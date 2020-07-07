Площадь у Дворца культуры рыбаков обзаведётся воркаут зоной и парковкой

Рабочие приступили к капитальному ремонту площади у Дворца культуры рыбаков. Территории в 2 гектара намерены придать совершенно новый вид – её оборудуют всем необходимым для семейного отдыха. За ходом работ следят сотрудники Департамента городского хозяйства. 7 июля эксперты вновь посетили объект, чтобы убедиться – благоустройство идёт, согласно плану. Со специалистами на место строительства выехал Кирилл Попов.

«Это фонтан. Мы косметический ремонт какой-то проведем. В рамках проекта фонтан не предусмотрен. Но если честно – это и не фонтан. Его уже впоследствии сделали. А так это техническая емкость для данного учреждения».

Работы у Дворца культуры рыбаков не прекращаются с начала мая. За обнесенной забором территорией ежедневно трудятся 30 человек – и это не считая субподрядные организации. Аномальная жара, которая уже как неделю закрепилась в Севастополе, на общем графике не сказывается, уверяет представитель фирмы «Тектум» Станислав Коноваленко

СТАНИСЛАВ КОНОВАЛЕНКО, представитель ООО «Тектум»: «Мы все местные. Нам эта жара не впервой. Мы уже привыкли. В принципе, работаем в графике, согласно всем нормам и правилам».

За 2 месяца подрядчик успел полностью завершить демонтаж старых конструкций. Сейчас в активной фазе – подготовка к укладке финишного покрытия.

СТАНИСЛАВ КОНОВАЛЕНКО, представитель ООО «Тектум»: «Непосредственно где мы сейчас с вами проходим – здесь уже залито основание, армированный бетон. Будет уложена плитка толщиной 90 миллиметров, которая будет выдерживать довольно большие нагрузки».

Фирмой уже заложены основные сети коммуникаций – в том числе, и для системы полива. Для того, чтобы территория стала по-настоящему доступна для отдыхающих, в проекте предусмотрена автомобильная парковка на 54 места. Её общая площадь составит 3 квадратных километра.

Клумбы укроют рулонным газоном и обведут живой изгородью. Рядом установят скамьи – всего их планируется около 40. А ночью освещать площадь будут новые светильники – согласно схеме, у Дворца культуры рыбаков появятся 150 парковых фонарей.

КИРИЛЛ ПОПОВ, корреспондент: «Этот большой участок территории выделяется под детскую площадку. Здесь разместятся десятки качелей и турников для семейного отдыха. Впрочем, есть и один небольшой минус – не предусмотрены какие-либо навесы. Так что отдыхать здесь в жаркое время года – то ещё испытание».

Недалеко от детской площадки появится новая зона – для воркаута, то есть, для занятий спортом. Здесь будут находиться основные тренажеры, наподобие тех, что сейчас расположены в недавно реконструированном сквере 60-летия СССР. Уже имеющиеся лестницы оборудуют пандусами, так что сквер, как называет его сам подрядчик, станет доступным и для маломобильных групп граждан. Со своими задачами строители пока справляются, заключили в Департаменте городского хозяйства.

АНТОН МАКАРОВ, замначальника Управления благоустройства Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В настоящий момент нареканий нет, подрядчик должным образом выполняет свои обязательства. А контроль у нас ежедневный».

Севастополю обновленная площадь обойдется в 81,5 млн рублей. Полностью сдать объект подрядчик должен будет до 30 ноября этого года.

Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»