Описание приготовления:
Такой плов делается намного проще и быстрее традиционного. Это прекрасный вариант для того, чтобы накормить всю семью. Курицу можно брать любые части, но учтите, что куриная грудка получится суше, чем другое мясо.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Рис / Басмати Блюдо: Горячие блюда / Плов
Состав / Ингредиенты:
- Басмати 150 Грамм
- Курица (любые части курицы) 500 Грамм
- Лук репчатый (больше среднего) 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Вода (горячая) 1 Стакан
- Чеснок (целая головка) 1 Штука
- Масло растительное без запаха и вкуса 15 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Специи По вкусу (зира, шафран, кориандр)
Количество порций 4
Калорийность
196 ккал
Калорийность
11 г
Белки
10 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Плов из басмати с курицей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления плова с басмати и курицы.
В сковороду с толстым дном или казан налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Положите резаный репчатый лук и порезанную соломкой морковь. Обжаривайте овощи в течение 3 минут.
Курицу порежьте на куски и добавьте к обжаренным овощам. Посолите, посыпьте специями.
Обжаривайте все еще в течение 10 минут, перемешивая.
Басмати тщательно промойте в теплой воде до чистой воды и добавьте к курице, разровняйте.
Залейте рис с курицей горячей водой.
Головку чеснока вымойте, отрежьте корешок и воткните в середину риса. Закройте сковороду крышкой, убавьте огонь и готовьте плов в течение 25 минут, не мешая. Рис и курица должны приготовиться, а вода полностью впитаться. Снимите плов с огня и подавайте.
Приятного аппетита.