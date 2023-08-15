Описание приготовления:
Чтобы рис получился рассыпчатым, обязательно тщательно его промывайте, смывая крахмал, который и делает его липким. Время приготовления зависит от сорта риса, ведь в зависимости от вида время может увеличиться. Изюм берите светлый, так как черный изюм окрасит рис в темный цвет, и плов будет выглядеть не аппетитно, хотя во вкусе не проиграет. Чернослив лучше взять натуральный. Конечно он не такой красивый и блестящий, но точно не обработан для красоты.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Плов
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 300 Грамм (без кости)
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Рис длиннозернистый 1 Стакан
- Чеснок 1 Штука
- Изюм светлый 40 Грамм
- Чернослив без косточек 40 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 25 Миллилитров (для жарки)
- Приправа 1/2 Чайных ложки
Количество порций 3
Калорийность
223 ккал
Калорийность
10 г
Белки
8 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Плов с черносливом и изюмом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления плова с черносливом и изюмом.
Говядину сполосните и обсушите, нарежьте средним кубиком. В казане или сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло на сильном огне и обжарьте говядину до золотистой корочки буквально 3-4 минуты.
Репчатый лук порежьте полукольцами и добавьте к мясу. Обжаривайте все на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.
Морковь почистите и порежьте соломкой, добавьте к говядине с луком. Добавьте специи и обжаривайте еще 7 минут.
Выложите в сковороду промытый светлый изюм и чернослив, посолите, поперчите и перемешайте.
Рис для плова тщательно промойте в теплой воде, пока она не станет прозрачной. Добавьте в сковороду, перемешайте и разровняйте. Влейте горячую воду, в середину вставьте вымытый с обрезанным корнем чеснок. Сковороду закройте крышкой, убавьте огонь и готовьте плов в течение 20 минут. Снимите с огня и дайте постоять 10 минут, перемешайте и подавайте.
Приятного аппетита!