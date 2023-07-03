Плов в мультиварке — это замечательное угощение, которое хорошо насыщает. Готовят плов с различными видами мяса и грибами. Для приготовления используют не только рис, но и булгур. Рис берут пропаренный, длиннозерный, круглозерный, басмати или бурый. Все блюда обладают незабываемым вкусом. Каждый рецепт хорош по-своему.

Плов со свининой в мультиварке Редмонд

Плов со свининой в мультиварке Редмонд получается рассыпчатым и очень вкусным. Кухонная помощница значительно экономит время. Идеальный вариант для тех, кто не любит долго стоять у плиты. Плов хорошо насыщает и подходит для полноценного приема пищи. Рецепт хорош тем, что все ингредиенты закладываются сразу.

Ингредиенты –+6 порц.

Свинина 500 гр.

Рис длиннозерный 500 гр.

Чеснок 20 гр.

Морковь 200 гр.

Лук репчатый 140 гр.

Масло растительное 70 мл.

Вода 700 мл.

Барбарис по вкусу

Соль по вкусу

Шаги 60 мин.

Плов в мультиварке готовится очень просто. Отмеряем указанное количество ингредиентов. Крупу хорошенько промываем под краном, пока не вымоется весь крахмал. Свинину промываем и режем кусочками не более 3-х сантиметров. Очищаем морковку овощечисткой и крупно натираем на терке. При желании можно нарезать соломкой. С лука счищаем верхний слой. Промыв, измельчаем, как нравится. Разделив чеснок на дольки, снимаем шелуху. В емкость мультиварки выгружаем свинину и овощную нарезку. Солим, приправляем барбарисом и специями по усмотрению. Наливаем растительное масло и перемешиваем. Распределяем рис и выравниваем лопаткой. Теперь необходимо воткнуть чесночные дольки. Наливаем воду. Закрываем прибор и клапан. На панели запускаем режим “Плов”. Время готовки запустится самостоятельно. Когда прозвучит сигнал, аккуратно открываем клапан и выпускаем пар. Открыв крышку, размешиваем блюдо. Распределяем по порциям и украшаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Плов в мультиварке с курицей

Плов в мультиварке с курицей – рецепт, который прекрасно подойдет для занятых людей. Для рецепта можно взять и куриную грудку, если калорийность блюда для вас принципиальна. Но мне больше нравится с куриными бедрами, а еще больше с мякотью куриного бедра. Выходит очень аппетитно!

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриные бедра – 4 шт.

Рис пропаренный – 400 гр.

Чеснок – 2 головки.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Вода – 4 мультистакана.

Соль – 1 ст.л.

Приправа для плова – 1 упаковка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Обмываем куриные бедра и обсушиваем. Очищаем луковицы и морковку.

Шаг 2. Заливаем рис водой, прополоскав несколько раз до прозрачности воды и отставляем в сторону.

Шаг 3. Очищенную морковку нарезаем брусками.

Шаг 4. Луковицы рубим кубиками.

Шаг 5. С куриных бедер удаляем кожу.

Шаг 6. Отделяем мякоть от костей и режем одинаковыми кусочками.

Шаг 7. В емкость прибора заливаем растительное масло. Нажимаем на кнопку “Жарка”, а следом “Старт”. Выгружаем лук и припускаем до золотистости.

Шаг 8. Как только лук зарумянится, выгружаем птицу и готовим 10 минут при регулярном помешивании.

Шаг 9. Забрасываем морковку.

Шаг 10. Перемешав, обжариваем 5 минут, не меняя режим и не прикрывая.

Шаг 11. Заливаем кипятком так, чтобы содержимое было покрыто жидкостью.

Шаг 12. Приправляем специями и солью. Размешиваем.

Шаг 13. С чеснока снимаем верхний слой, не очищая полностью. Втыкаем в зирвак. Установив программу “Тушение”. прикрываем и готовим 10 минут.

Шаг 14. Открыв крышку, вынимаем чеснок. Процеживаем рис от воды и распределяем поверх зирвака. Ровняем лопаткой. Доливаем кипяток так, чтобы он покрывал рис высотой в один палец. Чеснок можно вставить обратно.

Шаг 15. Закрыв крышку, запускаем режим “Рис”, “Плов”, или “Крупы”. Таймер включаем на полчаса.

Шаг 16. После сигнала открываем прибор и перемешиваем блюдо.

Шаг 17. Делим на порции. Приятного аппетита!

Классический узбекский плов в мультиварке

Классический узбекский плов в мультиварке представляет собой невероятно аппетитное блюдо. Готовится оно просто, а вкус и аромат не оставляет равнодушных. Это конечно не оригинал, но для тех, у кого нет возможности готовить в казане или на открытом огне –это хороший вариант.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Баранина – 500 гр.

Рис – 500 гр.

Чеснок – 1 головка.

Морковь – 1-2 шт.

Лук репчатый – 3-4 шт.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 700 мл.

Специи – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Крупу хорошо промываем, чтобы вымыть крахмал.

Шаг 3. Зачистив мясо от прожилок и пленок, режем средними кусками. Более жирные части откладываем.

Шаг 4. Включаем в сеть прибор. Разогрев, отправляем куски баранины пожирнее и обжариваем.

Шаг 5. Когда вытопится жир, закладываем мякоть и подрумяниваем.

Шаг 6. Пока мясо готовится, очищаем лук и морковку. Лук режем кубиком, а морковку нарезаем соломкой.

Шаг 7. Отправляем нарезку к мясу, перемешав, готовим несколько минут.

Шаг 8. К содержимому наливаем воду, чтобы она покрывала составляющие.

Шаг 9. Приправляем солью и пряностями. Можно использовать готовую смесь или соединить свои любимые специи.

Шаг 10. Прикрыв крышкой, на панели запускаем режим “Тушение”. Таймер запускаем на полчаса-час, время зависит от части и вида мяса, а также его свежести.

Шаг 11. Проверяем зирвак на готовность. Мясо должно стать мягким.

Шаг 12. Распределяем промытую крупу. Вода должна покрывать содержимое на 2 пальца. Если не хватает, доливаем кипяток. Закрыв прибор, переключаем программу на “Плов”.

Шаг 13. Когда до завершения программы останется 5 минут, в центр вставляем головку чеснока, предварительно очищенную от верхней шелухи и промытую. Закрываем и готовим до оповещения.

Шаг 14. После сигнала открываем и размешиваем блюдо движениями снизу вверх.

Шаг 15. Берем большое блюдо и выкладываем плов горкой. В середине делаем углубление и вставляем головку чеснока.

Шаг 16. Приглашаем домочадцев трапезничать. Приятного аппетита!

Рассыпчатый плов с говядиной

Рассыпчатый плов с говядиной представляет собой невероятно ароматное блюдо, от которого теряется дар речи. Специи гармонично дополняют основные ингредиенты. Приготовление занимает чуть более часа, но благодаря использованию электротехники, мясо получается мягким и необыкновенно вкусным. Шикарное блюдо – рисинка от рисинки.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Говядина грудинка – 500 гр.

Рис – 500 гр.

Чеснок – 1 головка.

Морковь – 500 гр.

Лук репчатый – 500 гр.

Масло растительное – 300 мл.

Вода – 1 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Базилик сухой – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Очистив лук, измельчаем не слишком тонкими полукольцами. Очистив морковку от кожицы (для удобства используем экономку), нарезаем крупными брусками. Промыв говядину и обсушив, режем достаточно крупными кусками. Очищаем чеснок, срезаем усы, но не очищаем полностью и промываем.

Шаг 2. Включаем помощницу в сеть. Запускаем функцию “Жарка” и наливаем растительное масло.

Шаг 3. Выгружаем в кипящее масло говядину и жарим до корочки, далее закладываем овощную нарезку.

Шаг 4. Обжариваем четверть часа, не забываем помешивать. После чего приправляем и обжариваем еще 10 минут.

Шаг 5. Пока готовится зирвак, основательно прополаскиваем рис, чтобы вымылся крахмал. Рис можно использовать любой – бурый, басмати, круглозерный или длиннозерный. Далее заливаем водой и даем постоять.

Шаг 6. Процедив крупу, высыпаем ее на зирвак. Ровняем лопаткой.

Шаг 7. Вливаем воду вдвое больше риса. Втыкаем головку чеснока. Закрыв крышку, нажимаем на кнопку “Плов”, таймер запустится автоматически.

Шаг 8. После окончания программы, отключаем прибор и даем постоять плову 15 минут, не открывая крышку. Распределяем плов по общему блюду или по порциям. Приятного аппетита!

Плов с индейкой в мультиварке

Плов с индейкой в мультиварке не оставляет равнодушных. Блюдо выходит очень вкусным, а приготовление занимает плюс-минус час. Плов подходит для повседневного рациона и для более значимых событий. Блюдо обладает привлекательным внешним видом, а исполняется легко.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе бедра индейки – 600 гр.

Рис пропаренный – 400 гр.

Чеснок – 1 головка.

Морковь – 200 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Масло растительное – 80 мл.

Вода – 700-800 мл.

Приправа для плова – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор. Специи собираем самостоятельно или берем готовую смесь “Для плова”. Очищаем лук и морковку. Обрабатываем мясо, снимаем пленки, кожицу и зачищаем. При желании берем часть пожирнее, тогда плов будет сочнее.

Шаг 2. Разрезаем морковку брусочками, лук – полукольцами или четвертинками. Мясо режем средними по размеру ломтиками. Заложив нарезку в емкость электроприбора и размешав, запускаем программу нажатием на кнопку “Жарка”. Процесс займет четверть часа.

Шаг 3. Услышав звуковое оповещение о завершении процесса, приправляем обжарку и засыпаем пропаренный рис. Подойдет и любой другой, но тогда его необходимо основательно промыть, чтобы избавиться от крахмала.

Шаг 4. Распределив лопаткой, делаем в центре углубление и втыкаем промытую и очищенную от верхней шелухи головку чеснока.

Шаг 5. Наливаем закипевшую воду, чтобы содержимое было покрыто на 2 сантиметра. Солим, закрываем и переводим агрегат в режим “Плов”. Автоматически запустится таймер. Время готовки зависит от модели мультиварки. Оно устанавливается по умолчанию.

Шаг 6. Отключив прибор после оповещения, даем блюду немного настояться. Затем открываем крышку и размешиваем деревянной лопаткой аккуратными движениями снизу вверх.

Шаг 7. Выложив плов горкой, презентуем блюдо родным и близким. Приятного аппетита!

Плов из булгура в мультиварке

Плов из булгура в мультиварке – блюдо, которое позволяет быстро и вкусно накормить семью. Свинина за короткое время успеет хорошо приготовиться и будет достаточно нежной, а крупа рассыпчатой. Если калорийность блюда для вас не имеет значения, можно использовать часть пожирнее.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Свинина – 600 гр.

Булгур – 1 ст.

Чеснок – 4 зубчика.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 2 ст.

Специи для плова – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Зачистив мясо от прожилок и пленок, нарезаем достаточно крупно. Если важна калорийность блюда и хочется сделать его менее калорийным, используем курицу, индейку или постное мясо.

Шаг 2. Запускаем мультиварку в режиме “Жарка”, таймер – 25 минут. Очищаем лук и промываем, нарезаем соломкой и выгружаем в чашу с раскаленным растительным маслом.

Шаг 3. Как только лук станет прозрачным, загружаем мясо, приправляем пряностями и готовим, пока свинина не приобретет золотистый оттенок.

Шаг 4. Добившись результата, кладем нарезанную брусками морковь.

Шаг 5. Посыпаем солью и перемешиваем.

Шаг 6. Выгружаем промытую крупу, сдабриваем давленым или рубленым чесноком. На панели выбираем программу “Плов”, “Рис” или “Крупы”. Запускаем таймер, обычно время закладывается автоматически. Если прибор не поддерживает такую функцию, выбираем полчаса. Перемешав, обжариваем содержимое не более 5 минут.

Шаг 7. Заливаем кипятком и закрываем прибор.

Шаг 8. Дождавшись звукового сигнала, отключаем агрегат. Даем настояться блюду хотя бы немного. Открываем мультиварку.

Шаг 9. Приглашаем семейство обедать. Приятного аппетита!

Плов из баранины в мультиварке

Плов из баранины в мультиварке обладает невероятно привлекательным ароматом. Мясо разваливается на волокна, а рис рассыпается. Блюдо готовится быстро в отличие от оригинала. Барбарис и зира придают незабываемый вкус сытному угощению. Готовьте, это очень просто!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Баранина – 500 гр.

Рис – 2 ст.

Чеснок – 4 зубчика.

Морковь – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 500-600 мл.

Барбарис – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зира – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зачистив баранину, нарезаем кусочками среднего размера. Для вкусного плова берем часть с жировыми прослойками. Если часть постная, можно взять немного курдюка и использовать вместо растительного масла.

Шаг 2. Очищаем лук, нарезаем перьями или полукольцами.

Шаг 3. Вымытую морковку освобождаем от кожицы при помощи овощечистки, нарезаем соломкой или брусками.

Шаг 4. В чашу мультиварки вливаем растительное масло, прогреваем, запустив программу “Жарка”, поджариваем мясо до румянца.

Шаг 5. Закладываем лук и размешиваем.

Шаг 6. Кладем морковку, обжарив до мягкости, приправляем специями.

Шаг 7. Крупу детально промываем. Рис используем бурый, басмати, длиннозерный или круглозерный по вашему усмотрению.

Шаг 8. Засыпаем в чашу и ровняем лопаткой. Вливаем кипяток и вставляем промытые и неочищенные чесночные дольки. Жидкость должна чуть прикрывать рис. Сразу закрываем прибор, переключаем в режим “Плов”. Запускаем кнопкой “Старт”.

Шаг 9. Готовим до звукового сигнала, после чего отключаем мультиварку. Раскладываем по тарелкам. Приятного аппетита!

Плов из бурого риса в мультиварке

Плов из бурого риса в мультиварке станет отличным вариантом для сытного семейного обеда. Пока готовится плов, можно заняться домашними хлопотами или приготовить закуски к горячему блюду. Бурый рис выходит идеальным и прекрасно сочетается с мясом.

Время готовки – 1 ч.40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Свинина мякоть – 500 гр.

Рис бурый – 500 гр.

Чеснок – 1 головка.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 3 шт.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 800 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину зачищаем, промываем, обсушиваем и рубим кусками. В чашу мультиварки наливаем растительное масло. Включив прибор в сеть, нажимаем кнопку “Жарка”. Устанавливаем таймер на 10 минут. Закладываем мясо. Вместо свинины можно использовать говядину, баранину, курицу или индейку. Обжариваем до румяности.

Шаг 2. Очистив лук и промыв его, нарезаем перьями. Сняв кожицу с морковки овощечисткой, рубим брусками. Выгружаем к обжаренному мясу. Перемешав, жарим 5 минут.

Шаг 3. Очищаем чеснок и кладем спустя время. Приправляем специями. Солим. Вливаем горячую воду. Готовим зирвак, переключив программу на “Тушение”. Время готовки около 20 минут. Тщательно промываем бурый рис. Лучше это сделать перед готовкой, а затем залить водой. Перед закладкой в зирвак, снова промываем и выгружаем в чашу.

Шаг 4. Распределяем лопаткой. При необходимости доливаем кипяток. Жидкость должна покрывать содержимое на 1 сантиметр. Закрываем крышку и запускаем режим “Плов”. Готовим 1 час.

Шаг 5. После звукового сигнала отключаем агрегат. Немного даем настояться и сервируем блюдо. Дополняем разносолами или свежими овощами. Приятного аппетита!

Плов с тушенкой в мультиварке

Плов с тушенкой в мультиварке получается достаточно аппетитным. Этот рецепт выручает в жаркое время. Особенно часто я им пользуюсь летом на даче. Готовлю из тушенки домашнего приготовления или использую магазинный продукт хорошего качества. Блюдо всегда получается на высшем уровне. Пока готовится плов, можно заняться домашними хлопотами.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Тушенка говяжья – 500 гр.

Рис – 1 ст.

Чеснок – 1 головка.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Вода – 2 ст.

Барбарис сушеный – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем компоненты. Берем тушенку – мясную или из птицы. Отмеряем рис – длиннозерный, круглозерный, басмати, бурый или заменяем булгуром. Очищаем морковку при помощи овощечистки. С луковицы удаляем шелуху.

Шаг 2. Морковку нарезаем брусками, лук – кубиками.

Шаг 3. Открываем тушенку, по желанию снимаем жир. Я оставляю, так плов получается хоть и калорийным, но очень аппетитным и рассыпчатым.

Шаг 4. Запускаем электроприбор в режиме “Жарка” и прогреваем растительное масло. Закладываем овощную нарезку. Жарим не более восьми минут.

Шаг 5. К обжарке выгружаем тушенку.

Шаг 6. Основательно промываем рис и высыпаем в чашу. Приправляем специями. Так как тушенка достаточно соленая, солим умеренно, если нужно. Для уверенности лучше попробовать, чтобы не пересолить.

Шаг 7. С чеснока снимаем верхнюю шелуху и промываем, срезаем усы. Размещаем по центру и заливаем кипятком. Прибор переводим в режим “Рис”, “Плов”, “Крупы” или “Каша” в зависимости от модели. Таймер устанавливаем на 1 час.

Шаг 8. После сигнала отключаем помощницу от сети. Перемешав плов, высыпаем его на красивое блюдо. В центр вставляем головку чеснока.

Шаг 9. Презентуем блюдо к столу. Приятного аппетита!

Грибной плов в мультиварке

Грибной плов в мультиварке – идеальный вариант для тех, кто не употребляет мясо и все его производные. Блюдо готовится менее чем за час и получается максимально аппетитным. Привлекательный аромат не оставляет равнодушных. Вкусно и бюджетно. Рекомендую приготовить!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Шампиньоны – 400 гр.

Вешенки – 300 гр.

Рис – 400 гр.

Чеснок – 5 зубчиков.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 30 мл.

Вода – 750 мл.

Барбарис – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 3 шт.

Куркума – 1 ч.л.

Сумах – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем основные ингредиенты и специи. Грибы детально промываем и при необходимости зачищаем. грибы можно использовать самые разные. Подойдут и свежие, и замороженные.

Шаг 2. С вешенок срезаем ножки. Грибы нарезаем ломтиками. Сильно мельчить не нужно, при термической обработке грибы значительно уменьшаются в объеме.

Шаг 3. Очищаем лук и морковку. Морковку рубим брусками. Лук нарезаем кубиками.

Шаг 4. Включив помощницу в сеть, запускаем программу “Жарка” или “Выпечка” в зависимости от модели агрегата. Вливаем растительное масло. Выгружаем нарезку. Обжариваем минут 5.

Шаг 5. Загружаем грибы и готовим 8 минут. Грибы осядут и дадут сок.

Шаг 6. Рис хорошо промываем несколько раз, пока не вымоется крахмал. Подойдет басмати, круглозерный, бурый, длиннозерный. К нему высыпаем перечисленные специи и соль. Пряности определяем самостоятельно. Берем готовую смесь для плова. Основательно размешиваем.

Шаг 7. Головку чеснока делим на дольки и промываем в неочищенном виде. Распределяем по грибам.

Шаг 8. Засыпаем крупу и ровняем лопаткой. Если нет риса или хочется экспериментов, используем булгур. Выходит не менее аппетитно.

Шаг 9. Вливаем кипяток, уровень жидкости должен быть выше содержимого на 2 сантиметра. Кладем лаврушку. Закрываем агрегат. Нажимаем кнопку “Плов”. Таймер запустится самостоятельно.

Шаг 10. После сигнала открываем и осторожными движениями перемешиваем.

Шаг 11. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!