По этому рецепту любое мясо станет нежным. Замечательное блюдо для всей семьи

Мясо является одним из самых распространенных деликатесов во всем мире. Этот продукт ценился во все времена. В древности люди рисковали своими жизнями для того, чтобы добыть мясо для своей семьи или племени.

Культ мясных продуктов зарождался со времен первобытных людей. Сейчас гастрономическая культура не может существовать без блюд из свинины, говядины и курицы. Некоторые люди выступают против употребления данного вида пищи. Однако, отлучить 60% человечества от мяса уже не представляется возможным.

Мы хотим рассказать как можно вкусно приготовить мясо с подливкой для ужина.

Ингредиенты для мяса с подливой:

Мясо — 2 кг;

Соль — 1,5 ч. л.;

Сельдерей — 2 стебля;

Масло растительное — 80 мл;

Чеснок — 2 зубчика;

Лук репчатый — 2 шт.;

Морковь — шт.;

Перец сладкий — шт.;

Кориандр — ч. л.;

Винный уксус — ст. л.;

Вода — 400 мл;

Сахар — ст. л.;

Картофель — 600 г;

Лавровый лист — шт.;

Масло сливочное — 60 г.

Приготовление мяса с подливой:

Мясо надо нарезать на крупные кусочки, удалить жир и кожу, различные отходы. В волокна мяса нужно втереть ½ ч. л. соли.

Сельдерей требуется нарезать мелкими четвертинками. В сковороде с горячим растительным маслом обжарить сперва крупно нарезанный чеснок, а затем куски мяса. Необходимо жарить мясо до золотистой корочки со всех сторон.

Пока обжаривается мясо, надо нарезать на кусочки среднего размера морковь и очищенный сладкий перец. Лук режем четверть кольцами.

Мясо убираем в отдельную тару, на том же масле обжариваем лук до золотистого оттенка. К луку добавляем перец, морковь и сельдерей, смешиваем овощи.

Овощную массу солим по вкусу, высыпаем кориандр, выливаем винный уксус и воду. После запекания, в овощную смесь надо добавить сахар, перемешать.

К овощам кладем мясо, накрываем сковороду крышкой и тушим в течение 1,5 часа.

В это время можно очистить и отварить до готовности картофель с солью и лавровым листом.

После тушения, нужно убрать из сковороды мясо, блендером измельчить овощи до состояния каши. Затем снова положить мясо в сковороду и полить приготовленным соусом.

Картофель перекладываем в отдельную тару, соединяем со сливочным маслом и превращаем в пюре.

Подавать мясо с подливой рекомендуется именно с картофельным пюре.

Также после приготовления стоит добавить к подливе лавровый лист и тимьян.