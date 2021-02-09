Площадь Восставших попросили благоустроить в стиле Большой Морской

Фото: эскизный проект Капитального ремонта зелёной зоны в районе пл. Восставших перед зданием УМВД

Эскизный проект капремонта площади Восставших изменят по просьбе горожан – люди попросили благоустроить пространство в стиле Большой Морской. Об этом пишет новостной портал ForPost – детали рассказал изданию заместитель председателя Совета Ленинского муниципального округа Алексей Верещака.

«Люди высказались в пользу сохранения стилевого единства с улицей Большой Морской: чтобы лавочки, фонари и другие элементы благоустройства были продолжением того, что использовалось на Большой Морской», – отметил он.

Также участники обсуждений предложили поставить больше скамеек и оборудовать их навесами. Были и рекомендации в отношении остановочного павильона: люди попросили, чтобы конструкция была не просто красивой, но и удобной в использовании.

«В летнее время очень жарко и солнце светит непосредственно на сидящих на остановке, поэтому жители попросили сделать двусторонним остановочный комплекс для защиты от жары и солнца, предусмотреть, чтобы крыша была непрозрачной и, если у комплекса будут стеклянные стенки, то сделать их тонированными», – рассказал Алексей Верещака.

Ещё одно предложение поступило от любителей истории родного города – установить на площади Восставших стенд с информацией об истории названия и о тех событиях, которые разворачивались здесь в годы Первой русской революции.

Алексей Верещака рассказал: представитель проектной организации пообещал учесть все замечания и пожелания жителей, так как они разумны и конкретны.