По факту смерти людей на пожаре в Инкермане возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Напомним, 18 февраля утром в Инкермане произошёл крупный пожар в доме на улице Яблочкова, 2-а – район ГРЭСа. На месте происшествия помимо спасателей и сотрудников МЧС работали следователи и криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета России по республике Крым и Севастополю, а также представители городской Прокуратуры. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение экспертиз.

По информации пресс-службы МЧС, сигнал о возгорании поступил в 6:02. Пожар удалось локализовать на площади 320 кв. м в 8:31. В 9:22 ликвидировано открытое горение.

МАРИЯ ТИМОШЕНКО, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю: «Дом деревянной постройки. В нём 12 квартир, в которых проживало более 30 человек. Все граждане эвакуированы в пункт временного размещения, который расположился на базе Дома культуры Инкерман. Им оказывается психологическая помощь со стороны психологов МЧС России. В лечебные учреждения города доставлены два человека с различными степенями тяжести».

В пресс-службе севастопольской Прокуратуры заявили, что сотрудниками надзорного ведомства будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. На место происшествия выезжал лично губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Дом был признан уже аварийным в прошлом году. Понятно, что готовился под расселение, поэтому у нас предварительная аналитическая информация есть. Людей с документами здесь всего 3 семьи – это на момент пожара. Один собственник с документами на собственность, двое нанимателей. Остальные все люди, которые здесь находились, либо снимали квартиру, либо на каких-то других основаниях здесь находились. Поэтому будет очень сложно с точки зрения реализации имущественного права, но будем консультироваться, в том числе и с прокуратурой».

В штабе «Мы вместе – Севастополь» работает горячая линия для тех, кто хочет помочь пострадавшим в результате пожара в Инкермане: +7 8692 227-227 или +7 978 625 45 63.

По предварительным данным, в результате пожара погибли четверо: мужчина-инвалид, женщина и двое детей. Более двадцати человек остались без крыши над головой.