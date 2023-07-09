Плов мультиварке Редмонд – это вкусное и любимое многими блюдо с разными ароматами и вкусом, которое не уступает плову, приготовленному в традиционной толстостенной посуде. Ингредиенты (любое мясо, длиннозерный рис и восточные специи) для плова и их пропорции берутся, согласно выбранных рецептов. В мультиварке «Редмонд» плов можно готовить на программах «Тушение», «Мультиповар» и «Плов» и на любой из них, блюдо получается настоящее и очень рассыпчатое.

Плов с курицей в мультиварке Редмонд

Плов с курицей в мультиварке Редмонд в этом рецепте готовим на программе «Мультиповар». Хотя в классических вариантах для плова берется жирное мясо, но и с курицей блюдо получается достаточно вкусным и менее калорийным, а Редмонд позволит вам приготовить плов быстро и просто.

Ингредиенты –+6 порц.

Рис белый 3 мультистакана

Вода 5 мультистакана

Куриная грудка 700 гр.

Морковь 2 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок 1 головка

Масло растительное для жарки

Соль по вкусу

Приправы по вкусу

Шаги 90 мин.

Плов в мультиварке Редмонд готовится очень просто. Куриное филе промыть, обсушить салфеткой и нарезать средними кубиками. В чашу мультиварки «Редмонд» налить немного растительного масла и включить программу «Жарка» на время по умолчанию (15 минут). На разогретое масло переложить нарезку филе и обжарить. Овощи очистить и промыть. Морковь нарезать тонкой соломкой, а лук тонкими четверть кольцами. Через 15 минут к обжаренному куриному филе переложить нарезку овощей и продолжить жарку еще столько же. Несколько раз промыть рис, как для обычного плова. Ровным слоем положить поверх обжаренных филе с овощами, добавить соль и любые специи для плова. Затем аккуратно по стенке чаши налить нужное количество холодной воды. В середину поместить головку чеснока. Закрыть крышку и включить программу «Мультиповар» на 50 минут, установив 120°С. По завершении программы мультиварку Редмонд выключить. Оставить плов под закрытой крышкой еще на 30 минут для настаивания. Затем чеснок удалить, плов аккуратно перемешать и снять пробу. Приготовленный плов с курицей в мультиварке Редмонд разложить по порционным тарелкам и сервировать на обед в горячем виде. Приятного аппетита!

Плов в мультиварке Редмонд со свининой

Плов в мультиварке Редмонд моделей 4502 и 4504 со свининой готовится на программе «Тушение», которая позволяет равномерно приготовиться всем ингредиентам с сохранением палитры их вкусов. Для такого плова берется длиннозерный или круглый рис, а набор приправ такой же, как для плова классического (зира, барбарис и шафран) или просто хмели-сунели. Если свинина нежирная, в плов добавляется немного сливочного масла. По завершении программы плов выдерживается в мультиварке Редмонд еще 10-20 минут.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Рис – 500 гр.

Свинина – 400 гр.

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Соль – по вкусу.

Приправа для плова/хмели-сунели – 1 ч.л.

Сливочное масло – 40 гр.

Вода – 0.7 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промыть холодной водой, салфеткой убрать всю влагу и мясо нарезать небольшими кубиками.

Шаг 2. Нарезку свинины переложить в чашу Редмонд и включить программу «Жарка» на 30 минут, так как времени по умолчанию (15 минут) недостаточно. Солить свинину не нужно.

Шаг 3. За время жарки свинина даст много сока и необходимо, чтобы он выпарился.

Шаг 4. Лук очистить и мелко нарезать.

Шаг 5. Морковь очистить, промыть и измельчить на крупной терке.

Шаг 6. К обжаренной свинине добавить, ведь мясо нежирное, кусочек сливочного масла, нарезку лука и пожарить до полупрозрачности.

Шаг 7. Затем добавить тертую морковь, перемешать и пожарить еще 3 минуты.

Шаг 8. Рис на дуршлаге хорошо промыть под холодной проточной водой.

Шаг 9. Затем разложить его ровным слоем поверх обжаренных свинины с овощами.

Шаг 10. Поверх риса насыпать соль с выбранными приправами и аккуратно, по ложке или стенке чаши налить воду.

Шаг 11. В середину плова поместить головку чеснока. Закрыть крышку и включить программу «Тушение» на время по умолчанию.

Шаг 12. По завершении программы дать плову настояться 10-20 минут. Затем чеснок удалить и плов аккуратно ложкой перемешать.

Шаг 13. Приготовленный плов в мультиварке Редмонд со свининой разложить по тарелкам и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Плов с говядиной в мультиварке Редмонд

Плов с говядиной в мультиварке Редмонд готовится несложно, по общим правилам готовки классического плова и получается не слишком калорийным. В этом рецепте говядину обжариваем в «Редмонд» на программе «Жарка», затем готовим зирвак на программе «Тушение» и завершаем готовку на программе «Рис».

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Говядина – 400 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Соль – по вкусу.

Приправа для плова – по вкусу.

Вода – 2 ст.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистить луковицу и нарезать небольшими кубиками.

Шаг 2. Мякоть говядины промыть холодной водой, обсушить салфеткой и нарезать средними кубиками.

Шаг 3. В чашу «Редмонд» налить немного растительного масла и включить программу «Жарка» на время по умолчанию. На разогретое масло переложить нарезку лука, пару минут пожарить и переложить нарезку говядины. Жарить говядину при периодическом помешивании до завершения этой программы. Затем мясо посолить по своему вкусу, добавить приправы для плова, налить ½ ст. воды, закрыть крышку и включить программу «Тушение» на 40 минут. Это будет зирвак для плова.

Шаг 4. Морковь очистить и нарезать тонкими брусочками. Нарезку моркови переложить в тушеный зирвак.

Шаг 5. Подготовить рис (лучше пропаренный), как для обычного плова и ровным слоем уложить поверх зирвака с морковью.

Шаг 6. Рис посыпать солью. Аккуратно и по стенке чаши налить 1,5 стакана воды. В середину чаши поместить головку чеснока. Закрыть крышку и включить программу «Рис» на время по умолчанию.

Шаг 7. По завершении этой программы оставить плов под закрытой крышкой в режиме «Подогрев» еще на 10 минут. Затем плов перемешать и снять пробу.

Шаг 8. Приготовленный плов с говядиной в мультиварке Редмонд разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Настоящий узбекский плов в мультиварке

Настоящий узбекский плов можно приготовить и в мультиварке, а вкус его будет не хуже приготовленного в казане с толстыми стенками. Готовим плов в мультиварке-скороварке «Редмонд» на программе «Тушение». Хотя узбекский плов готовится на зирваке, но в этой модели гаждета мясо только обжаривается с овощами и затем тушится с рисом. Мясо берется достаточно жирное и в этом рецепте традиционную баранину заменим более привычной нам свининой. Для плова лучше выбрать рис «Девзир», но подойдут «Басмати» или «Жасмин», а приправы берутся по отдельности или в миксте.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Рис – 500 гр.

Свинина – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубка.

Соль – по вкусу.

Приправа для плова – по вкусу.

Вода – 700 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте все ингредиенты для плова. Овощи очистите и промойте. Свинину выберите с прослойками жира, промойте и обсушите.

Шаг 2. Тонкими полукольцами нарежьте луковицу.

Шаг 3. Морковь нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 4. Зубки чеснока очистите и крупно нарежьте.

Шаг 5. Промойте холодной водой кусок мяса, обсушите салфеткой и нарежьте кубиками размером примерно 4х4 см.

Шаг 6. В чашу мультиварки «Редмонд» налейте немного растительного масла и включите программу «Жарка». В разогретое масло переложите нарезку мяса и обжарьте до румяного цвета со всех сторон.

Шаг 7. К обжаренному мясу переложите нарезку овощей и пожарьте их еще несколько минут.

Шаг 8. Затем добавьте к мясу чеснок и пожарьте еще пару минут, чтобы чеснок дал свой аромат.

Шаг 9. Обжаренные ингредиенты посыпьте солью с приправой для плова и хорошо перемешайте.

Шаг 10. Рис хорошо промойте холодной водой и ровным слоем переложите поверх мяса с овощами.

Шаг 11. Тонкой струей налейте в чашу 700 мл чистой воды. Закройте крышку и включите программу «Тушение». Время по умолчанию в мультиварке составляет 20 минут.

Шаг 12. По завершении программы удалите пар, откройте крышку и плов перемешайте.

Шаг 13. Приготовленный настоящий узбекский плов в мультиварке, ароматный и очень вкусный, разложите по тарелкам и сервируйте к столу горячим. Приятного аппетита!

Плов в мультиварке Редмонд с индейкой

Плов в мультиварке Редмонд с индейкой готовится просто, быстро и отличается хорошим вкусом и ароматом приправ, малой калорийностью. Рецепт плова с индейкой не классический, но будет все-таки пловом, а не рисовой кашей с мясом. В мультиварке «Редмонд» готовим плов на программах «Выпечка» и «Плов».

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Рис – 150 гр.

Филе индейки – 300 гр.

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Соль – по вкусу.

Приправы для плова (зира, куркума) – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи очистить, промыть и нарезать средними кусочками. В чашу мультиварки налить 2 столовые ложки масла и включить программу «Выпечка». На горячем масле обжарить нарезку овощей в течение 5 минут и посыпать зирой.

Шаг 2. Средними кубиками нарезать филе индейки, переложить к овощам и пожарить при помешивании до изменения его цвета на белый.

Шаг 3. Рис для плова хорошо промыть и заранее на 15 минут замочить в холодной воде.

Шаг 4. Поверх обжаренных ингредиентов ровным слоем выложить подготовленный рис, насыпать соль с куркумой, залить чистой водой на 1 см выше уровня риса и положить головку чеснока.

Шаг 5. Крышку закрыть и включить программу «Плов» на время по умолчанию.

Шаг 6. По завершении программы дать плову 15 минут для настаивания под закрытой крышкой, а затем перемешать и снять пробу.

Шаг 7. Приготовленный плов в мультиварке Редмонд с индейкой разложить по порционным тарелкам или переложить на общее блюдо и подать на стол горячим. Приятного аппетита!