цвета.

Что же касается цветных решений, то на выбор существует несколько вариантов, среди которых есть «смеси», панно, растяжки и бордюры. «Смеси» представляют собой мозаичные плитки разных цветов, которые расположены на одном листе. Стандартный каталог любого производителя состоит из множества решений, но если вам не понравился ни одни вариант, то можно заказать эксклюзивную работу. Подобно тому, как можно выбрать плитку разного цвета, существует также возможность выбрать и ее тип, то есть на одном листе будет расположена плитка раной формы и фактуры. Такие листы называются бордюрами. Что же касается растяжки, то это – обычный переход от одного оттенка к другому.

Также очень часто встречается напольная мозаика, для создания которой требуется плитка повышенной прочности. Обычно ее используют для отделки полов в общественных залах и т.д. Для отделки лестниц лучше всего подходит шершавая плитка, которая частично исключает скольжение.

Независимо от типа и материала каждый вид плитки обладает полной водонепроницаемостью и повышенной стойкостью к химическим воздействиям любого характера. Кроме того, высокая долговечность стекла и керамики позволяет не беспокоиться о сохранности мозаики на протяжении 50 лет.