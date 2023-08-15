Описание приготовления:

Чтобы рис получился рассыпчатым, обязательно тщательно его промывайте, смывая крахмал, который и делает его липким. Время приготовления зависит от сорта риса, ведь в зависимости от вида время может увеличиться. Изюм берите светлый, так как черный изюм окрасит рис в темный цвет, и плов будет выглядеть не аппетитно, хотя во вкусе не проиграет. Чернослив лучше взять натуральный. Конечно он не такой красивый и блестящий, но точно не обработан для красоты.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Плов

Состав / Ингредиенты:

Говядина 300 Грамм (без кости)

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Рис длиннозернистый 1 Стакан

Чеснок 1 Штука

Изюм светлый 40 Грамм

Чернослив без косточек 40 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 25 Миллилитров (для жарки)

Приправа 1/2 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

223 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Плов с черносливом и изюмом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления плова с черносливом и изюмом.

Говядину сполосните и обсушите, нарежьте средним кубиком. В казане или сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло на сильном огне и обжарьте говядину до золотистой корочки буквально 3-4 минуты.

Репчатый лук порежьте полукольцами и добавьте к мясу. Обжаривайте все на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.

Морковь почистите и порежьте соломкой, добавьте к говядине с луком. Добавьте специи и обжаривайте еще 7 минут.

Выложите в сковороду промытый светлый изюм и чернослив, посолите, поперчите и перемешайте.

Рис для плова тщательно промойте в теплой воде, пока она не станет прозрачной. Добавьте в сковороду, перемешайте и разровняйте. Влейте горячую воду, в середину вставьте вымытый с обрезанным корнем чеснок. Сковороду закройте крышкой, убавьте огонь и готовьте плов в течение 20 минут. Снимите с огня и дайте постоять 10 минут, перемешайте и подавайте.

Приятного аппетита!