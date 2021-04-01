Пляжи Крыма

Одним из самых красивых туристических мест является Крым. Он восхищает своей величественностью и красотой. Природу Крыма не передать слова, в ней есть все: и красивое бирюзовое море, и вечнозеленые хвойные растения, и могущественные горы, и загадочные скалы. Однажды побывав здесь — непременно хочется вернуться. На этом полуострове можно найти пляж на любой вкус: песчаный, пляж из гальки, для детей, пляжи для комфортного отдыха и даже дикие. Еще одной фишкой Крыма является два моря: Азовское и Черное. Каждое из морей является уникальным и находит своих приверженцев. Более детально узнать про отдых на море в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии вы можете на сайте https://azur.ru/plyazhi-krima/.

Если рассматривать побережье Азовского моря, то на нем преобладают песчаные и ракушечные пляжи. Море отличается своей теплотой и небольшой глубиной. На нем любят отдыхать с маленькими детьми. Можно отметить пляж на Арабатской стрелке, который расположился более чем на ста километрах и пляж Генеральский.

Если на Азовском побережье разнообразие пляжей небольшое, то на Черноморском максимально разнообразное. Здесь песчаные пляжи располагаются от Керченского пролива до самого города Феодосия. Дальше на юг, а именно от Судака и до Севастополя пляжи переходят в гальку и камень. Пляжи отличаются друг от друга по комфорту. Самые комфортные будут расположены в городах-курортах. Стоит отметить, что такие пляжи всегда переполнены отдыхающими. Но есть еще и множество диких пляжей, на которых очень хорошо отдыхать. На таких пляжах Вы не будете страдать от переизбытка туристов, это будет поистине райский уголок. На Южном Берегу Крыма наблюдается дефицит пляжных полос, но вода кристально чистая. Чистота воды связана в первую очередь с особенностями дна и течением.

Запад Крыма также радует своими пляжами и морем. Стоит отметить, что здесь наблюдается снижение уровня скал и пейзаж становится более ровным, спокойным. На Западном Берегу преобладают песчаные пляжи, которые очень удобны для детей. Скалы и обрывы можно видеть на мысе Тарханкут. Мыс является особым местом, которое обязательно покорит своей красотой. Крым — то место куда постоянно хочется возвращаться, он прекрасен в любую пору года.