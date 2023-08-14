По бессарабскому рецепту. Как приготовить сырую икру из баклажанов

В чем особенность? Баклажаны запекают, а вот все остальные ингредиенты должны быть сырыми. И заправляют такую икру домашним маслом и уксусом с ароматными травами. Этот вариант икры очень летний, свежий, и лично у меня ассоциируется с летом. Делюсь рецептом и нюансами приготовления.
Нам понадобится:
- 4−5 средних баклажанов
- 2 больших сладких помидора
- 2 средних сладких перца
- 1 небольшая луковица
- 2−3 зубчика чеснока
- Зелень (петрушка, любисток, сельдерей)
- 3 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла
- 1−1,5 ст. л. фруктового или винного уксуса
- Соль, перец
Приготовление икры выглядит очень простым, но я обещал нюансы, поэтому делюсь.
Первое. Запекаем баклажаны. Используйте тот вариант, который доступен. Я помню, как в моем детстве мама часто запекала на газовой конфорке. Аромат стоял невероятный. Если у вас есть возможность — используйте мангал, гриль, костер — что угодно, куда можно бросить сырые баклажаны и запечь для икры. Если нет — то домашняя духовка. Главное в запекании баклажанов — сжечь их. Да, я не ошибся. Максимальная температура и именно характерный аромат «дымка», аромат подгоревших баклажанов, их «полный» аромат — это именно то, что сделает будущую икру вкусной.
Когда баклажаны готовы — накройте их, чтобы немного остыли, а потом можно чистить. Есть один очень действенный метод. Разрезаете пополам вдоль, а затем, положив на кухонную доску срезом вверх, столовой ложкой соскабливаете запеченную середину баклажана.
Далее запеченный баклажан следует нарубить ножом до почти однородной массы и откинуть на сито, чтобы стекал сок. А мы тем временем перейдем к следующему этапу.
Второе. Помидоры следует натереть. Есть нюанс. Кожуру не снимаем, сам помидор разрезаем на 4 части и натираем на домашней терке. Таким образом кожура останется у вас в руках. Натертые помидоры отправляем на сито к баклажанам, чтобы и с них тоже стекал сок.
Третье. Нарезаем мелким кубиком (это примерно 5 мм) сырой сладкий перец и лук. Перец можно брать красный, но если есть возможность взять белый или зеленый — будет лучше вкус, как по мне. Лук лучше менее резкий, более сладкий.
Четвертое. Зелень.
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Этот шаг тоже очень важен. В рецепте из моего детства для сырой икры всегда срывали свежую зелень на огороде, использовали то, что было, но очень часто вспоминаю именно аромат петрушки, любистка и совсем немного листового сельдерея. С зеленью добавляем чеснок, измельчив его либо ножом, либо можно натереть на терке, или же, как всегда, воспользоваться чеснокодавкой.