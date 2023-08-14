По бессарабскому рецепту. Как приготовить сырую икру из баклажанов

Баклажаны для этого блюда запекают, а вот все остальные ингредиенты должны быть сырыми Существует достаточно много рецептов икры из баклажанов. Конечно же, основа всегда синенькие или баклажаны. Их запекают на огне, в духовке, в печи, на газовой конфорке дома на кухне. А вот дальше готовят по-разному. Во Франции, Греции, Италии, Турции, Украине рецепты отличаются. Да и в Одесской области где-то запекают баклажаны, перец и помидоры, где-то тушат в казане (и это тоже называют «икрой» и это очень ок), а на юге Бессарабии, откуда я родом, в это время года готовят «сырую баклажанную икру».

В чем особенность? Баклажаны запекают, а вот все остальные ингредиенты должны быть сырыми. И заправляют такую икру домашним маслом и уксусом с ароматными травами. Этот вариант икры очень летний, свежий, и лично у меня ассоциируется с летом. Делюсь рецептом и нюансами приготовления.

Нам понадобится:

4−5 средних баклажанов

2 больших сладких помидора

2 средних сладких перца

1 небольшая луковица

2−3 зубчика чеснока

Зелень (петрушка, любисток, сельдерей)

3 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла

1−1,5 ст. л. фруктового или винного уксуса

Соль, перец

Приготовление икры выглядит очень простым, но я обещал нюансы, поэтому делюсь.

Первое. Запекаем баклажаны. Используйте тот вариант, который доступен. Я помню, как в моем детстве мама часто запекала на газовой конфорке. Аромат стоял невероятный. Если у вас есть возможность — используйте мангал, гриль, костер — что угодно, куда можно бросить сырые баклажаны и запечь для икры. Если нет — то домашняя духовка. Главное в запекании баклажанов — сжечь их. Да, я не ошибся. Максимальная температура и именно характерный аромат «дымка», аромат подгоревших баклажанов, их «полный» аромат — это именно то, что сделает будущую икру вкусной.

Когда баклажаны готовы — накройте их, чтобы немного остыли, а потом можно чистить. Есть один очень действенный метод. Разрезаете пополам вдоль, а затем, положив на кухонную доску срезом вверх, столовой ложкой соскабливаете запеченную середину баклажана.

Далее запеченный баклажан следует нарубить ножом до почти однородной массы и откинуть на сито, чтобы стекал сок. А мы тем временем перейдем к следующему этапу.

Второе. Помидоры следует натереть. Есть нюанс. Кожуру не снимаем, сам помидор разрезаем на 4 части и натираем на домашней терке. Таким образом кожура останется у вас в руках. Натертые помидоры отправляем на сито к баклажанам, чтобы и с них тоже стекал сок.

Третье. Нарезаем мелким кубиком (это примерно 5 мм) сырой сладкий перец и лук. Перец можно брать красный, но если есть возможность взять белый или зеленый — будет лучше вкус, как по мне. Лук лучше менее резкий, более сладкий.

Четвертое. Зелень.

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Этот шаг тоже очень важен. В рецепте из моего детства для сырой икры всегда срывали свежую зелень на огороде, использовали то, что было, но очень часто вспоминаю именно аромат петрушки, любистка и совсем немного листового сельдерея. С зеленью добавляем чеснок, измельчив его либо ножом, либо можно натереть на терке, или же, как всегда, воспользоваться чеснокодавкой.