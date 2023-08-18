Плов из басмати с курицей

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Описание приготовления:

Такой плов делается намного проще и быстрее традиционного. Это прекрасный вариант для того, чтобы накормить всю семью. Курицу можно брать любые части, но учтите, что куриная грудка получится суше, чем другое мясо.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Рис / Басмати Блюдо: Горячие блюда / Плов

Состав / Ингредиенты:

  • Басмати 150 Грамм
  • Курица (любые части курицы) 500 Грамм
  • Лук репчатый (больше среднего) 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Вода (горячая) 1 Стакан
  • Чеснок (целая головка) 1 Штука
  • Масло растительное без запаха и вкуса 15 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Специи По вкусу (зира, шафран, кориандр)

Количество порций 4

Калорийность

196 ккал

Калорийность

11 г

Белки

10 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Плов из басмати с курицей»

Плов из басмати с курицей

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления плова с басмати и курицы.

Плов из басмати с курицей

В сковороду с толстым дном или казан налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Положите резаный репчатый лук и порезанную соломкой морковь. Обжаривайте овощи в течение 3 минут.

Плов из басмати с курицей

Курицу порежьте на куски и добавьте к обжаренным овощам. Посолите, посыпьте специями.

Плов из басмати с курицей

Обжаривайте все еще в течение 10 минут, перемешивая.

Плов из басмати с курицей

Басмати тщательно промойте в теплой воде до чистой воды и добавьте к курице, разровняйте.

Плов из басмати с курицей

Залейте рис с курицей горячей водой.

Плов из басмати с курицей

Головку чеснока вымойте, отрежьте корешок и воткните в середину риса. Закройте сковороду крышкой, убавьте огонь и готовьте плов в течение 25 минут, не мешая. Рис и курица должны приготовиться, а вода полностью впитаться. Снимите плов с огня и подавайте.

Плов из басмати с курицей

Приятного аппетита.

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