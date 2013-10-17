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В России много замечательных курортов. И один из них – пляж «Лазурный берег» (Евпатория). Он расположен на западном побережье Каламитского залива. Пляж отличается широким берегом и чистейшей водой. На берегу можно поставить палатки, есть подъезд для автомобилей. При этом кемперы не помешают отдыхать другим туристам. На территории есть небольшие навесы, под которыми можно отдохнуть в тени.



Евпатория: пляж «Лазурный берег», фото которого есть в данной статье, имеет пологое дно. Первые тридцать метров глубина не превышает 1,5 м. Затем она постепенно увеличивается. Название пляж получил благодаря цвету воды, которая еще и хорошо прогревается. Рядом с территорией отдыха находятся Мойнакские лечебные грязи, которые добываются из озера. Расположен пляж далеко за чертой города, но добраться до него можно на транспорте, который ходит регулярно.

Курить на пляже нельзя, для этого есть специально отведенные места. На берегу оборудована волейбольная площадка. Работает летнее кафе, предлагающее блюда восточной и европейской кухни. Дополнительно установлены палатки, в которых продаются напитки и еда. Одно из достоинств пляжа – его широкая береговая линия. Поэтому есть свободный подход к воде. В море установлена специальная сетка от медуз.

У самой воды находятся надувные горки, большой батут и мини-бассейн. Работают прокаты «бананов», водных скутеров и яхт, на которых можно выйти в море и нырнуть в глубину.

Пляж «Лазурный берег», Евпатория на карте

Пляж «Лазурный берег», Евпатория (на карте его найти легко) оборудован туалетами, а также местами для переодевания и кабинками для принятия душа. По всей территории установлены фонтанчики, из которых бьет питьевая вода. Постоянно дежурят спасатели.

Пляж «Лазурный берег», Евпатория схема

Для любителей экстремального отдыха предусмотрены полеты над водой на параплане и даже парашюте. Ежедневно работает бюро различных экскурсий. На «Лазурном береге» есть пункты проката составляющих отдыха: большие зонты, шезлонги, удобные матрацы и т.д. В Vip-зоне можно арендовать бунгало. На пляже работает не только кафе, есть отдельные столовая и бар.

На территории есть много водных аттракционов, массаж и детская комната, в которой работают аниматоры. Парковка стоит всего 50 рублей в сутки. Пляж «Лазурный берег» платный. Но стоимость билета не превышает 30 руб. в день. В эту цену входит оплата работы спасателей, защита от акул и медуз, пользование коммуникациями и кабинками для переодевания и Wi-Fi.

Стоит упомянуть и превосходный обустроенный автокемпинг с удобной парковкой. Он оборудован отдельными душевыми кабинками, туалетами и тентами. Есть специальные места для приготовления еды. Автокемпинг охраняется круглосуточно. Проживание одного человека в сутки – приблизительно 150 рублей, а дети до 12 лет – бесплатно. Такая же стоимость, если необходимо подключение электричества. На территории автокемпинга работает Wi-Fi. В пляжной столовой предусмотрена скидка в десять процентов.

При желании отдыхающие могут арендовать небольшие пляжные домики, которые рассчитаны от 4 до 6 человек. Стоимость за день – примерно 1000 рублей, за сутки – 1500 руб. Крыша и стены домика сделаны из натурального тростника. На пол уложены матрацы. Двери и окна без запоров, прикрываются пологом. После заключения аренда отдыхающим предоставляются подушки, простыни и пледы. В тростниковых домиках вмонтированы розетки, установлены светильники и работает Wi-Fi. Бронирование можно осуществить по телефону.

Для уединения отдыхающим предлагаются в аренду бунгало. Стоимость их варьируется от 2000 до 3000 рублей в сутки. Бунгало расположены у морской кромки, но вдали от основной массы отдыхающих. Домики выстланы матрацами и мебельными чехлами. По въезду на сутки выдаются постельные принадлежности и полотенца.