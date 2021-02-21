Плитку трижды утянуло в море. Сколько денег смоют волны с набережных Крыма?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 7. АиФ-Крым №7 17/02/2021

Море стало настоящим кормильцем для рядовых строителей, которые уже в третий раз будут трудиться над восстановлением Хрустального пляжа в Севастополе. На днях его разрушил шторм и уволок в морские глубины уложенную там керамическую плитку.

В последние годы на Крым прямо-таки обрушились предложения по реконструкции набережных. И хочется верить, что разработчики и подрядчики учтут силу крымских штормов. Как стихия может повлиять на планы по благоустройству прибрежных зон, разбирался «АиФ-Крым».

Дубль три

То, что для «Хрусталки» вообще могли утвердить проект с плиточным покрытием, можно объяснить неведением не местного подрядчика и таких же, прибывших с материка, чиновников. Во все времена этот пляж был «исполнен» в бетоне. И то в иные годы море крошило и рушило его — как, например, осенью 2007 года.