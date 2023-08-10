Описание приготовления:

Плов по этому рецепту получается рассыпчатый, аппетитный, сытный и очень вкусный! Такой плов практически не уступает классическому плову из риса, а мультиварка сделает всю основную работу. Я буду готовить с курицей, но можно взять свинину, говядину, баранину или любое другое мясо на ваш выбор. Рецепт простой и достаточно быстрый в исполнении. Берите на заметку!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Крупы / Булгур Блюдо: Горячие блюда / Плов

Состав / Ингредиенты:

Булгур 350 Грамм

Курица 500 Грамм (любые части)

Лук 1 Штука

Морковь 2 Штуки

Чеснок 1 Штука

Растительное масло 100 Миллилитров

Специи для плова 1 Ст. ложка

Вода 800-900 Миллилитров (по факту)

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

259 ккал

Калорийность

10 г

Белки

14 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Плов из булгура с курицей в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты. Можно взять любые части курицы, у меня голень. Курицу предварительно промойте и обсушите.

Если у вас не готовое филе, то перед приготовлением плова срежьте мясо острым ножом и нарежьте порционными кусочками.

В чашу мультиварки влейте масло, установите режим "Жарка", выложите нарезанные произвольно лук и морковь и обжарьте до мягкости.

Затем добавьте куриное мясо, перемешайте и готовьте всё вместе ещё около 5 минут.

Добавьте специи и соль по вкусу. Влейте кипяток. Воды должно быть столько, чтобы она лишь слегка покрывала мясо. Установите режим "Тушение" и готовьте 30 минут.

Затем добавьте очищенную от верхней шелухи головку чеснока.

Добавьте промытый булгур и разровняйте лопаткой.

Влейте кипяток, чтобы вода покрыла крупу примерно на 1,5-2 см. Установите режим "Плов" и готовьте до звукового сигнала.

Плов из булгура с курицей в мультиварке готов. Можно подавать его сразу же, но я рекомендую оставить блюдо на режиме "Подогрев" ещё на 20-30 минут.

Приятного аппетита!