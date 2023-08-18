Описание приготовления:

Такой плов делается намного проще и быстрее традиционного. Это прекрасный вариант для того, чтобы накормить всю семью. Курицу можно брать любые части, но учтите, что куриная грудка получится суше, чем другое мясо.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Рис / Басмати Блюдо: Горячие блюда / Плов

Состав / Ингредиенты:

Басмати 150 Грамм

Курица (любые части курицы) 500 Грамм

Лук репчатый (больше среднего) 1 Штука

Морковь 1 Штука

Вода (горячая) 1 Стакан

Чеснок (целая головка) 1 Штука

Масло растительное без запаха и вкуса 15 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Специи По вкусу (зира, шафран, кориандр)

Количество порций 4

Калорийность

196 ккал

Калорийность

11 г

Белки

10 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Плов из басмати с курицей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления плова с басмати и курицы.

В сковороду с толстым дном или казан налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Положите резаный репчатый лук и порезанную соломкой морковь. Обжаривайте овощи в течение 3 минут.

Курицу порежьте на куски и добавьте к обжаренным овощам. Посолите, посыпьте специями.

Обжаривайте все еще в течение 10 минут, перемешивая.

Басмати тщательно промойте в теплой воде до чистой воды и добавьте к курице, разровняйте.

Залейте рис с курицей горячей водой.

Головку чеснока вымойте, отрежьте корешок и воткните в середину риса. Закройте сковороду крышкой, убавьте огонь и готовьте плов в течение 25 минут, не мешая. Рис и курица должны приготовиться, а вода полностью впитаться. Снимите плов с огня и подавайте.

Приятного аппетита.